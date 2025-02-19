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وزارة الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29"
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250219/وزارة-الدفاع-الروسية-منظومات-الدفاع-الجوي-تسقط-مقاتلة-أوكرانية-من-طراز-ميغ-29-1097945259.html
وزارة الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29"
وزارة الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إسقاط منظومات الدفاع الجوي، التابعة لها، مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29"، إضافة لتحقيق القوات الروسية تقدما ملحوظا... 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T09:29+0000
2025-02-19T09:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز ميغ 29، تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، وخمس قنابل جوية موجهة من طراز هامر فرنسية الصنع، وقنبلتين جويتين موجهتين من طراز جدام، وأربعة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، بالإضافة إلى 123 طائرة مسيرة".وأضاف البيان: "على محور خاركوف، استهدفت وحدات من مجموعة قوات الشمال القوى البشرية، والمعدات، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة فولشانسك بمقاطعة خاركوف.كما قامت وحدات، من مجموعة قوات "الغرب"، بتعزيز مواقعها، حيث دحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين دفاعيين في مناطق بوروفايا وزاغورويكوفكا، ودفوريشنايا في مقاطعة خاركوف، وحقول سيريبريانسك.كما سيطرت مجموعة من قوات "الجنوب" خطوطا ومواقع هامة، ملحقة بالقوات المسلحة الأوكرانية خسائر جسيمة، في مناطق كريستيش ودرونوفكا وتشاسوف يار وسيفيرسك ونيكيفوروفكا ونيكولايبولي وأولاكلي، في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما عززت مجموعة تابعة لقوات "المركز"، مراكزها على طول خط المواجهة، مستهدفة تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ديليفكا، وكاترينوفكا، وأليكسييفكا، وزفيريفو، وكوتلينو، وأوداتشنوي، وبيلايا غورا، وكراسنوأرميسك، وإيفانوبولي، وناديجدينكا، ونوفوالكساندروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما واصلت وحدات من مجموعة قوات "ألشرق"، التقدم في أعماق دفاع العدو، واستهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كونستانتينوبول، وزيلينوي بول، ورازدولنوي، وبورلاتسكوي، ورازليف في جمهورية دونيتسك الشعبية، وزالزنيتشنوي، وغوليايبول في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 160 عسكريًا، ودبابة ومركبة قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، وأربع قطع مدفعية ميدانية ومحطة حرب إلكترونية.عدسة "سبوتنيك" ترصد معروضات الجناح الروسي ومنظومات الدفاع الجوي المتطورة في "آيدكس 2025""روستيخ": منظومة الأسلحة "بيريزوك" تثبت كفاءتها في مواجهة الطائرات البحرية المسيرة
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

وزارة الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29"

09:29 GMT 19.02.2025 (تم التحديث: 09:57 GMT 19.02.2025)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إسقاط منظومات الدفاع الجوي، التابعة لها، مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29"، إضافة لتحقيق القوات الروسية تقدما ملحوظا على الجبهات كافة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز ميغ 29، تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، وخمس قنابل جوية موجهة من طراز هامر فرنسية الصنع، وقنبلتين جويتين موجهتين من طراز جدام، وأربعة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، بالإضافة إلى 123 طائرة مسيرة".

استهدف سلاح الطيران العملياتي والمسيّر، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، البنية التحتية للمطارات العسكرية ومنشآت الطاقة التي تدعم تشغيل المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومراكز تجميع وتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة، وكذلك نقاط الانتشار المؤقت للمرتزقة الأجانب وتجمع القوى العاملة والمعدات للعدو في 148 منطقة.

وأضاف البيان: "على محور خاركوف، استهدفت وحدات من مجموعة قوات الشمال القوى البشرية، والمعدات، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة فولشانسك بمقاطعة خاركوف.
وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 60 عسكريًا وناقلة جند مدرعة وتسع سيارات، كما تم تدمير مستودع للذخيرة.
شيلكا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
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04:54 GMT
كما قامت وحدات، من مجموعة قوات "الغرب"، بتعزيز مواقعها، حيث دحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين دفاعيين في مناطق بوروفايا وزاغورويكوفكا، ودفوريشنايا في مقاطعة خاركوف، وحقول سيريبريانسك.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 200 عسكري، ومركبتي قتال للمشاة، وأربع سيارات، وسبعة مدافع ميدانية، بما في ذلك اثنتين من إنتاج دول الناتو، كما تم تدمير أربع محطات للحرب الإلكترونية “إنكلاف” و”كلوفر”، بالإضافة إلى مستودع للذخيرة.
كما سيطرت مجموعة من قوات "الجنوب" خطوطا ومواقع هامة، ملحقة بالقوات المسلحة الأوكرانية خسائر جسيمة، في مناطق كريستيش ودرونوفكا وتشاسوف يار وسيفيرسك ونيكيفوروفكا ونيكولايبولي وأولاكلي، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 185 عسكريًا ودبابة وثلاث آليات ومدفعين ميدانيين ومحطة حرب إلكترونية.
كما عززت مجموعة تابعة لقوات "المركز"، مراكزها على طول خط المواجهة، مستهدفة تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ديليفكا، وكاترينوفكا، وأليكسييفكا، وزفيريفو، وكوتلينو، وأوداتشنوي، وبيلايا غورا، وكراسنوأرميسك، وإيفانوبولي، وناديجدينكا، ونوفوالكساندروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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07:39 GMT
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 290 جنديًا وثلاث دبابات وست مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، و13 سيارة، وأربع مدافع ميدانية، بما في ذلك مدفع بولندي ذاتي الحركة من عيار 155 ملم،
كما واصلت وحدات من مجموعة قوات "ألشرق"، التقدم في أعماق دفاع العدو، واستهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كونستانتينوبول، وزيلينوي بول، ورازدولنوي، وبورلاتسكوي، ورازليف في جمهورية دونيتسك الشعبية، وزالزنيتشنوي، وغوليايبول في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 160 عسكريًا، ودبابة ومركبة قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، وأربع قطع مدفعية ميدانية ومحطة حرب إلكترونية.
عدسة "سبوتنيك" ترصد معروضات الجناح الروسي ومنظومات الدفاع الجوي المتطورة في "آيدكس 2025"
"روستيخ": منظومة الأسلحة "بيريزوك" تثبت كفاءتها في مواجهة الطائرات البحرية المسيرة
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