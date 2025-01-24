https://sarabic.ae/20250124/القوات-الروسية-تحقق-تقدما-مهما-وتدخل-بلدة-جديدة-غربي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097113816.html
القوات الروسية تحقق تقدما مهما وتدخل بلدة جديدة غربي جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحقق تقدما مهما وتدخل بلدة جديدة غربي جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أكد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن القوات الروسية، رفعت العلم الروسي في بلدة فيليكايا... 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T12:47+0000
2025-01-24T12:47+0000
2025-01-24T12:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت روغوف لوكالة "سبوتنيك": "في وسط بلدة فيليكايا نوفوسيولكا، رفع مقاتلونا العلم الروسي على أحد المباني السكنية. وفي الوقت نفسه، تستمر المعارك من أجل تحرير البلدة بالكامل".وتقع فيليكا نوفويولكا عند تقاطع جمهورية دونيتسك الشعبية مع مقاطعة زابورجيه، وتحتوي على مركز قيادة لوجستي كبير لقوات نظام كييف.وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إنه "في الفترة من 18 إلى 24 يناير/ كانون الثاني الجاري، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بتحرير بلدات بتروفبافلوفكا وفوزدفيزينكا وفولكوفو وسولينويه وتيموفيفكا وشيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتمكنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، من تحرير بلدتي نوفوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وزابادنوي في مقاطعة خاركوف".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250123/القوات-الروسية-تحرر-قرية-سولينوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097067273.html
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روسيا
القوات الروسية تحقق تقدما مهما وتدخل بلدة جديدة غربي جمهورية دونيتسك الشعبية
أكد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن القوات الروسية، رفعت العلم الروسي في بلدة فيليكايا نوفوسيلكا غربي جمهورية دونيتسك الشعبية، وتستمر المعارك من أجل تحرير البلدة بالكامل.
وقالت روغوف لوكالة "سبوتنيك": "في وسط بلدة فيليكايا نوفوسيولكا، رفع مقاتلونا العلم الروسي على أحد المباني السكنية. وفي الوقت نفسه، تستمر المعارك من أجل تحرير البلدة بالكامل".
وتقع فيليكا نوفويولكا عند تقاطع جمهورية دونيتسك الشعبية مع مقاطعة زابورجيه، وتحتوي على مركز قيادة لوجستي كبير لقوات نظام كييف.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إنه "في الفترة من 18 إلى 24 يناير/ كانون الثاني الجاري، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بتحرير بلدات بتروفبافلوفكا وفوزدفيزينكا وفولكوفو وسولينويه وتيموفيفكا وشيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتمكنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، من تحرير بلدتي نوفوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وزابادنوي في مقاطعة خاركوف".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.