https://sarabic.ae/20250228/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك---1098258898.html

الدفاع الروسية تكشف عن خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك

الدفاع الروسية تكشف عن خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر بلغت أكثر من 240 عسكريا، إضافة إلى... 28.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-28T11:41+0000

2025-02-28T11:41+0000

2025-02-28T11:41+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "خلال الـ24 ساعة الماضية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 240 عسكريا، وناقلة جند مدرعة، و12 مركبة قتالية مدرعة، و22 سيارة، و4 قطع مدفعية، بما في ذلك مدفع ذاتي الحركة من طراز "بوغدان" و6 مدافع هاون، ومحطتي حرب إلكترونية، ومحطة رادار للاستطلاع الإلكتروني، بالإضافة إلى 7 نقاط تحكم بالطائرات المسيرة، و3 مستودعات ذخيرة، إضافة إلى استسلام جندي أوكراني".وذكر البيان أن ضربات نيران العمليات التكتيكية، والطيران، والمدفعية استهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية في مناطق فيكتوروفكا، وغورنال، وديمتريوكوف، وزاموستي، وزاوليشينكا، وكازاتشيا لوكنيا، وكوسيتسا، ولوكنيا، وملايا لوكنيا، ومارتينوفكا، وميلوفي، ونيكولايفكا، وأوليشنيا، وستارايا سوروتشينا، وتشيركاسكايا كونوبيلكا، ويوجني، وكذلك أليكسييفكا، وباسوفكا، وبلوفودي، وزورافكا، ونوفينكويه، وسومي، وخوتين، ويوناكوفكا في مقاطعة سومي.وخلصت الوزارة إلى أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 64075 عسكرياً، و382 دبابة، و290 مركبة مشاة قتالية، و248 ناقلة جند مدرعة، و2084 مركبة قتالية مصفحة، و2251 سيارة، و495 مدفعاً ميدانياً، و52 راجمة صواريخ من بينها 13 راجمة من طراز "هيمارس"، و7 من طراز "ملرز" أمريكية الصنع، و25 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و10 سيارات للنقل والتذخير، و116 محطة حرب إلكترونية، و15 راداراً مضاداً للبطاريات، و9 رادارات دفاع جوي، و51 قطعة من المعدات الهندسية من بينها 19 مركبة هندسية لإزالة الحواجز، ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "يو أر-77"، وخمس عبّارات جسرية، ومركبة استطلاع هندسية، وكذلك 14 مركبة مدرعة للإصلاح والإخلاء".وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20250228/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-نوفايا-سوروتشينا-في-مقاطعة-كورسك--1098255758.html

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روسيا, رصد عسكري