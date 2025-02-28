https://sarabic.ae/20250228/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-نوفايا-سوروتشينا-في-مقاطعة-كورسك--1098255758.html

القوات الروسية تحرر بلدة نوفايا سوروتشينا في مقاطعة كورسك

القوات الروسية تحرر بلدة نوفايا سوروتشينا في مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة نوفايا سوروتشينا في مقاطعة كورسك. 28.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-28T09:37+0000

2025-02-28T09:37+0000

2025-02-28T10:09+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الجيش الروسي

أخبار أوكرانيا

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118094_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_14f84850be21b6f39d630e30be3efe0b.jpg

وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه "خلال الأسبوع، واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك. وخلال الهجوم، تم تحرير بلدات بوغريبكي، وأورلوفكا، ونيكولسكي، ونوفايا سوروتشينا".وأضاف البيان أنه، وعلى مدار أسبوع، ألحقت قوات مجموعة "الشمال" الروسية خسائر في القوى البشرية والمعدات العسكرية، واستهدفت عددا من الألوية للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه خاركوف.وأضاف البيان أنه خلال الأسبوع، ونتيجة للعمليات النشطة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، تم تحرير بلدتي نوفوليوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتوبولي في مقاطعة خاركوف.وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 1340 عسكريا، ودبابة، و13 مركبة قتالية مدرعة، بما في ذلك أربع ناقلات جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، و33 مركبة، و34 قطعة مدفعية ميدانية، بما في ذلك 16 من صنع دول حلف شمال الأطلسي، و13 محطة حرب إلكترونية، و13 مستودع ذخيرة.وتم استهداف تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية لستة ألوية هجومية آلية محمولة جوا،ً ولواءين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، وتشكيلات من فيلق أجنبي، ولواء من قوات "آزوف" الخاصة.بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف ورش عمل لإنتاج وتخزين الطائرات دون طيار الهجومية، ومواقع تدريب مشغلي الطائرات دون طيار، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وخلال الأسبوع الماضي، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، و13 قنبلة جوية موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و20 قنبلة جوية موجهة من طراز "جي دي إي إم" أمريكية الصنع، و9 صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، و42 صاروخًا متعدد الإطلاق من طراز "فامبير" تشيكي الصنع، و702 طائرة دون طيار.

https://sarabic.ae/20250227/الجيش-الروسي-يستهدف-مواقع-ومطارات-عسكرية-أوكرانية-ومخازن-المسيرات-في-142-منطقة-1098220338.html

https://sarabic.ae/20250227/صاروخ-إسكندر-روسي-يضرب-موقعا-للطائرات-المسيرة-قرب-سومي-فيديو-1098216888.html

https://sarabic.ae/20250225/صواريخ-روسية-عالية-الدقة-تستهدف-البنية-التحتية-للمطارات-العسكرية-الأوكرانية--1098152046.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري