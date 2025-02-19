https://sarabic.ae/20250219/الدفاع-الجوي-الروسي-يعترض-ويدمر-9-طائرات-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-فوق-مقاطعات-عدة-1097938214.html
الدفاع الجوي الروسي يعترض ويدمر 9 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مقاطعات عدة
الدفاع الجوي الروسي يعترض ويدمر 9 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مقاطعات عدة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تصدي قوات الدفاع الجوي التابعة لها، لـ9 طائرات أوكرانية مسيرة، وتدميرها فوق أراضي مقاطعات روسية عدة. 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T04:54+0000
2025-02-19T04:54+0000
2025-02-19T04:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي جمهورية تتارستان".وأردف البيان: "إضافة لـ4 طائرات مسيرة فوق البحر الأسود. كما تم إسقاط طائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة تولا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مجلة أمريكية تصف مسيرات "لانسيت" الروسية بـ"السلاح المرعب"
https://sarabic.ae/20250217/مصدر-الجيش-الروسي-يضرب-تجمعا-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كييف-1097854035.html
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رصد عسكري, روسيا
الدفاع الجوي الروسي يعترض ويدمر 9 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مقاطعات عدة
04:54 GMT 19.02.2025 (تم التحديث: 04:55 GMT 19.02.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تصدي قوات الدفاع الجوي التابعة لها، لـ9 طائرات أوكرانية مسيرة، وتدميرها فوق أراضي مقاطعات روسية عدة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي جمهورية تتارستان".
وأردف البيان: "إضافة لـ4 طائرات مسيرة فوق البحر الأسود. كما تم إسقاط طائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة تولا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.