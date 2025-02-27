https://sarabic.ae/20250227/صاروخ-إسكندر-روسي-يضرب-موقعا-للطائرات-المسيرة-قرب-سومي-فيديو-1098216888.html
صاروخ "إسكندر" الروسي يضرب موقعا أوكرانيا للطائرات المسيرة قرب سومي... فيديو
صاروخ "إسكندر" الروسي يضرب موقعا أوكرانيا للطائرات المسيرة قرب سومي... فيديو
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات التابعة لها استهدفت منصة إطلاق مموهة لطائرات أوكرانية مسيرة بعيدة المدى، بصاروخ "إسكندر" بالقرب من بلدة شوستكا في مقاطعة... 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T07:33+0000
2025-02-27T07:33+0000
2025-02-27T08:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس: "وجهت القوات الروسية ضربة باستخدام صاروخ "إسكندر"، لموقع إطلاق مموه لطائرات مسيرة أوكرانية بعيدة المدى، حيث تم تدمير عدة مركبات مجهزة بالمعدات، ونحو 14 طائرة مسيرة انتحارية من طراز "كوبرا" بالقرب من شوستكا في مقاطعة سومي".ونشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو للضربة الصاروخية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وسائط الدفاع الجوي الروسية تدمر 19 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل
https://sarabic.ae/20250227/وسائط-الدفاع-الجوي-الروسي-تدمر-19-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-1098215634.html
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رصد عسكري, روسيا
صاروخ "إسكندر" الروسي يضرب موقعا أوكرانيا للطائرات المسيرة قرب سومي... فيديو
07:33 GMT 27.02.2025 (تم التحديث: 08:14 GMT 27.02.2025)
كشفت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات التابعة لها استهدفت منصة إطلاق مموهة لطائرات أوكرانية مسيرة بعيدة المدى، بصاروخ "إسكندر" بالقرب من بلدة شوستكا في مقاطعة سومي.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس: "وجهت القوات الروسية ضربة باستخدام صاروخ "إسكندر"، لموقع إطلاق مموه لطائرات مسيرة أوكرانية بعيدة المدى، حيث تم تدمير عدة مركبات مجهزة بالمعدات، ونحو 14 طائرة مسيرة انتحارية من طراز "كوبرا" بالقرب من شوستكا في مقاطعة سومي".
كما تم القضاء على 20 عسكريا اختصاصيا بتشغيل الطائرات المسيرة.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو للضربة الصاروخية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.