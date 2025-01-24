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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250124/القوات-الروسية-تحقق-تقدما-مهما-وتدخل-بلدة-جديدة-غربي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097113816.html
القوات الروسية تحقق تقدما مهما وتدخل بلدة جديدة غربي جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحقق تقدما مهما وتدخل بلدة جديدة غربي جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أكد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن القوات الروسية، رفعت العلم الروسي في بلدة فيليكايا... 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T12:47+0000
2025-01-24T12:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت روغوف لوكالة "سبوتنيك": "في وسط بلدة فيليكايا نوفوسيولكا، رفع مقاتلونا العلم الروسي على أحد المباني السكنية. وفي الوقت نفسه، تستمر المعارك من أجل تحرير البلدة بالكامل".وتقع فيليكا نوفويولكا عند تقاطع جمهورية دونيتسك الشعبية مع مقاطعة زابورجيه، وتحتوي على مركز قيادة لوجستي كبير لقوات نظام كييف.وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إنه "في الفترة من 18 إلى 24 يناير/ كانون الثاني الجاري، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بتحرير بلدات بتروفبافلوفكا وفوزدفيزينكا وفولكوفو وسولينويه وتيموفيفكا وشيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتمكنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، من تحرير بلدتي نوفوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وزابادنوي في مقاطعة خاركوف".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250123/القوات-الروسية-تحرر-قرية-سولينوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097067273.html
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روسيا

القوات الروسية تحقق تقدما مهما وتدخل بلدة جديدة غربي جمهورية دونيتسك الشعبية

12:47 GMT 24.01.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أكد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن القوات الروسية، رفعت العلم الروسي في بلدة فيليكايا نوفوسيلكا غربي جمهورية دونيتسك الشعبية، وتستمر المعارك من أجل تحرير البلدة بالكامل.
وقالت روغوف لوكالة "سبوتنيك": "في وسط بلدة فيليكايا نوفوسيولكا، رفع مقاتلونا العلم الروسي على أحد المباني السكنية. وفي الوقت نفسه، تستمر المعارك من أجل تحرير البلدة بالكامل".
وتقع فيليكا نوفويولكا عند تقاطع جمهورية دونيتسك الشعبية مع مقاطعة زابورجيه، وتحتوي على مركز قيادة لوجستي كبير لقوات نظام كييف.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إنه "في الفترة من 18 إلى 24 يناير/ كانون الثاني الجاري، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بتحرير بلدات بتروفبافلوفكا وفوزدفيزينكا وفولكوفو وسولينويه وتيموفيفكا وشيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتمكنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، من تحرير بلدتي نوفوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وزابادنوي في مقاطعة خاركوف".
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة سولينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
أمس, 09:50 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:45 GMT
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