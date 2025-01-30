https://sarabic.ae/20250130/ضابطة-سابقة-لدى-البنتاغون-القوات-الأوكرانية-تنسحب-من-أي-ميدان-قتالي-تزج-به-1097296073.html
ضابطة سابقة لدى البنتاغون: القوات الأوكرانية تنسحب من أي ميدان قتالي تزج به
ضابطة سابقة لدى البنتاغون: القوات الأوكرانية تنسحب من أي ميدان قتالي تزج به
سبوتنيك عربي
صرحت كارين كفياتكوفسكي، المحللة السابقة لدى البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) والمقدم المتقاعدة من القوات الجوية الأمريكية، أن القوات المسلحة الأوكرانية،... 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T04:42+0000
2025-01-30T04:42+0000
2025-01-30T04:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت كفياتكوفسكي، في مقابلة مع قناة "Judging Freedom"على موقع "يوتيوب": "الجيش الأوكراني قريب جدًا من الانهيار، ولا شك في ذلك... إنهم يفرّون بسرعة من جميع المناطق التي يتواجهون فيها (القتال) مع الروس. كان هذا هو الحال من قبل، ولكن هذه العملية تتسارع الآن".وأضافت: "من وجهة نظر أوكرانيا فإن هذه الحرب تقترب من نهايتها".وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، الاثنين الماضي، نقلا عن مصدر، أن رئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية الأوكرانية كيريل بودانوف، حذّر من تهديد وجود أوكرانيا، إذا لم تبدأ المفاوضات بحلول نهاية الصيف المقبل.وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن عدم التوصل لاتفاق لتسوية النزاع في أوكرانيا، يعود لرغبة زيلينسكي، باستمرار القتال.بوتين: موسكو ستدافع عن مصالحها في المفاوضات المحتملة مع كييف... فيديولوكاشينكو يعلق على إمكانية إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250122/زيلينسكي-يدعو-الغرب-مجددا-إلى-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1097054923.html
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روسيا, العالم
ضابطة سابقة لدى البنتاغون: القوات الأوكرانية تنسحب من أي ميدان قتالي تزج به
04:42 GMT 30.01.2025 (تم التحديث: 04:43 GMT 30.01.2025)
صرحت كارين كفياتكوفسكي، المحللة السابقة لدى البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) والمقدم المتقاعدة من القوات الجوية الأمريكية، أن القوات المسلحة الأوكرانية، تتراجع من جميع قطاعات الجبهة التي تدور فيها المعارك.
وقالت كفياتكوفسكي، في مقابلة مع قناة "Judging Freedom"على موقع "يوتيوب": "الجيش الأوكراني قريب جدًا من الانهيار، ولا شك في ذلك... إنهم يفرّون بسرعة من جميع المناطق التي يتواجهون فيها (القتال) مع الروس. كان هذا هو الحال من قبل، ولكن هذه العملية تتسارع الآن".
وأشارت إلى أن خفض سن التجنيد في أوكرانيا إلى 18 عاما، والذي يجري مناقشته في كييف، من غير المرجح أن يساعد الجيش الأوكراني على تغيير الوضع. وبحسب قولها، فإن غالبية الأوكرانيين يريدون السلام، وليس عودة الأراضي المفقودة.
وأضافت: "من وجهة نظر أوكرانيا فإن هذه الحرب تقترب من نهايتها".
وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، الاثنين الماضي، نقلا عن مصدر، أن رئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية الأوكرانية كيريل بودانوف، حذّر من تهديد وجود أوكرانيا، إذا لم تبدأ المفاوضات بحلول نهاية الصيف المقبل.
وأشارت روسيا، في مناسبات عدة، إلى استعدادها للمفاوضات بشأن أوكرانيا، لكن كييف فرضت حظراً تشريعياً عليها. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وقّع فلاديمير زيلينسكي، مرسومًا يحظر المفاوضات مع موسكو.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن عدم التوصل لاتفاق لتسوية النزاع في أوكرانيا، يعود لرغبة زيلينسكي، باستمرار القتال.