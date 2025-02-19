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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250219/الدفاع-الجوي-الروسي-يعترض-ويدمر-9-طائرات-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-فوق-مقاطعات-عدة-1097938214.html
الدفاع الجوي الروسي يعترض ويدمر 9 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مقاطعات عدة
الدفاع الجوي الروسي يعترض ويدمر 9 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مقاطعات عدة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تصدي قوات الدفاع الجوي التابعة لها، لـ9 طائرات أوكرانية مسيرة، وتدميرها فوق أراضي مقاطعات روسية عدة. 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T04:54+0000
2025-02-19T04:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي جمهورية تتارستان".وأردف البيان: "إضافة لـ4 طائرات مسيرة فوق البحر الأسود. كما تم إسقاط طائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة تولا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مجلة أمريكية تصف مسيرات "لانسيت" الروسية بـ"السلاح المرعب"
https://sarabic.ae/20250217/مصدر-الجيش-الروسي-يضرب-تجمعا-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كييف-1097854035.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

الدفاع الجوي الروسي يعترض ويدمر 9 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مقاطعات عدة

04:54 GMT 19.02.2025 (تم التحديث: 04:55 GMT 19.02.2025)
© Photoشيلكا
شيلكا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
© Photo
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تصدي قوات الدفاع الجوي التابعة لها، لـ9 طائرات أوكرانية مسيرة، وتدميرها فوق أراضي مقاطعات روسية عدة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي جمهورية تتارستان".
وأردف البيان: "إضافة لـ4 طائرات مسيرة فوق البحر الأسود. كما تم إسقاط طائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة تولا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
مقاتلات سو - 30 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر: الجيش الروسي يضرب تجمعا للقوات الأوكرانية في مقاطعة كييف
17 فبراير, 08:20 GMT
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مجلة أمريكية تصف مسيرات "لانسيت" الروسية بـ"السلاح المرعب"
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