https://sarabic.ae/20250214/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك-1097775876.html
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر تجاوزت 290 عسكريًا و3 نقاط تحكم... 14.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-14T12:38+0000
2025-02-14T12:38+0000
2025-02-14T12:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في تقرير الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، أكثر من 290 عسكريا، ومركبة مشاة قتالية، وناقلتي جند مدرعتين، وخمس مركبات قتالية مدرعة، و14 سيارة، وأربع مدافع ميدانية، وأربع مدافع هاون، ومنظومة صواريخ مضاد للطائرات، ومركبة لبناء الجسور، بالإضافة إلى 3 نقاط تحكم للطائرات المسيرة ومستودع ذخيرة" .وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت أكثر من 60500 عسكري، و363 دبابة، و264 مركبة مشاة قتالية، و215 ناقلة جند مدرعة، و1872 مركبة قتالية مصفحة، و1974 سيارة، و439 مدفعا ميدانيا، و48 راجمة صواريخ من بينها 13 راجمة من طراز "هيمارس" و6 من طراز "ملرز" أمريكية الصنع، و21 قاذفة لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، و8 سيارات للنقل والتذخير، و108 محطات حرب إلكترونية، و15 راداراً مضاداً للبطاريات، و6 رادارات دفاع جوي، و42 قطعة من المعدات الهندسية من بينها 18 مركبة هندسية لإزالة الحواجز ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "أو إر-77"، وثلاث مركبات لبناء الجسور، مركبة استطلاع هندسية، وكذلك 10 مركبات مدرعة للإصلاح والإخلاء".وجاء في بيان الوزارة الأسبوعي: "قامت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" بتحسين الوضع التكتيكي وحررت بلدتي أوريخوفو-فاسيليفكا وداتشنوي التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية.كما دحرت تجمعات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وعلى مدار أسبوع، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا المحور ما يصل إلى 1325 عسكريًا، و10 مركبات قتالية مدرعة، و18 سيارة، و17 مدفعًا ميدانيًا، بما في ذلك خمس مدفعيات غربية الصنع كما تم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250214/وزير-الدفاع-البولندي-واشنطن-ووارسو-لن-ترسلا-قوات-إلى-أوكرانيا-1097775018.html
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روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر تجاوزت 290 عسكريًا و3 نقاط تحكم للطائرات المسيرة، والعديد من المعدات الحربية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وجاء في تقرير الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، أكثر من 290 عسكريا، ومركبة مشاة قتالية، وناقلتي جند مدرعتين، وخمس مركبات قتالية مدرعة، و14 سيارة، وأربع مدافع ميدانية، وأربع مدافع هاون، ومنظومة صواريخ مضاد للطائرات، ومركبة لبناء الجسور، بالإضافة إلى 3 نقاط تحكم للطائرات المسيرة ومستودع ذخيرة" .
وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت أكثر من 60500 عسكري، و363 دبابة، و264 مركبة مشاة قتالية، و215 ناقلة جند مدرعة، و1872 مركبة قتالية مصفحة، و1974 سيارة، و439 مدفعا ميدانيا، و48 راجمة صواريخ من بينها 13 راجمة من طراز "هيمارس" و6 من طراز "ملرز" أمريكية الصنع، و21 قاذفة لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، و8 سيارات للنقل والتذخير، و108 محطات حرب إلكترونية، و15 راداراً مضاداً للبطاريات، و6 رادارات دفاع جوي، و42 قطعة من المعدات الهندسية من بينها 18 مركبة هندسية لإزالة الحواجز ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "أو إر-77"، وثلاث مركبات لبناء الجسور، مركبة استطلاع هندسية، وكذلك 10 مركبات مدرعة للإصلاح والإخلاء".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بقيام القوات الروسية بتحرير بلدتي زيلينوي بولي وداتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتحسين أماكن تموضعها التكتيكي على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وجاء في بيان الوزارة الأسبوعي: "قامت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" بتحسين الوضع التكتيكي وحررت بلدتي أوريخوفو-فاسيليفكا وداتشنوي التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية.
كما دحرت تجمعات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وعلى مدار أسبوع، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا المحور ما يصل إلى 1325 عسكريًا، و10 مركبات قتالية مدرعة، و18 سيارة، و17 مدفعًا ميدانيًا، بما في ذلك خمس مدفعيات غربية الصنع كما تم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.