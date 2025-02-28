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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250228/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-نوفايا-سوروتشينا-في-مقاطعة-كورسك--1098255758.html
القوات الروسية تحرر بلدة نوفايا سوروتشينا في مقاطعة كورسك
القوات الروسية تحرر بلدة نوفايا سوروتشينا في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة نوفايا سوروتشينا في مقاطعة كورسك. 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T09:37+0000
2025-02-28T10:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه "خلال الأسبوع، واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك. وخلال الهجوم، تم تحرير بلدات بوغريبكي، وأورلوفكا، ونيكولسكي، ونوفايا سوروتشينا".وأضاف البيان أنه، وعلى مدار أسبوع، ألحقت قوات مجموعة "الشمال" الروسية خسائر في القوى البشرية والمعدات العسكرية، واستهدفت عددا من الألوية للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه خاركوف.وأضاف البيان أنه خلال الأسبوع، ونتيجة للعمليات النشطة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، تم تحرير بلدتي نوفوليوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتوبولي في مقاطعة خاركوف.وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 1340 عسكريا، ودبابة، و13 مركبة قتالية مدرعة، بما في ذلك أربع ناقلات جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، و33 مركبة، و34 قطعة مدفعية ميدانية، بما في ذلك 16 من صنع دول حلف شمال الأطلسي، و13 محطة حرب إلكترونية، و13 مستودع ذخيرة.وتم استهداف تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية لستة ألوية هجومية آلية محمولة جوا،ً ولواءين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، وتشكيلات من فيلق أجنبي، ولواء من قوات "آزوف" الخاصة.بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف ورش عمل لإنتاج وتخزين الطائرات دون طيار الهجومية، ومواقع تدريب مشغلي الطائرات دون طيار، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وخلال الأسبوع الماضي، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، و13 قنبلة جوية موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و20 قنبلة جوية موجهة من طراز "جي دي إي إم" أمريكية الصنع، و9 صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، و42 صاروخًا متعدد الإطلاق من طراز "فامبير" تشيكي الصنع، و702 طائرة دون طيار.
https://sarabic.ae/20250227/الجيش-الروسي-يستهدف-مواقع-ومطارات-عسكرية-أوكرانية-ومخازن-المسيرات-في-142-منطقة-1098220338.html
https://sarabic.ae/20250227/صاروخ-إسكندر-روسي-يضرب-موقعا-للطائرات-المسيرة-قرب-سومي-فيديو-1098216888.html
https://sarabic.ae/20250225/صواريخ-روسية-عالية-الدقة-تستهدف-البنية-التحتية-للمطارات-العسكرية-الأوكرانية--1098152046.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

القوات الروسية تحرر بلدة نوفايا سوروتشينا في مقاطعة كورسك

09:37 GMT 28.02.2025 (تم التحديث: 10:09 GMT 28.02.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة نوفايا سوروتشينا في مقاطعة كورسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه "خلال الأسبوع، واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك. وخلال الهجوم، تم تحرير بلدات بوغريبكي، وأورلوفكا، ونيكولسكي، ونوفايا سوروتشينا".
وأضاف البيان أنه، وعلى مدار أسبوع، ألحقت قوات مجموعة "الشمال" الروسية خسائر في القوى البشرية والمعدات العسكرية، واستهدفت عددا من الألوية للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه خاركوف.
وعلى مدار أسبوع، بلغت خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية أكثر من 1960 عسكريا، و11 دبابة، و156 مركبة مدرعة قتالية، و157 سيارة.
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أمس, 10:07 GMT
وأضاف البيان أنه خلال الأسبوع، ونتيجة للعمليات النشطة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، تم تحرير بلدتي نوفوليوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتوبولي في مقاطعة خاركوف.
وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 1340 عسكريا، ودبابة، و13 مركبة قتالية مدرعة، بما في ذلك أربع ناقلات جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، و33 مركبة، و34 قطعة مدفعية ميدانية، بما في ذلك 16 من صنع دول حلف شمال الأطلسي، و13 محطة حرب إلكترونية، و13 مستودع ذخيرة.
وتابع البيان أنه خلال الأسبوع، واصلت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تقدمها إلى أعماق دفاعات العدو وحررت بلدة أولاكلي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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وتم استهداف تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية لستة ألوية هجومية آلية محمولة جوا،ً ولواءين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، وتشكيلات من فيلق أجنبي، ولواء من قوات "آزوف" الخاصة.
وذكر البيان أنه، وخلال أسبوع، نفذت القوات المسلحة الروسية تسع ضربات جماعية باستخدام أسلحة دقيقة تطلق من الجو، وطائرات دون طيار، مما أسفر عن تدمير منشآت الطاقة التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني والبنية التحتية للمطارات العسكرية ومستودعات الوقود العسكرية.
بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف ورش عمل لإنتاج وتخزين الطائرات دون طيار الهجومية، ومواقع تدريب مشغلي الطائرات دون طيار، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
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25 فبراير, 09:28 GMT
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية حسنت من مواقعها وسيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية. واستهدفت تشكيلات من الدبابات، ولواءين ميكانيكيين، ولواء هجومي محمول جوا من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري وثلاثة ألوية دفاع إقليمي.
وخلال الأسبوع الماضي، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، و13 قنبلة جوية موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و20 قنبلة جوية موجهة من طراز "جي دي إي إم" أمريكية الصنع، و9 صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، و42 صاروخًا متعدد الإطلاق من طراز "فامبير" تشيكي الصنع، و702 طائرة دون طيار.
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