https://sarabic.ae/20250219/وزارة-الدفاع-الروسية-منظومات-الدفاع-الجوي-تسقط-مقاتلة-أوكرانية-من-طراز-ميغ-29-1097945259.html

وزارة الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29"

وزارة الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29"

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إسقاط منظومات الدفاع الجوي، التابعة لها، مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29"، إضافة لتحقيق القوات الروسية تقدما ملحوظا... 19.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-19T09:29+0000

2025-02-19T09:29+0000

2025-02-19T09:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

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وقالت الوزارة في بيان لها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز ميغ 29، تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، وخمس قنابل جوية موجهة من طراز هامر فرنسية الصنع، وقنبلتين جويتين موجهتين من طراز جدام، وأربعة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، بالإضافة إلى 123 طائرة مسيرة".وأضاف البيان: "على محور خاركوف، استهدفت وحدات من مجموعة قوات الشمال القوى البشرية، والمعدات، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة فولشانسك بمقاطعة خاركوف.كما قامت وحدات، من مجموعة قوات "الغرب"، بتعزيز مواقعها، حيث دحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين دفاعيين في مناطق بوروفايا وزاغورويكوفكا، ودفوريشنايا في مقاطعة خاركوف، وحقول سيريبريانسك.كما سيطرت مجموعة من قوات "الجنوب" خطوطا ومواقع هامة، ملحقة بالقوات المسلحة الأوكرانية خسائر جسيمة، في مناطق كريستيش ودرونوفكا وتشاسوف يار وسيفيرسك ونيكيفوروفكا ونيكولايبولي وأولاكلي، في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما عززت مجموعة تابعة لقوات "المركز"، مراكزها على طول خط المواجهة، مستهدفة تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ديليفكا، وكاترينوفكا، وأليكسييفكا، وزفيريفو، وكوتلينو، وأوداتشنوي، وبيلايا غورا، وكراسنوأرميسك، وإيفانوبولي، وناديجدينكا، ونوفوالكساندروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما واصلت وحدات من مجموعة قوات "ألشرق"، التقدم في أعماق دفاع العدو، واستهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كونستانتينوبول، وزيلينوي بول، ورازدولنوي، وبورلاتسكوي، ورازليف في جمهورية دونيتسك الشعبية، وزالزنيتشنوي، وغوليايبول في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 160 عسكريًا، ودبابة ومركبة قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، وأربع قطع مدفعية ميدانية ومحطة حرب إلكترونية.عدسة "سبوتنيك" ترصد معروضات الجناح الروسي ومنظومات الدفاع الجوي المتطورة في "آيدكس 2025""روستيخ": منظومة الأسلحة "بيريزوك" تثبت كفاءتها في مواجهة الطائرات البحرية المسيرة

https://sarabic.ae/20250219/الدفاع-الجوي-الروسي-يعترض-ويدمر-9-طائرات-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-فوق-مقاطعات-عدة-1097938214.html

https://sarabic.ae/20250219/القوات-الروسية-تحقق-تقدما-كبيرا-في-مقاطعة-كورسك-وتسيطر-على-طريق-حاسم-فيديو-1097941643.html

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رصد عسكري, روسيا