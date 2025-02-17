https://sarabic.ae/20250217/روستيخ-منظومة-الأسلحة-بيريزوك-تثبت-كفاءتها-في-مواجهة-المركبات-البحرية-المسيرة-1097885303.html
"روستيخ": منظومة الأسلحة "بيريزوك" تثبت كفاءتها في مواجهة الطائرات البحرية المسيرة
"روستيخ": منظومة الأسلحة "بيريزوك" تثبت كفاءتها في مواجهة الطائرات البحرية المسيرة
سبوتنيك عربي
أفادت شركة "روستيخ" بأن منظومة الأسلحة التي تحمل اسم "بيريزوك" والتي تنتجها شركة "هاي بريسيجن سيستمز"، والمزودة بنظام التحكم في النيران وصواريخ "كورنيت-إي"... 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T16:29+0000
2025-02-17T16:29+0000
2025-02-17T16:39+0000
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قالت مصادر على هامش معرض "آيدكس 2025" في الإمارات، إن "الاختبارات التجريبية والتجارب لمنظومة سلاح "بيريزوك" لمكافحة الطائرات البحرية بدون طيار جرت بنجاح".تم تقديم نظام الأسلحة المزود بنظام التحكم في إطلاق النار والصواريخ الموجهة "كورنيت - إي"، والمصمم للتركيب على حامل على المركبات المدرعة، والمعروف أيضًا باسم "Berezhok"، لأول مرة في معرض "Fleet-2024" في كرونشتادت.يتضمن النظام مدفعًا أوتوماتيكيًا "2A42" عيار 30 ملم، ومدفع رشاش "PKTM" عيار 7.62 ملم، وقاذف قنابل أوتوماتيكي AG-30M عيار 30 ملم، وقاذفين لصواريخ كورنيت الموجهة المضادة للدبابات بصاروخين لكل قاذفة.أثبت نظام إطلاق الصواريخ المضادة للدروع "كورنيت" نجاحه في التجارب.طورت شركة "High Precision Systems"، (جزء من شركة روستيخ) جهاز إطلاق عن بعد لصاروخ كورنيت المضاد للدبابات (ATGM)، والذي سيسمح بتنفيذ عمليات قتالية يتم التحكم فيها عن بعد. وتزعم الشركة أن التجارب كانت ناجحة.وقالت الشركة في معرض "آيدكس 2025" في الإمارات العربية المتحدة: "لقد اجتاز قاذف الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت الذي يتم التحكم فيه عن بعد جميع الاختبارات، مما يثبت أنه يعمل كما هو مذكور. تم تصميم القاذف لتسهيل استخدام صاروخ كورنيت-إي إم المضاد للدبابات في القتال الذي يتم التحكم فيه عن بعد".تشمل القدرات الفريدة للنظام أيضًا الكشف والتعرف والاستهداف التلقائي (بمساعدة عصا التحكم) لعلامة تصويب القاذف على هدف متحرك أو ثابت".لقد أصبح "كورنيت" صاروخًا مضادًا للدروع عالميًا: يمكن تركيبه على أي هيكل مجنزر أو بعجلات مع حمولة مناسبة.أثبتت التجارب أن منظومة "بانتسير-إس إم دي-إي" التي طورتها شركة "روستيخ" للأنظمة عالية الدقة تلبي المواصفات المعلنة.وتم تصميم منظومة الدفاع الجوي الصاروخية والمدفعية "بانتسير-إس إم دي-إي" لحماية المباني الصناعية والمكتبية من هجمات الطائرات بدون طيار الضخمة.وتم تجهيز "بانتسير-إس إم دي-إي" بنظام للتحكم في النيران، والذي يتضمن رادار مراقبة ونظام رادار متعدد الوظائف ونظاما بصريا كهربائيا، وهو نظام قادر على اكتشاف الأهداف الجوية ومهاجمتها على مسافات متوسطة وقصيرة، فضلاً عن تقييم فعالية إطلاق النار في الوضع التلقائي.ويمكن أن يصل حمولة الذخيرة في أدلة القاذفة إلى 48 صاروخًا موجهًا مضادًا للطائرات قصير المدى، كما يمكن أن يختلف عدد الصواريخ في القاذفة حسب مجموعة الصواريخ القياسية والصغيرة.وانطلقت اليوم الاثنين، في مركز "أدنيك" أبوظبي، فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس"، ومعرض الدفاع البحري "نافدكس"، والتي تستمر في الفترة ما بين 17 - 21 فبراير/ شباط 2025.
