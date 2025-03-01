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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250301/الدفاع-الروسية-أنظمة-الدفاع-الجوي-تسقط-48-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1098278527.html
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تسقط 48 مسيرة أوكرانية خلال الليل
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تسقط 48 مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت 48 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية. 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T04:49+0000
2025-03-01T04:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 48 طائرة مسيرة أوكرانية".وأضاف البيان: "تم تدمير 21 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة تفير، و11 طائرة مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي كل من مقاطعتي بيلغورود وروستوف، وطائرتان مسيرتان فوق أراضي كل من مقاطعتي سمولينسك وليبيتسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.وسائط الدفاع الجوي الروسية تدمر 19 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلطائرات تكتيكية روسية تقصف مطارت عسكرية أوكرانية و139 منطقة لتجمع قوات نظام كييف
https://sarabic.ae/20250227/الجيش-الروسي-يستهدف-مواقع-ومطارات-عسكرية-أوكرانية-ومخازن-المسيرات-في-142-منطقة-1098220338.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تسقط 48 مسيرة أوكرانية خلال الليل

04:49 GMT 01.03.2025
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت 48 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 48 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأضاف البيان: "تم تدمير 21 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة تفير، و11 طائرة مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي كل من مقاطعتي بيلغورود وروستوف، وطائرتان مسيرتان فوق أراضي كل من مقاطعتي سمولينسك وليبيتسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك".

وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران 2023.

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وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
وسائط الدفاع الجوي الروسية تدمر 19 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل
طائرات تكتيكية روسية تقصف مطارت عسكرية أوكرانية و139 منطقة لتجمع قوات نظام كييف
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