https://sarabic.ae/20250215/شاهد-لحظة-تدمير-مسيرة-روسية-لروبوت-أوكراني-على-محور-دونيتسك-فيديو-1097807885.html
شاهد لحظة تدمير مسيرة روسية لروبوت أوكراني على محور دونيتسك... فيديو
شاهد لحظة تدمير مسيرة روسية لروبوت أوكراني على محور دونيتسك... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن طائرات دون طيار تابعة لقوات "الغرب" الروسية دمرت منصة روبوتية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك. 15.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-15T14:53+0000
2025-02-15T14:53+0000
2025-02-15T14:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/08/1097593590_105:0:1815:962_1920x0_80_0_0_401c4f6ed8efe3f5ed31d74ad83e3946.png
وتبين المشاهد لحظة قيام الطائرات المسيرة الروسية بتدمير منصة روبوتية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك.وقالت الوزارة في بيان لها: "نتيجة للعمليات الحاسمة، قامت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، بتحرير قرية بيريزوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت أن القوات الروسية دحرت تجمعات القوى البشرية، ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق شيربينوفكا وأوداشنوي وزفيريفو وكوتلينو ونوفواندريفكا وناديجدينكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250215/القوات-الروسية-تحرر-بيريزوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097801209.html
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روسيا, رصد عسكري
شاهد لحظة تدمير مسيرة روسية لروبوت أوكراني على محور دونيتسك... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن طائرات دون طيار تابعة لقوات "الغرب" الروسية دمرت منصة روبوتية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك.
وتبين المشاهد لحظة قيام الطائرات المسيرة الروسية بتدمير منصة روبوتية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك.
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بقيام القوات الروسية بتحرير بلدة بيريزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتقدم على عدد من محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "نتيجة للعمليات الحاسمة، قامت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، بتحرير قرية بيريزوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت أن القوات الروسية دحرت تجمعات القوى البشرية، ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق شيربينوفكا وأوداشنوي وزفيريفو وكوتلينو ونوفواندريفكا وناديجدينكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.