https://sarabic.ae/20250217/أحدث-تقنيات-الأسلحة-العالمية-في-آيدكس-2025-بالإمارات-1097871598.html
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أيدكس 2025, أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, حصري
أيدكس 2025, أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, حصري
"روستيخ": منظومة الأسلحة "بيريزوك" تثبت كفاءتها في مواجهة الطائرات البحرية المسيرة
16:29 GMT 17.02.2025 (تم التحديث: 16:39 GMT 17.02.2025)
حصري
أفادت شركة "روستيخ" بأن منظومة الأسلحة التي تحمل اسم "بيريزوك" والتي تنتجها شركة "هاي بريسيجن سيستمز"، والمزودة بنظام التحكم في النيران وصواريخ "كورنيت-إي" الموجهة، اجتازت بنجاح الاختبارات التجريبية والتجارب القتالية ضد المركبات البحرية المسيرة.
قالت مصادر على هامش معرض "آيدكس 2025" في الإمارات، إن "الاختبارات التجريبية والتجارب لمنظومة سلاح
"بيريزوك" لمكافحة الطائرات البحرية بدون طيار جرت بنجاح".
تم تقديم نظام الأسلحة المزود بنظام التحكم في إطلاق النار والصواريخ الموجهة "كورنيت - إي"، والمصمم للتركيب على حامل على المركبات المدرعة، والمعروف أيضًا باسم "Berezhok"، لأول مرة في معرض "Fleet-2024" في كرونشتادت.
يتضمن النظام مدفعًا أوتوماتيكيًا "2A42" عيار 30 ملم، ومدفع رشاش "PKTM" عيار 7.62 ملم، وقاذف قنابل أوتوماتيكي AG-30M عيار 30 ملم، وقاذفين لصواريخ كورنيت الموجهة المضادة للدبابات بصاروخين لكل قاذفة.
أثبت نظام إطلاق الصواريخ المضادة للدروع "كورنيت" نجاحه في التجارب.
طورت شركة "High Precision Systems"، (جزء من شركة روستيخ) جهاز إطلاق عن بعد لصاروخ كورنيت المضاد للدبابات (ATGM)، والذي سيسمح بتنفيذ عمليات قتالية يتم التحكم فيها عن بعد. وتزعم الشركة أن التجارب كانت ناجحة.
وقالت الشركة في معرض "آيدكس 2025" في الإمارات العربية المتحدة: "لقد اجتاز قاذف الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت الذي يتم التحكم فيه عن بعد جميع الاختبارات، مما يثبت أنه يعمل كما هو مذكور. تم تصميم القاذف لتسهيل استخدام صاروخ كورنيت-إي إم المضاد للدبابات في القتال الذي يتم التحكم فيه عن بعد".
تشمل القدرات الفريدة للنظام أيضًا الكشف والتعرف والاستهداف التلقائي (بمساعدة عصا التحكم) لعلامة تصويب القاذف على هدف متحرك أو ثابت".
لقد أصبح "كورنيت" صاروخًا مضادًا للدروع عالميًا: يمكن تركيبه على أي هيكل مجنزر أو بعجلات مع حمولة مناسبة.
أثبتت التجارب أن منظومة "بانتسير-إس إم دي-إي" التي طورتها شركة "روستيخ" للأنظمة عالية الدقة تلبي المواصفات المعلنة.
وتم تصميم منظومة الدفاع الجوي الصاروخية والمدفعية "بانتسير-إس إم دي-إي" لحماية المباني الصناعية والمكتبية من هجمات الطائرات
بدون طيار الضخمة.
وتم تجهيز "بانتسير-إس إم دي-إي" بنظام للتحكم في النيران، والذي يتضمن رادار مراقبة ونظام رادار متعدد الوظائف ونظاما بصريا كهربائيا، وهو نظام قادر على اكتشاف الأهداف الجوية ومهاجمتها على مسافات متوسطة وقصيرة، فضلاً عن تقييم فعالية إطلاق النار في الوضع التلقائي.
ويمكن أن يصل حمولة الذخيرة في أدلة القاذفة إلى 48 صاروخًا موجهًا مضادًا للطائرات قصير المدى، كما يمكن أن يختلف عدد الصواريخ في القاذفة حسب مجموعة الصواريخ القياسية والصغيرة.
وانطلقت اليوم الاثنين، في مركز "أدنيك" أبوظبي، فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس
"، ومعرض الدفاع البحري "نافدكس"، والتي تستمر في الفترة ما بين 17 - 21 فبراير/ شباط 2025.