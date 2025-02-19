منظومات دفاع جوي وصواريخ متطورة بالجناح الروسي في "آيدكس"... صور
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمنظومات دفاع جوي وصواريخ متطورة بالجناح الروسي في "آيدكس"
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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يعرض جناح روسيا في معرض "آيدكس" أبو ظبي أحدث منظومات الدفاع الجوي، ومنها "بانتسير-إس إم دي-أي" (Pantsir-SMD-E)، القادرة على تدميرة الطائرات المسيرة بصواريخ منخفضةً التكلفة.
وتعد منظومات الدفاع الجوي "Pantsir-SMD-E" الأحدث، إذ أنها قادرة على استخدام عدد كبير من الصواريخ الصغيرة لتدمير الطائرات المسيرة.
وتحمل المنظومة التي يمكن تثبيتها على الأسطح الثابتة أو العربات المتحركة، صواريخ يمكنها إصابة الأهداف على مسافات تتراوح ما بين 1200 و20000 متر، وعلى ارتفاعات تتراوح ما بين 15 م و15000 م.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمنظومات دفاع جوي وصواريخ متطورة بالجناح الروسي في "آيدكس"
1/3
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
منظومات دفاع جوي وصواريخ متطورة بالجناح الروسي في "آيدكس"
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمنظومات دفاع جوي وصواريخ متطورة بالجناح الروسي في "آيدكس"
2/3
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
منظومات دفاع جوي وصواريخ متطورة بالجناح الروسي في "آيدكس"
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمنظومات دفاع جوي وصواريخ متطورة بالجناح الروسي في "آيدكس"
3/3
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
منظومات دفاع جوي وصواريخ متطورة بالجناح الروسي في "آيدكس"
1/3
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
منظومات دفاع جوي وصواريخ متطورة بالجناح الروسي في "آيدكس"
2/3
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
منظومات دفاع جوي وصواريخ متطورة بالجناح الروسي في "آيدكس"
3/3
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
منظومات دفاع جوي وصواريخ متطورة بالجناح الروسي في "آيدكس"
وكذلك النوع الثاني، من الصواريخ فيمكنه التعامل مع الأهداف التي تحلق على ارتفاعات تترواح ما بين 15 و5000 م، وعلى مسافات تتراوح ما بين 500 و7000 م.
وتضم "Pantsir-SMD-E" نوعين من الرادارات، وأنظمة مراقبة كهروضوئية، ويمكنها اكتشاف الأهداف الجوية الصغيرة، مثل الدرونات على مسافة تصل إلى 45 كلم، وتعقب 40 هدفا في وقت واحد.
في سياق متصل، يعرض الجناح الروسي بمعرض آيدكس"، مجموعة من الصواريخ المتطورة، منها صاروخ "305E".
ويعد الصاروخ من الصواريخ التدميرية ليلا ونهارا للأجسام المنفردة والجماعية، الثابتة والمتحركة الأرضية، والأجسام على سطح الماء.
مميزات الصاروخ
صاروخ موجه خفيف متعدد الأغراض، للتدريب على الطيران، نموذج مجسم للصاروخ "305E".
مدى الطيران المتحكم به، حتى 14.5 كم.
سرعة الطيران الصاروخ حتى 230 م/ث.
ارتفاع طيران الصاروخ فوق سطح الأرض، 600، 100 م.
رأي التوجه الذاتي، بصري حراري.
وزن القسم القتالي 25 كغم.
طول الصاروخ 945 مم.
قطر جسم الصاروخ 200 مم
وضمن جناح الأسلحة الروسية الحديثة والمتطورة في معرض "آيدكس" أبو ظبي، يعرض مدفع "لوتس" ذاتي الحركة.
وكانت شركة "كلاشينكوف" الروسية أعلنت في وقت سابق أنها أجرت اختبارات ناجحة على مدافع "لوتس" ذاتية الحركة خلال العملية العسكرية الخاصة.
يثبّت مدفع "لوتس" على هيكل معدل عن هياكل مدرعات "BMD-4M"، ويمكنه الحركة بسرعة تصل إلى 70 كم/ساعة، وقطع 500 كم في كل مهمة، وسبطانته من عيار 120 ملم يمكنها إطلاق النار لمسافة تصل إلى 13 كم، وجهّزت عربته المجنزرة بمحرك بقوة 450 حصانا.