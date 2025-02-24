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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250224/القوات-الروسية-تتقدم-باتجاه-قريتي-سكودنوي-ودنيبرونيرغيا-في-مقاطعة-زابوروجيه-1098105181.html
القوات الروسية تتقدم باتجاه قريتي سكودنوي ودنيبرونيرغيا في مقاطعة زابوروجيه
القوات الروسية تتقدم باتجاه قريتي سكودنوي ودنيبرونيرغيا في مقاطعة زابوروجيه
سبوتنيك عربي
أكد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، ورئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن الجيش الروسي يتقدم إلى مشارف بلدتي سكودنوي ودنيبرونيرغيا... 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T05:11+0000
2025-02-24T05:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "تقدمت قواتنا شمال وشمال غرب نوفوتشيرتوفاتي، إلى مشارف قريتي سكودنوي ودنيبرونيرغيا".ووفقا له، فقد تحصنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في تلك القريتين.وكانت القوات الروسية، قد قامت بتحرير فريميفكا وفيليكا نوفوسيلكا، في يناير/ كانون الثاني الماضي، إذ تقع منطقة فريميفكا عند ملتقى مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية.وأفادت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير نوفوفوتشيريتوفاتوي، في 13 فبراير/ شباط الجاري.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.القوات الروسية تحقق تقدما مهما وتدخل بلدة جديدة غربي جمهورية دونيتسك الشعبيةالقوات الروسية تقضي على مرتزق ياباني في مقاطعة زابوروجيه
https://sarabic.ae/20250211/القوات-الروسية-تدمر-نقطة-انتشار-مؤقتة-للقوات-الأوكرانية-في-قرية-تافريتشيسكي-بمقاطعة-زابوروجيه-1097657755.html
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القوات الروسية تتقدم باتجاه قريتي سكودنوي ودنيبرونيرغيا في مقاطعة زابوروجيه

05:11 GMT 24.02.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أكد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، ورئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن الجيش الروسي يتقدم إلى مشارف بلدتي سكودنوي ودنيبرونيرغيا في اتجاه فريمفسكي، على خط المواجهة في مقاطعة زابوروجيه الروسية.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "تقدمت قواتنا شمال وشمال غرب نوفوتشيرتوفاتي، إلى مشارف قريتي سكودنوي ودنيبرونيرغيا".
ووفقا له، فقد تحصنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في تلك القريتين.

وأشار إلى أن القوات الروسية استولت على معقلين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية شيرباكي في اتجاه أوريكوفسكي في مقاطعة زابوروجيه.

وكانت القوات الروسية، قد قامت بتحرير فريميفكا وفيليكا نوفوسيلكا، في يناير/ كانون الثاني الماضي، إذ تقع منطقة فريميفكا عند ملتقى مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية.
مي-28إن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في قرية تافريتشيسكي بمقاطعة زابوروجيه
11 فبراير, 05:26 GMT
وأفادت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير نوفوفوتشيريتوفاتوي، في 13 فبراير/ شباط الجاري.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
القوات الروسية تحقق تقدما مهما وتدخل بلدة جديدة غربي جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تقضي على مرتزق ياباني في مقاطعة زابوروجيه
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