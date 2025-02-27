https://sarabic.ae/20250227/وسائط-الدفاع-الجوي-الروسي-تدمر-19-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-1098215634.html
وسائط الدفاع الجوي الروسية تدمر 19 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل
وسائط الدفاع الجوي الروسية تدمر 19 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت خلال الليلة الماضية، ودمرت 19 طائرة أوكرانية مسيرة، أكثر من نصفها فوق مقاطعة أوريول. 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T04:29+0000
2025-02-27T04:29+0000
2025-02-27T05:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأوضحت الوزارة: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 19 طائرة دون طيار أوكرانية".وتابعت: "من بينها 12 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة أوريول، وثلاث مسيرات فوق كل من أراضي مقاطعة كورسك وبيلغورود، ومسيرة واحدة أخرى، فوق أراضي جمهورية القرم".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.الأمن الفيدرالي الروسي: أحبطنا سلسلة هجمات إرهابية في ستافروبول خططت لها كييف
https://sarabic.ae/20250226/إسكندر-الروسي-يدمر-منظومة-إس-300-بي-إس-الأوكرانية-في-مقاطعة-سومي--1098202276.html
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روسيا, رصد عسكري
وسائط الدفاع الجوي الروسية تدمر 19 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل
04:29 GMT 27.02.2025 (تم التحديث: 05:28 GMT 27.02.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت خلال الليلة الماضية، ودمرت 19 طائرة أوكرانية مسيرة، أكثر من نصفها فوق مقاطعة أوريول.
وأوضحت الوزارة: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 19 طائرة دون طيار أوكرانية".
وتابعت: "من بينها 12 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة أوريول، وثلاث مسيرات فوق كل من أراضي مقاطعة كورسك وبيلغورود، ومسيرة واحدة أخرى، فوق أراضي جمهورية القرم".
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا
، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.