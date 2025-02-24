https://sarabic.ae/20250224/القوات-الروسية-تتقدم-باتجاه-قريتي-سكودنوي-ودنيبرونيرغيا-في-مقاطعة-زابوروجيه-1098105181.html
القوات الروسية تتقدم باتجاه قريتي سكودنوي ودنيبرونيرغيا في مقاطعة زابوروجيه
القوات الروسية تتقدم باتجاه قريتي سكودنوي ودنيبرونيرغيا في مقاطعة زابوروجيه
سبوتنيك عربي
أكد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، ورئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن الجيش الروسي يتقدم إلى مشارف بلدتي سكودنوي ودنيبرونيرغيا... 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T05:11+0000
2025-02-24T05:11+0000
2025-02-24T05:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "تقدمت قواتنا شمال وشمال غرب نوفوتشيرتوفاتي، إلى مشارف قريتي سكودنوي ودنيبرونيرغيا".ووفقا له، فقد تحصنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في تلك القريتين.وكانت القوات الروسية، قد قامت بتحرير فريميفكا وفيليكا نوفوسيلكا، في يناير/ كانون الثاني الماضي، إذ تقع منطقة فريميفكا عند ملتقى مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية.وأفادت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير نوفوفوتشيريتوفاتوي، في 13 فبراير/ شباط الجاري.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.القوات الروسية تحقق تقدما مهما وتدخل بلدة جديدة غربي جمهورية دونيتسك الشعبيةالقوات الروسية تقضي على مرتزق ياباني في مقاطعة زابوروجيه
https://sarabic.ae/20250211/القوات-الروسية-تدمر-نقطة-انتشار-مؤقتة-للقوات-الأوكرانية-في-قرية-تافريتشيسكي-بمقاطعة-زابوروجيه-1097657755.html
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روسيا
القوات الروسية تتقدم باتجاه قريتي سكودنوي ودنيبرونيرغيا في مقاطعة زابوروجيه
أكد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، ورئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن الجيش الروسي يتقدم إلى مشارف بلدتي سكودنوي ودنيبرونيرغيا في اتجاه فريمفسكي، على خط المواجهة في مقاطعة زابوروجيه الروسية.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "تقدمت قواتنا شمال وشمال غرب نوفوتشيرتوفاتي، إلى مشارف قريتي سكودنوي ودنيبرونيرغيا".
ووفقا له، فقد تحصنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في تلك القريتين.
وأشار إلى أن القوات الروسية استولت على معقلين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية شيرباكي في اتجاه أوريكوفسكي في مقاطعة زابوروجيه.
وكانت القوات الروسية، قد قامت بتحرير فريميفكا وفيليكا نوفوسيلكا، في يناير/ كانون الثاني الماضي، إذ تقع منطقة فريميفكا عند ملتقى مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير نوفوفوتشيريتوفاتوي، في 13 فبراير/ شباط الجاري.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.