الدفاع الروسية تكشف عن خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:34 GMT
26 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الدولة العميقة في أمريكا بدأت تعي بأن استمرار السياسة السابقة لن يجدي نفعا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة...غموض حول مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما دلالة إعلان واشنطن أنها لن تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن أي اتفاق مع روسيا
18:33 GMT
29 د
On air
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
مساحة حرة
ما دلالة إعلان واشنطن أنها لن تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن أي اتفاق مع روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:50 GMT
10 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
غزة...غموض حول مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250228/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك---1098258898.html
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر بلغت أكثر من 240 عسكريا، إضافة إلى... 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T11:41+0000
2025-02-28T11:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/04/1086650381_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_5eb549c44ef98bc647d0c3617ba0fa61.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "خلال الـ24 ساعة الماضية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 240 عسكريا، وناقلة جند مدرعة، و12 مركبة قتالية مدرعة، و22 سيارة، و4 قطع مدفعية، بما في ذلك مدفع ذاتي الحركة من طراز "بوغدان" و6 مدافع هاون، ومحطتي حرب إلكترونية، ومحطة رادار للاستطلاع الإلكتروني، بالإضافة إلى 7 نقاط تحكم بالطائرات المسيرة، و3 مستودعات ذخيرة، إضافة إلى استسلام جندي أوكراني".وذكر البيان أن ضربات نيران العمليات التكتيكية، والطيران، والمدفعية استهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية في مناطق فيكتوروفكا، وغورنال، وديمتريوكوف، وزاموستي، وزاوليشينكا، وكازاتشيا لوكنيا، وكوسيتسا، ولوكنيا، وملايا لوكنيا، ومارتينوفكا، وميلوفي، ونيكولايفكا، وأوليشنيا، وستارايا سوروتشينا، وتشيركاسكايا كونوبيلكا، ويوجني، وكذلك أليكسييفكا، وباسوفكا، وبلوفودي، وزورافكا، ونوفينكويه، وسومي، وخوتين، ويوناكوفكا في مقاطعة سومي.وخلصت الوزارة إلى أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 64075 عسكرياً، و382 دبابة، و290 مركبة مشاة قتالية، و248 ناقلة جند مدرعة، و2084 مركبة قتالية مصفحة، و2251 سيارة، و495 مدفعاً ميدانياً، و52 راجمة صواريخ من بينها 13 راجمة من طراز "هيمارس"، و7 من طراز "ملرز" أمريكية الصنع، و25 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و10 سيارات للنقل والتذخير، و116 محطة حرب إلكترونية، و15 راداراً مضاداً للبطاريات، و9 رادارات دفاع جوي، و51 قطعة من المعدات الهندسية من بينها 19 مركبة هندسية لإزالة الحواجز، ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "يو أر-77"، وخمس عبّارات جسرية، ومركبة استطلاع هندسية، وكذلك 14 مركبة مدرعة للإصلاح والإخلاء".وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250228/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-نوفايا-سوروتشينا-في-مقاطعة-كورسك--1098255758.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/04/1086650381_205:0:2934:2047_1920x0_80_0_0_e2539eae3cbe503ad9497698dc050676.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية تكشف عن خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك

11:41 GMT 28.02.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر بلغت أكثر من 240 عسكريا، إضافة إلى تدمير معدات عسكرية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "خلال الـ24 ساعة الماضية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 240 عسكريا، وناقلة جند مدرعة، و12 مركبة قتالية مدرعة، و22 سيارة، و4 قطع مدفعية، بما في ذلك مدفع ذاتي الحركة من طراز "بوغدان" و6 مدافع هاون، ومحطتي حرب إلكترونية، ومحطة رادار للاستطلاع الإلكتروني، بالإضافة إلى 7 نقاط تحكم بالطائرات المسيرة، و3 مستودعات ذخيرة، إضافة إلى استسلام جندي أوكراني".
وذكر البيان أن ضربات نيران العمليات التكتيكية، والطيران، والمدفعية استهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية في مناطق فيكتوروفكا، وغورنال، وديمتريوكوف، وزاموستي، وزاوليشينكا، وكازاتشيا لوكنيا، وكوسيتسا، ولوكنيا، وملايا لوكنيا، ومارتينوفكا، وميلوفي، ونيكولايفكا، وأوليشنيا، وستارايا سوروتشينا، وتشيركاسكايا كونوبيلكا، ويوجني، وكذلك أليكسييفكا، وباسوفكا، وبلوفودي، وزورافكا، ونوفينكويه، وسومي، وخوتين، ويوناكوفكا في مقاطعة سومي.

وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تمكنت من تحرير بلدة نوفايا سوروتشينا في مقاطعة كورسك.

القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة نوفايا سوروتشينا في مقاطعة كورسك
09:37 GMT
وخلصت الوزارة إلى أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 64075 عسكرياً، و382 دبابة، و290 مركبة مشاة قتالية، و248 ناقلة جند مدرعة، و2084 مركبة قتالية مصفحة، و2251 سيارة، و495 مدفعاً ميدانياً، و52 راجمة صواريخ من بينها 13 راجمة من طراز "هيمارس"، و7 من طراز "ملرز" أمريكية الصنع، و25 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و10 سيارات للنقل والتذخير، و116 محطة حرب إلكترونية، و15 راداراً مضاداً للبطاريات، و9 رادارات دفاع جوي، و51 قطعة من المعدات الهندسية من بينها 19 مركبة هندسية لإزالة الحواجز، ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "يو أر-77"، وخمس عبّارات جسرية، ومركبة استطلاع هندسية، وكذلك 14 مركبة مدرعة للإصلاح والإخلاء".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала