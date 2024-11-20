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مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
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صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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https://sarabic.ae/20241120/زيلينسكي-يعترف-باستحالة-إعادة-شبه-جزيرة-القرم-بالوسائل-العسكرية-1095019219.html
زيلينسكي يعترف باستحالة إعادة شبه جزيرة القرم بالوسائل العسكرية
زيلينسكي يعترف باستحالة إعادة شبه جزيرة القرم بالوسائل العسكرية
سبوتنيك عربي
اعترف فلاديمير زيلينسكي بأن أوكرانيا ليس لديها القوة الكافية لإعادة شبه جزيرة القرم بالوسائل العسكرية. 20.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-20T19:43+0000
2024-11-20T19:43+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال خلال مقابلة: "لا يمكننا أن نسمح لعشرات الآلاف من شعبنا أن يموتوا من أجل إعادة شبه جزيرة القرم، لا يبدو الأمر وكأننا نستطيع إعادتها والسلاح في أيدينا".وفي السياق ذاته، أضاف زيلينسكي أنه يود إعادة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا "دبلوماسيا".وفي 16 مارس/ آذار 2014، تم إجراء استفتاء لعموم القرم على أراضي جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي، حيث صوت غالبية السكان للانضمام إلى روسيا، وتم دعم إعادة التوحيد مع روسيا بنسبة 96.77% من القرم و95.6% من سكان سيفاستوبول.وفي 18 مارس 2014، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقيادة شبه جزيرة القرم وعمدة مدينة سيفاستوبول اتفاقية بشأن انضمام جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول إلى روسيا.وأكدت القيادة الروسية في مناسبات عديدة، أن مسألة عودة القرم إلى روسيا حُسمت للأبد.
https://sarabic.ae/20241117/القوات-الروسية-تدمر-أهدافا-جوية-وبحرية-في-مقاطعة-بيلغورود-وقرب-شبه-جزيرة-القرم-1094869731.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يعترف باستحالة إعادة شبه جزيرة القرم بالوسائل العسكرية

19:43 GMT 20.11.2024
© Sputnik . Рамиль Ситдиковمنتجع يابطا في شبه جزيرة القرم
منتجع يابطا في شبه جزيرة القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
© Sputnik . Рамиль Ситдиков
تابعنا عبر
اعترف فلاديمير زيلينسكي بأن أوكرانيا ليس لديها القوة الكافية لإعادة شبه جزيرة القرم بالوسائل العسكرية.
وقال خلال مقابلة: "لا يمكننا أن نسمح لعشرات الآلاف من شعبنا أن يموتوا من أجل إعادة شبه جزيرة القرم، لا يبدو الأمر وكأننا نستطيع إعادتها والسلاح في أيدينا".
وفي السياق ذاته، أضاف زيلينسكي أنه يود إعادة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا "دبلوماسيا".
مجموعة بانتسير - إس1 الصاروخية المدفعية المضادة للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر أهدافا جوية وبحرية في مقاطعة بيلغورود وقرب شبه جزيرة القرم
17 نوفمبر, 04:47 GMT
وفي 16 مارس/ آذار 2014، تم إجراء استفتاء لعموم القرم على أراضي جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي، حيث صوت غالبية السكان للانضمام إلى روسيا، وتم دعم إعادة التوحيد مع روسيا بنسبة 96.77% من القرم و95.6% من سكان سيفاستوبول.
وفي 18 مارس 2014، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقيادة شبه جزيرة القرم وعمدة مدينة سيفاستوبول اتفاقية بشأن انضمام جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول إلى روسيا.
وأكدت القيادة الروسية في مناسبات عديدة، أن مسألة عودة القرم إلى روسيا حُسمت للأبد.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل06:32 GMT
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