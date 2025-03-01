https://sarabic.ae/20250301/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-سكودنويه-وبورلاتسكويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1098285782.html
القوات الروسية تحرر بلدتي سكودنويه وبورلاتسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدتي سكودنويه وبورلاتسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدتي سكودنويه وبورلاتسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية. 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T09:26+0000
2025-03-01T09:26+0000
2025-03-01T10:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102589/24/1025892451_0:0:2821:1588_1920x0_80_0_0_80af0a57f85d7550688cf1c66488da79.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه "نتيجة لعمليات هجومية نشطة، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، من تحرير بلدتي سكودنويه وبورلاتسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم استهداف تشكيلات لواء ميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي ولواء للحرس الوطني في مناطق زيليوني غاي وبودوبنوي وإيسكرا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ويانفارسكوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 160 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و10 سيارات، و3 قطع مدفعية ميدانية بما في ذلك مدفعية ذاتية الحركة بولندية الصنع من طراز "كراب" عيار 155 ملم، وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية.وذكر البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت من مواقعها التكتيكية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات التابعة للواءين آليين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بتروفبافلوفكا وكوبيانسك - أوزلوفايا، في مقاطعة خاركوف، ونوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف بيان الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية واستهدفت تشكيلات 3 ألوية ميكانيكية ولواء جوي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء قوات خاصة في مناطق كونستانتينوفكا وبيلوكوزمينوفكا ودروجكوفكا وبلاتونوفكا وكليبان بيك ويابلونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 170 عسكريًا، ودبابة، ومركبتين مدرعتين قتاليتين، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، و5 مركبات و6 قطع مدفعية ميدانية، اثنتان منها غربية الصنع، وتم تدمير محطة للحرب الإلكترونية.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، مرافق الطاقة التي تضمن تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا والبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة، فضلاً عن تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 136 منطقة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الجوي الروسي يعترض ويدمر 9 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مقاطعات عدةمصدر: الجيش الروسي يضرب تجمعا للقوات الأوكرانية في مقاطعة كييف
https://sarabic.ae/20250301/الدفاع-الروسية-أنظمة-الدفاع-الجوي-تسقط-48-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1098278527.html
https://sarabic.ae/20250228/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك---1098258898.html
https://sarabic.ae/20250227/الجيش-الروسي-يستهدف-مواقع-ومطارات-عسكرية-أوكرانية-ومخازن-المسيرات-في-142-منطقة-1098220338.html
https://sarabic.ae/20250227/صاروخ-إسكندر-روسي-يضرب-موقعا-للطائرات-المسيرة-قرب-سومي-فيديو-1098216888.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102589/24/1025892451_0:0:2351:1763_1920x0_80_0_0_a6da1e4019a4416e462dfcc7dceb00d2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
القوات الروسية تحرر بلدتي سكودنويه وبورلاتسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:26 GMT 01.03.2025 (تم التحديث: 10:13 GMT 01.03.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدتي سكودنويه وبورلاتسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه "نتيجة لعمليات هجومية نشطة، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، من تحرير بلدتي سكودنويه وبورلاتسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم استهداف تشكيلات لواء ميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي ولواء للحرس الوطني في مناطق زيليوني غاي وبودوبنوي وإيسكرا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ويانفارسكوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 160 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و10 سيارات، و3 قطع مدفعية ميدانية بما في ذلك مدفعية ذاتية الحركة بولندية الصنع من طراز "كراب" عيار 155 ملم، وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية.
وأضاف البيان أنه "وفي اتجاه خاركوف، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تشكيلات لواءين للدفاع الإقليمي في مناطق ليتفينوفو وكراسيفكا وفولشانسك في مقاطعة خاركوف، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 55 عسكريًا، ودبابة ومركبتين مدرعتين قتاليتين وسيارتين وقطعة مدفعية".
وذكر البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت من مواقعها التكتيكية،
واستهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات التابعة للواءين آليين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بتروفبافلوفكا وكوبيانسك - أوزلوفايا، في مقاطعة خاركوف، ونوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 190 عسكرياً، ودبابة وعربتين قتاليتين مدرعتين من بينها ناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، و8 سيارات، و6 مدافع ميدانية، وتم تدمير محطة للحرب الإلكترونية، و5 مستودعات للذخيرة.
وأضاف بيان الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية واستهدفت تشكيلات 3 ألوية ميكانيكية ولواء جوي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء قوات خاصة في مناطق كونستانتينوفكا وبيلوكوزمينوفكا ودروجكوفكا وبلاتونوفكا وكليبان بيك ويابلونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 170 عسكريًا، ودبابة، ومركبتين مدرعتين قتاليتين،
بما في ذلك ناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، و5 مركبات و6 قطع مدفعية ميدانية، اثنتان منها غربية الصنع، وتم تدمير محطة للحرب الإلكترونية.
واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، مرافق الطاقة التي تضمن تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري
في أوكرانيا والبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة، فضلاً عن تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 136 منطقة.
وأسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية 6 قنابل جوية موجهة من نوع "جي دي إي إم" أمريكية الصنع، و190 طائرة مسيرة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.