https://sarabic.ae/20241120/زيلينسكي-يعترف-باستحالة-إعادة-شبه-جزيرة-القرم-بالوسائل-العسكرية-1095019219.html
زيلينسكي يعترف باستحالة إعادة شبه جزيرة القرم بالوسائل العسكرية
زيلينسكي يعترف باستحالة إعادة شبه جزيرة القرم بالوسائل العسكرية
سبوتنيك عربي
اعترف فلاديمير زيلينسكي بأن أوكرانيا ليس لديها القوة الكافية لإعادة شبه جزيرة القرم بالوسائل العسكرية. 20.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-20T19:43+0000
2024-11-20T19:43+0000
2024-11-20T19:43+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال خلال مقابلة: "لا يمكننا أن نسمح لعشرات الآلاف من شعبنا أن يموتوا من أجل إعادة شبه جزيرة القرم، لا يبدو الأمر وكأننا نستطيع إعادتها والسلاح في أيدينا".وفي السياق ذاته، أضاف زيلينسكي أنه يود إعادة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا "دبلوماسيا".وفي 16 مارس/ آذار 2014، تم إجراء استفتاء لعموم القرم على أراضي جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي، حيث صوت غالبية السكان للانضمام إلى روسيا، وتم دعم إعادة التوحيد مع روسيا بنسبة 96.77% من القرم و95.6% من سكان سيفاستوبول.وفي 18 مارس 2014، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقيادة شبه جزيرة القرم وعمدة مدينة سيفاستوبول اتفاقية بشأن انضمام جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول إلى روسيا.وأكدت القيادة الروسية في مناسبات عديدة، أن مسألة عودة القرم إلى روسيا حُسمت للأبد.
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روسيا, أخبار أوكرانيا
زيلينسكي يعترف باستحالة إعادة شبه جزيرة القرم بالوسائل العسكرية
اعترف فلاديمير زيلينسكي بأن أوكرانيا ليس لديها القوة الكافية لإعادة شبه جزيرة القرم بالوسائل العسكرية.
وقال خلال مقابلة: "لا يمكننا أن نسمح لعشرات الآلاف من شعبنا أن يموتوا من أجل إعادة شبه جزيرة القرم، لا يبدو الأمر وكأننا نستطيع إعادتها والسلاح في أيدينا".
وفي السياق ذاته، أضاف زيلينسكي أنه يود إعادة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا "دبلوماسيا".
وفي 16 مارس/ آذار 2014، تم إجراء استفتاء لعموم القرم على أراضي جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي، حيث صوت غالبية السكان للانضمام إلى روسيا، وتم دعم إعادة التوحيد مع روسيا بنسبة 96.77% من القرم و95.6% من سكان سيفاستوبول.
وفي 18 مارس 2014، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقيادة شبه جزيرة القرم
وعمدة مدينة سيفاستوبول اتفاقية بشأن انضمام جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول إلى روسيا.
وأكدت القيادة الروسية في مناسبات عديدة، أن مسألة عودة القرم إلى روسيا حُسمت للأبد.