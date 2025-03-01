القوات الروسية تحرر بلدتي سكودنويه وبورلاتسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
مساحة حرة
ما دلالة إعلان واشنطن أنها لن تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن أي اتفاق مع روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:50 GMT
10 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
غزة...غموض حول مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: ترامب يريد دعم الصناعة بالمعادن النادرة الأوكرانية
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
جولة جديدة من مفاوضات غزة في القاهرة، عبد الله أوجلان يدعو جميع المجموعات الكردية للتخلي عن السلاح وحل نفسها
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:16 GMT
14 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
10:29 GMT
21 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
14:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
14:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
15:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: ترامب يريد دعم الصناعة بالمعادن النادرة الأوكرانية
15:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:00 GMT
22 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:22 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:32 GMT
18 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250301/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-سكودنويه-وبورلاتسكويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1098285782.html
القوات الروسية تحرر بلدتي سكودنويه وبورلاتسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدتي سكودنويه وبورلاتسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدتي سكودنويه وبورلاتسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية. 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T09:26+0000
2025-03-01T10:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102589/24/1025892451_0:0:2821:1588_1920x0_80_0_0_80af0a57f85d7550688cf1c66488da79.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه "نتيجة لعمليات هجومية نشطة، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، من تحرير بلدتي سكودنويه وبورلاتسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم استهداف تشكيلات لواء ميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي ولواء للحرس الوطني في مناطق زيليوني غاي وبودوبنوي وإيسكرا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ويانفارسكوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 160 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و10 سيارات، و3 قطع مدفعية ميدانية بما في ذلك مدفعية ذاتية الحركة بولندية الصنع من طراز "كراب" عيار 155 ملم، وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية.وذكر البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت من مواقعها التكتيكية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات التابعة للواءين آليين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بتروفبافلوفكا وكوبيانسك - أوزلوفايا، في مقاطعة خاركوف، ونوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف بيان الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية واستهدفت تشكيلات 3 ألوية ميكانيكية ولواء جوي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء قوات خاصة في مناطق كونستانتينوفكا وبيلوكوزمينوفكا ودروجكوفكا وبلاتونوفكا وكليبان بيك ويابلونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 170 عسكريًا، ودبابة، ومركبتين مدرعتين قتاليتين، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، و5 مركبات و6 قطع مدفعية ميدانية، اثنتان منها غربية الصنع، وتم تدمير محطة للحرب الإلكترونية.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، مرافق الطاقة التي تضمن تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا والبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة، فضلاً عن تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 136 منطقة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الجوي الروسي يعترض ويدمر 9 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مقاطعات عدةمصدر: الجيش الروسي يضرب تجمعا للقوات الأوكرانية في مقاطعة كييف
https://sarabic.ae/20250301/الدفاع-الروسية-أنظمة-الدفاع-الجوي-تسقط-48-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1098278527.html
https://sarabic.ae/20250228/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك---1098258898.html
https://sarabic.ae/20250227/الجيش-الروسي-يستهدف-مواقع-ومطارات-عسكرية-أوكرانية-ومخازن-المسيرات-في-142-منطقة-1098220338.html
https://sarabic.ae/20250227/صاروخ-إسكندر-روسي-يضرب-موقعا-للطائرات-المسيرة-قرب-سومي-فيديو-1098216888.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102589/24/1025892451_0:0:2351:1763_1920x0_80_0_0_a6da1e4019a4416e462dfcc7dceb00d2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

القوات الروسية تحرر بلدتي سكودنويه وبورلاتسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية

09:26 GMT 01.03.2025 (تم التحديث: 10:13 GMT 01.03.2025)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورطائرات "ياك-130" التابعة لقوات الطيران الجوي البيلاروسي خلال المناورات العسكرية "زاباد-2017" (الغرب-2017) المشتركة مع روسيا
طائرات ياك-130 التابعة لقوات الطيران الجوي البيلاروسي خلال المناورات العسكرية زاباد-2017 (الغرب-2017) المشتركة مع روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
© Sputnik . Viktor Tolochko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدتي سكودنويه وبورلاتسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه "نتيجة لعمليات هجومية نشطة، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، من تحرير بلدتي سكودنويه وبورلاتسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم استهداف تشكيلات لواء ميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي ولواء للحرس الوطني في مناطق زيليوني غاي وبودوبنوي وإيسكرا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ويانفارسكوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 160 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و10 سيارات، و3 قطع مدفعية ميدانية بما في ذلك مدفعية ذاتية الحركة بولندية الصنع من طراز "كراب" عيار 155 ملم، وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية.

وأضاف البيان أنه "وفي اتجاه خاركوف، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تشكيلات لواءين للدفاع الإقليمي في مناطق ليتفينوفو وكراسيفكا وفولشانسك في مقاطعة خاركوف، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 55 عسكريًا، ودبابة ومركبتين مدرعتين قتاليتين وسيارتين وقطعة مدفعية".

نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تسقط 48 مسيرة أوكرانية خلال الليل
04:49 GMT
وذكر البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت من مواقعها التكتيكية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات التابعة للواءين آليين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بتروفبافلوفكا وكوبيانسك - أوزلوفايا، في مقاطعة خاركوف، ونوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 190 عسكرياً، ودبابة وعربتين قتاليتين مدرعتين من بينها ناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، و8 سيارات، و6 مدافع ميدانية، وتم تدمير محطة للحرب الإلكترونية، و5 مستودعات للذخيرة.

طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك
أمس, 11:41 GMT
وأضاف بيان الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية واستهدفت تشكيلات 3 ألوية ميكانيكية ولواء جوي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء قوات خاصة في مناطق كونستانتينوفكا وبيلوكوزمينوفكا ودروجكوفكا وبلاتونوفكا وكليبان بيك ويابلونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 170 عسكريًا، ودبابة، ومركبتين مدرعتين قتاليتين، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، و5 مركبات و6 قطع مدفعية ميدانية، اثنتان منها غربية الصنع، وتم تدمير محطة للحرب الإلكترونية.
مقاتلة سو- 57 إي من الجيل الخامس متعددة المهام في معرض الصين الجوي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستهدف مواقع ومطارات عسكرية أوكرانية ومخازن المسيرات في 142 منطقة
27 فبراير, 10:07 GMT
واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، مرافق الطاقة التي تضمن تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا والبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة، فضلاً عن تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 136 منطقة.

وأسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية 6 قنابل جوية موجهة من نوع "جي دي إي إم" أمريكية الصنع، و190 طائرة مسيرة.

صاروخ إسكندر يدمر مستودع ذخيرة وآليات أوكرانية في مقاطعة سومي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صاروخ "إسكندر" الروسي يضرب موقعا أوكرانيا للطائرات المسيرة قرب سومي... فيديو
27 فبراير, 07:33 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الدفاع الجوي الروسي يعترض ويدمر 9 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مقاطعات عدة
مصدر: الجيش الروسي يضرب تجمعا للقوات الأوكرانية في مقاطعة كييف
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала