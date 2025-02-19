https://sarabic.ae/20250219/القوات-الروسية-تحقق-تقدما-كبيرا-في-مقاطعة-كورسك-وتسيطر-على-طريق-حاسم-فيديو-1097941643.html
القوات الروسية تحقق تقدما كبيرا في مقاطعة كورسك وتسيطر على طريق حاسم... فيديو
القوات الروسية تحقق تقدما كبيرا في مقاطعة كورسك وتسيطر على طريق حاسم... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية سيطرت على طريق سودجا - ريلسك، أثناء تحرير مدينة سفيردليكوفو في مقاطعة كورسك الروسية. 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T07:39+0000
2025-02-19T07:39+0000
2025-02-19T07:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في المرحلة الأولية، نفذ مظليو تولا، اعتمادا على الأضرار الناجمة عن نيران الطائرات والمدفعية والطائرات المسيرة الروسية، عمليات هجومية، واستولوا على الجزء الشمالي من بلدة سفيردليكوفو وسيطروا على طريق سودجا - ريلسك".وفي وقت مبكر من صباح يوم 6 أغسطس/ آب من العام الماضي، غزا المسلحون الأوكرانيون مقاطعة كورسك الروسية، للاستيلاء على الأراضي الروسية. ولقد تم إيقاف تقدمهم، ويقوم الجيش الروسي بطرد العدو من المنطقة بشكل منهجي.وبحسب أحدث بيانات وزارة الدفاع الروسية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية، خلال فترة العمليات العسكرية في هذه المنطقة، أكثر من 61530 عسكريا و370 دبابة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصدر: الجيش الروسي يضرب تجمعا للقوات الأوكرانية في مقاطعة كييفالقوات الروسية تحرر بيريزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20250215/قوات-كييف-تتكبد-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك--1097803341.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تحقق تقدما كبيرا في مقاطعة كورسك وتسيطر على طريق حاسم... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية سيطرت على طريق سودجا - ريلسك، أثناء تحرير مدينة سفيردليكوفو في مقاطعة كورسك الروسية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في المرحلة الأولية، نفذ مظليو تولا، اعتمادا على الأضرار الناجمة عن نيران الطائرات والمدفعية والطائرات المسيرة الروسية، عمليات هجومية، واستولوا على الجزء الشمالي من بلدة سفيردليكوفو وسيطروا على طريق سودجا - ريلسك".
وفي وقت مبكر من صباح يوم 6 أغسطس/ آب من العام الماضي، غزا المسلحون الأوكرانيون مقاطعة كورسك الروسية، للاستيلاء على الأراضي الروسية. ولقد تم إيقاف تقدمهم، ويقوم الجيش الروسي بطرد العدو من المنطقة بشكل منهجي.
وبحسب أحدث بيانات وزارة الدفاع الروسية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية،
خلال فترة العمليات العسكرية في هذه المنطقة، أكثر من 61530 عسكريا و370 دبابة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.