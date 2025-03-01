https://sarabic.ae/20250301/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-سكودنويه-وبورلاتسكويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1098285782.html

القوات الروسية تحرر بلدتي سكودنويه وبورلاتسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدتي سكودنويه وبورلاتسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدتي سكودنويه وبورلاتسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية. 01.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-01T09:26+0000

2025-03-01T09:26+0000

2025-03-01T10:13+0000

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه "نتيجة لعمليات هجومية نشطة، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، من تحرير بلدتي سكودنويه وبورلاتسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم استهداف تشكيلات لواء ميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي ولواء للحرس الوطني في مناطق زيليوني غاي وبودوبنوي وإيسكرا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ويانفارسكوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 160 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و10 سيارات، و3 قطع مدفعية ميدانية بما في ذلك مدفعية ذاتية الحركة بولندية الصنع من طراز "كراب" عيار 155 ملم، وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية.وذكر البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت من مواقعها التكتيكية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات التابعة للواءين آليين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بتروفبافلوفكا وكوبيانسك - أوزلوفايا، في مقاطعة خاركوف، ونوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف بيان الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية واستهدفت تشكيلات 3 ألوية ميكانيكية ولواء جوي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء قوات خاصة في مناطق كونستانتينوفكا وبيلوكوزمينوفكا ودروجكوفكا وبلاتونوفكا وكليبان بيك ويابلونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 170 عسكريًا، ودبابة، ومركبتين مدرعتين قتاليتين، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، و5 مركبات و6 قطع مدفعية ميدانية، اثنتان منها غربية الصنع، وتم تدمير محطة للحرب الإلكترونية.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، مرافق الطاقة التي تضمن تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا والبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة، فضلاً عن تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 136 منطقة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الجوي الروسي يعترض ويدمر 9 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مقاطعات عدةمصدر: الجيش الروسي يضرب تجمعا للقوات الأوكرانية في مقاطعة كييف

https://sarabic.ae/20250301/الدفاع-الروسية-أنظمة-الدفاع-الجوي-تسقط-48-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1098278527.html

https://sarabic.ae/20250228/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك---1098258898.html

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري