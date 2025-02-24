مسيرات روسية تحول طرق الإمداد الأوكرانية في كورسك إلى جحيم... فيديو
15:46 GMT 24.02.2025 (تم التحديث: 15:47 GMT 24.02.2025)
© Photo / Russian Ministry of Defenseمسيرات روسية تحول طرق الإمداد الأوكرانية في كورسك إلى جحيم.
© Photo / Russian Ministry of Defense
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لقيام مسيرات روسية بتعطيل طرق الإمداد الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة لكورسك وتحويلها إلى جحيم بعد تدمير المعدات والأسلحة.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها أن "مشغلي الطائرات من دون طيار في مركز "روبكون" (مركز لتكنولوجيا الطائرات المسيرة تابع لوزارة الدفاع الروسية) باستخدام أجهزة الرؤية الليلية، قام بتعطيل إمدادات ونقل أفراد القوات المسلحة الأوكرانية على الطرقات في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك، مما أدى إلى تدمير المعدات والأسلحة".
📹تدمير إمدادات وتحركات القوات الأوكرانية— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 24, 2025
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام مشغلي الطائرات دون طيار في مركز "روبكون" (مركز لتكنولوجيا الطائرات المسيرة تابع لوزارة الدفاع الروسية) باستخدام أجهزة الرؤية الليلية، بتعطيل إمدادات وونقل أفراد القوات المسلحة الأوكرانية على الطرقات… pic.twitter.com/qWJE487a7r
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية تواصل استهداف القوات المسلحة الأوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، وكبدتها خسائر بلغت أكثر من 255 عسكريا، إضافة إلى تدمير معدات عسكرية، وذلك خلال الـ24 الساعة الماضية.
وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة توبولي في مقاطعة خاركوف.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.