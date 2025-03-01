https://sarabic.ae/20250301/الدفاع-الروسية-أنظمة-الدفاع-الجوي-تسقط-48-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1098278527.html
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تسقط 48 مسيرة أوكرانية خلال الليل
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تسقط 48 مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت 48 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية. 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T04:49+0000
2025-03-01T04:49+0000
2025-03-01T04:49+0000
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 48 طائرة مسيرة أوكرانية".وأضاف البيان: "تم تدمير 21 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة تفير، و11 طائرة مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي كل من مقاطعتي بيلغورود وروستوف، وطائرتان مسيرتان فوق أراضي كل من مقاطعتي سمولينسك وليبيتسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.وسائط الدفاع الجوي الروسية تدمر 19 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلطائرات تكتيكية روسية تقصف مطارت عسكرية أوكرانية و139 منطقة لتجمع قوات نظام كييف
https://sarabic.ae/20250227/الجيش-الروسي-يستهدف-مواقع-ومطارات-عسكرية-أوكرانية-ومخازن-المسيرات-في-142-منطقة-1098220338.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تسقط 48 مسيرة أوكرانية خلال الليل
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت 48 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 48 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأضاف البيان: "تم تدمير 21 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة تفير، و11 طائرة مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي كل من مقاطعتي بيلغورود وروستوف، وطائرتان مسيرتان فوق أراضي كل من مقاطعتي سمولينسك وليبيتسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك".
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ،
بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا،
والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.