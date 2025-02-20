مشاهد لتحرير بلدة سفيردليكوفو في مقاطعة كورسك.... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
10:28 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:38 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
11:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مساحة حرة
مفاوضات الرياض.. تقارب روسي أمريكي وسط قلق أوروبي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المفاوضات ضرورة أمريكية روسية
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:16 GMT
17 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
10:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:03 GMT
23 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
غم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250220/مشاهد-لتحرير-بلدة-سفيردليكوفو-في-مقاطعة-كورسك-فيديو---1097979652.html
مشاهد لتحرير بلدة سفيردليكوفو في مقاطعة كورسك.... فيديو
مشاهد لتحرير بلدة سفيردليكوفو في مقاطعة كورسك.... فيديو
سبوتنيك عربي
دخلت وحدات من فرقة "تولا" المجوقلة، والتي تعمل كجزء من مجموعة قوات "الشمال"، أثناء الهجوم على منطقة سفيردليكوفو، في مقاطعة كورسك، من كلا الجانبين، وبالتالي... 20.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-20T08:15+0000
2025-02-20T08:15+0000
رصد عسكري
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/18/1096106473_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_b668c862db01e49e8bf11ab1e81ac015.jpg
وصرح قائد أحد المجموعات المحررة لسفيردليكو، والذي يحمل الاسم المستعار "طومسون": "عندما تمت السيطرة على البلدة، في المرحلة الأولى، تم إطلاق النار من سلاح الطيران والمدفعية، والطائرات الهجومية المسيرة، وتم إجراء استطلاع للمواقع الأمامية".وأضاف: "في البداية اقتحموا الجزء الشمالي من القرية، في نفس الوقت دخلت المجموعة الهجومية الثانية من المظليين من الجزء الغربي، وبذلك سقط العدو في "كماشة"، وخوفًا من محاصرته، بدأ في التراجع بسرعة.وأشار "طومسون": "لقد قضينا على العدو ببطء في أجزاء مختلفة من البلدة".وأردف طومسون: "حسنًا، أضاف الصقيع عاملا إضافيا، حيث أصبح (جنزد نظام كييف) متجمدين وخائفين، وبدأوا في الزحف للخروج من أقبية معاقلهم، وبدأنا في تدميرهم، وهرب البعض، ولم يكن لدى البعض الآخر وقتا للهروب". الأركان العامة الروسية: نظام كييف لن يقدر على تغيير الوضع بشكل كبير في ساحة المعركةالدفاع الجوي الروسي يدمر 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم ومقاطعة بريانسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/18/1096106473_350:0:3079:2047_1920x0_80_0_0_79e8a417718c7fdbc071cebd5de886eb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

مشاهد لتحرير بلدة سفيردليكوفو في مقاطعة كورسك.... فيديو

08:15 GMT 20.02.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
دخلت وحدات من فرقة "تولا" المجوقلة، والتي تعمل كجزء من مجموعة قوات "الشمال"، أثناء الهجوم على منطقة سفيردليكوفو، في مقاطعة كورسك، من كلا الجانبين، وبالتالي أطبقت الضغط على القوات المسلحة الأوكرانية بين "فكي كماشة".
وصرح قائد أحد المجموعات المحررة لسفيردليكو، والذي يحمل الاسم المستعار "طومسون": "عندما تمت السيطرة على البلدة، في المرحلة الأولى، تم إطلاق النار من سلاح الطيران والمدفعية، والطائرات الهجومية المسيرة، وتم إجراء استطلاع للمواقع الأمامية".

وبحسب قوله فقد تم تنفيذ عمليات استطلاع وتحديد معاقل العدو ومواقع إطلاق النار، وبعد ذلك اقتربت الوحدات الهجومية من سفيردليكوفو لتطهير البلدة.

وأضاف: "في البداية اقتحموا الجزء الشمالي من القرية، في نفس الوقت دخلت المجموعة الهجومية الثانية من المظليين من الجزء الغربي، وبذلك سقط العدو في "كماشة"، وخوفًا من محاصرته، بدأ في التراجع بسرعة.
وأشار "طومسون": "لقد قضينا على العدو ببطء في أجزاء مختلفة من البلدة".
وبحسب قوله فإن العدو قاوم في بداية الهجوم، لكن بعد توقفهم عن تلقي الطعام والماء والذخيرة، بدأ ذلك يشكل ضغطاً معنوياً عليهم.
وأردف طومسون: "حسنًا، أضاف الصقيع عاملا إضافيا، حيث أصبح (جنزد نظام كييف) متجمدين وخائفين، وبدأوا في الزحف للخروج من أقبية معاقلهم، وبدأنا في تدميرهم، وهرب البعض، ولم يكن لدى البعض الآخر وقتا للهروب".
الأركان العامة الروسية: نظام كييف لن يقدر على تغيير الوضع بشكل كبير في ساحة المعركة
الدفاع الجوي الروسي يدمر 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم ومقاطعة بريانسك
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала