https://sarabic.ae/20250215/قوات-كييف-تتكبد-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك--1097803341.html
قوات كييف تتكبد خسائر فادحة على محور كورسك
قوات كييف تتكبد خسائر فادحة على محور كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر تجاوزت 280 عسكريًا و3 نقاط تحكم... 15.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-15T12:16+0000
2025-02-15T12:16+0000
2025-02-15T12:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في تقرير الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "خسائر القوات الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت أكثر من 280 عسكريا، و4 مركبات مشاة قتالية، و ناقلة جند مدرعة، و7 مركبات قتالية مدرعة، و12 سيارة، ومدفعي هاون، ومحطة حرب إلكترونية، ومركبتين لبناء الجسور، و 4 مركبات مدرعة للإصلاح والإخلاء بينها اثنتان من طراز (بيرغيبانزر 2) ألمانية الصنع، بالإضافة إلى 3 نقاط تحكم للطائرات المسيرة".وقالت الوزارة في بيان لها: "نتيجة للعمليات الحاسمة، قامت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، بتحرير قرية بيريزوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت أن القوات الروسية دحرت تجمعات القوى البشرية، ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق شيربينوفكا وأوداشنوي وزفيريفو وكوتلينو ونوفواندريفكا وناديجدينكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250215/القوات-الروسية-تحرر-بيريزوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097801209.html
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روسيا, رصد عسكري
قوات كييف تتكبد خسائر فادحة على محور كورسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر تجاوزت 280 عسكريًا و3 نقاط تحكم للطائرات المسيرة، والعديد من المعدات الحربية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وجاء في تقرير الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "خسائر القوات الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت أكثر من 280 عسكريا، و4 مركبات مشاة قتالية، و ناقلة جند مدرعة، و7 مركبات قتالية مدرعة، و12 سيارة، ومدفعي هاون، ومحطة حرب إلكترونية، ومركبتين لبناء الجسور، و 4 مركبات مدرعة للإصلاح والإخلاء بينها اثنتان من طراز (بيرغيبانزر 2) ألمانية الصنع، بالإضافة إلى 3 نقاط تحكم للطائرات المسيرة".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بقيام القوات الروسية بتحرير بلدة بيريزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتقدم على عدد من محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "نتيجة للعمليات الحاسمة، قامت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، بتحرير قرية بيريزوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت أن القوات الروسية دحرت تجمعات القوى البشرية، ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق شيربينوفكا وأوداشنوي وزفيريفو وكوتلينو ونوفواندريفكا وناديجدينكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.