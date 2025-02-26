https://sarabic.ae/20250226/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-128-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مناطق-في-روسيا-خلال-الليل-1098180338.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 128 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق في روسيا خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يدمر 128 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق في روسيا خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تصدي قوات الدفاع الجوي التابعة لها، لـ128 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق عدة مناطق في البلاد. 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T04:57+0000
2025-02-26T04:57+0000
2025-02-26T04:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101490/68/1014906896_0:30:1431:835_1920x0_80_0_0_808bf0977f2ebc72837c6f83b0d7ca9c.jpg
وأوضح بيان وزارة الدفاع: "خلال الليلة الماضية، اعترضت قوات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 128 طائرة دون طيار أوكرانية".وأضاف البيان: "(تم تدمير) 83 طائرة دون طيار فوق أراضي إقليم كراسنودار، و30 طائرة مسيرة أخرى، فوق أراضي جمهورية القرم، وثماني طائرات مسيرة فوق بحر آزوف، وخمس أخريات فوق البحر الأسود، وطائرة دون طيار فوق كل من مقاطعتي بريانسك وكورسك"وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.مسيرات روسية تحول طرق الإمداد الأوكرانية في كورسك إلى جحيم... فيديو
https://sarabic.ae/20250225/صواريخ-روسية-عالية-الدقة-تستهدف-البنية-التحتية-للمطارات-العسكرية-الأوكرانية--1098152046.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الجوي الروسي يدمر 128 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق في روسيا خلال الليل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تصدي قوات الدفاع الجوي التابعة لها، لـ128 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق عدة مناطق في البلاد.
وأوضح بيان وزارة الدفاع: "خلال الليلة الماضية، اعترضت قوات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 128 طائرة دون طيار أوكرانية".
وأضاف البيان: "(تم تدمير) 83 طائرة دون طيار فوق أراضي إقليم كراسنودار، و30 طائرة مسيرة أخرى، فوق أراضي جمهورية القرم، وثماني طائرات مسيرة فوق بحر آزوف، وخمس أخريات فوق البحر الأسود، وطائرة دون طيار فوق كل من مقاطعتي بريانسك وكورسك"
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.