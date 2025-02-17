https://sarabic.ae/20250217/الإمارات-تعرض-طائرة-مسيرة-ضخمة-يصعب-ترقبها-بالرادار--1097863187.html

الإمارات تعرض طائرة مسيرة ضخمة يصعب ترقبها بالرادار

الإمارات تعرض طائرة مسيرة ضخمة يصعب ترقبها بالرادار

سبوتنيك عربي

تعرض الإمارات طائرة مسيرة ضخمة، jeniah، وذخيرة مستخدمة تحمل اسم " thunder p-32"، وذلك في معرض "آيدكس" للدفاع المقام في أبو ظبي، في الفترة ما بين 17 – 21 شباط/... 17.02.2025, سبوتنيك عربي

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تتميز الطائرة المسيرة الإماراتية بقدرتها على حمل كمية من الذخائر تقدر بـ 480 كيلو غرام، بسرعة تفوق 1000 كيلومتر في الساعة، كما يصعب رصدها وتتبعها بالرادار.لم تدخل الطائرة الخدمة حتى الآن، إذا أنها في مرحلة الاختبارات الأولية ومن المرتقب أن يعلن عنها في وقت لاحق.ويقدم معرضا آيدكس 2025 ونافدكس 2025، ملتقى عالمياً مهمّا بمشاركة نخبة من قادة الجهات الحكومية والمسؤولين التنفيذيين والخبراء ضمن قطاعي الدفاع والأمن حول العالم، كما يتيح فرصة هامة للتواصل مع المستثمرين والفاعلين والمسؤولين التنفيذيين في القطاع.وتشهد دورة عام 2025 من معرضي آيدكس ونافدكس زيادة في عدد الشركات العارضة، ليصل إلى 1565 شركة من 65 دولة بنمو قدره 16% مقارنة بالدورة الماضية، فيما زادت المساحة الإجمالية للمعرض بنسبة 10% مقارنة بالدورة السابقة لتصل إلى 181 ألفاً و501 متر مربع، كما تشهد الدورة الحالية مشاركة ما يزيد على 731 شركة جديدة بزيادة نسبتها 82% مقارنة بالدورة الماضية، ومشاركة 41 جناحاً وطنياً، بينما بلغ عدد الشركات الوطنية المشاركة 213 شركة بنسبة 16% من إجمالي الشركات العارضة، في حين تبلغ نسبة الشركات الدولية 84%”.في سياق متصل، تعرض الإمارات العربية المتحدة خلال فعاليات "آيدكس" و"نافدكس" 2025، نموذجا لتطوير وتعديل مهام المروحية الأمريكية المقاتلة "بلاك هوك"، وإدخالها إلى الدفاع المدني في عمليات الإطفاء السريع للحرائق.وتم تزويد الطائرة بنظام مكافحة الحرائق، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها النظام مع تلك الطائرة، إذ تم إمدادها بخزان مائي سعة 85 غالون، والجديد في الأمر أنه يمكن استخدام الطائرة في الأماكن النائية والأبراج الشاهقة.وإلى جانب ذلك، فإن الطائرة مزودة بنظامين: نظام مدفع المياه الموجه نحو الحرائق بطول 40 مترا، ونظام إسقاط المياه كما في حرائق الغابات، وفقا لمراسل "سبوتنيك".وانطلقت، اليوم الاثنين، في مركز "أدنيك" أبوظبي، فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس)، ومعرض الدفاع البحري "نافدكس"، والتي ستستمر في الفترة ما بين 17 - 21 فبراير/ شباط 2025​، بمشاركة أكثر من 1350 عارضًا من 65 دولة، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

https://sarabic.ae/20250217/أسلحة-روسية-حديثة-تظهر-لأول-مرة-في-معرض-آيديكس-2025-بالإمارات-صور-1097849540.html

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أيدكس 2025, حصري, أخبار الإمارات العربية المتحدة, رصد عسكري, الأخبار