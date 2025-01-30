https://sarabic.ae/20250130/ضابطة-سابقة-لدى-البنتاغون-القوات-الأوكرانية-تنسحب-من-أي-ميدان-قتالي-تزج-به-1097296073.html

ضابطة سابقة لدى البنتاغون: القوات الأوكرانية تنسحب من أي ميدان قتالي تزج به

ضابطة سابقة لدى البنتاغون: القوات الأوكرانية تنسحب من أي ميدان قتالي تزج به

سبوتنيك عربي

صرحت كارين كفياتكوفسكي، المحللة السابقة لدى البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) والمقدم المتقاعدة من القوات الجوية الأمريكية، أن القوات المسلحة الأوكرانية،... 30.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-30T04:42+0000

2025-01-30T04:42+0000

2025-01-30T04:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت كفياتكوفسكي، في مقابلة مع قناة "Judging Freedom"على موقع "يوتيوب": "الجيش الأوكراني قريب جدًا من الانهيار، ولا شك في ذلك... إنهم يفرّون بسرعة من جميع المناطق التي يتواجهون فيها (القتال) مع الروس. كان هذا هو الحال من قبل، ولكن هذه العملية تتسارع الآن".وأضافت: "من وجهة نظر أوكرانيا فإن هذه الحرب تقترب من نهايتها".وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، الاثنين الماضي، نقلا عن مصدر، أن رئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية الأوكرانية كيريل بودانوف، حذّر من تهديد وجود أوكرانيا، إذا لم تبدأ المفاوضات بحلول نهاية الصيف المقبل.وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن عدم التوصل لاتفاق لتسوية النزاع في أوكرانيا، يعود لرغبة زيلينسكي، باستمرار القتال.بوتين: موسكو ستدافع عن مصالحها في المفاوضات المحتملة مع كييف... فيديولوكاشينكو يعلق على إمكانية إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا

https://sarabic.ae/20250122/زيلينسكي-يدعو-الغرب-مجددا-إلى-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1097054923.html

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