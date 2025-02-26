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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250226/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-128-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مناطق-في-روسيا-خلال-الليل-1098180338.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 128 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق في روسيا خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يدمر 128 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق في روسيا خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تصدي قوات الدفاع الجوي التابعة لها، لـ128 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق عدة مناطق في البلاد. 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T04:57+0000
2025-02-26T04:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأوضح بيان وزارة الدفاع: "خلال الليلة الماضية، اعترضت قوات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 128 طائرة دون طيار أوكرانية".وأضاف البيان: "(تم تدمير) 83 طائرة دون طيار فوق أراضي إقليم كراسنودار، و30 طائرة مسيرة أخرى، فوق أراضي جمهورية القرم، وثماني طائرات مسيرة فوق بحر آزوف، وخمس أخريات فوق البحر الأسود، وطائرة دون طيار فوق كل من مقاطعتي بريانسك وكورسك"وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.مسيرات روسية تحول طرق الإمداد الأوكرانية في كورسك إلى جحيم... فيديو
https://sarabic.ae/20250225/صواريخ-روسية-عالية-الدقة-تستهدف-البنية-التحتية-للمطارات-العسكرية-الأوكرانية--1098152046.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الدفاع الجوي الروسي يدمر 128 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق في روسيا خلال الليل

04:57 GMT 26.02.2025
© Photoشيلكا
شيلكا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
© Photo
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تصدي قوات الدفاع الجوي التابعة لها، لـ128 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق عدة مناطق في البلاد.
وأوضح بيان وزارة الدفاع: "خلال الليلة الماضية، اعترضت قوات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 128 طائرة دون طيار أوكرانية".
وأضاف البيان: "(تم تدمير) 83 طائرة دون طيار فوق أراضي إقليم كراسنودار، و30 طائرة مسيرة أخرى، فوق أراضي جمهورية القرم، وثماني طائرات مسيرة فوق بحر آزوف، وخمس أخريات فوق البحر الأسود، وطائرة دون طيار فوق كل من مقاطعتي بريانسك وكورسك"

وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران 2023.

راجمات صواريخ روسية تقصف مواقع القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صواريخ روسية عالية الدقة تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية
أمس, 09:28 GMT
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
مسيرات روسية تحول طرق الإمداد الأوكرانية في كورسك إلى جحيم... فيديو
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