مشاهد لتحرير بلدة سفيردليكوفو في مقاطعة كورسك.... فيديو
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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دخلت وحدات من فرقة "تولا" المجوقلة، والتي تعمل كجزء من مجموعة قوات "الشمال"، أثناء الهجوم على منطقة سفيردليكوفو، في مقاطعة كورسك، من كلا الجانبين، وبالتالي أطبقت الضغط على القوات المسلحة الأوكرانية بين "فكي كماشة".
وصرح قائد أحد المجموعات المحررة لسفيردليكو، والذي يحمل الاسم المستعار "طومسون": "عندما تمت السيطرة على البلدة، في المرحلة الأولى، تم إطلاق النار من سلاح الطيران والمدفعية، والطائرات الهجومية المسيرة، وتم إجراء استطلاع للمواقع الأمامية".
وبحسب قوله فقد تم تنفيذ عمليات استطلاع وتحديد معاقل العدو ومواقع إطلاق النار، وبعد ذلك اقتربت الوحدات الهجومية من سفيردليكوفو لتطهير البلدة.
وأضاف: "في البداية اقتحموا الجزء الشمالي من القرية، في نفس الوقت دخلت المجموعة الهجومية الثانية من المظليين من الجزء الغربي، وبذلك سقط العدو في "كماشة"، وخوفًا من محاصرته، بدأ في التراجع بسرعة.
حاصرت قوات المظليين التابعة لمجموعة "الشمال" الروسية، القوات المسلحة الأوكرانية في "كماشة" أثناء الهجوم على سفيردليكوفو في مقاطعة كورسك الحدودية. pic.twitter.com/iX6xWYOSsy— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 20, 2025
وأشار "طومسون": "لقد قضينا على العدو ببطء في أجزاء مختلفة من البلدة".
وبحسب قوله فإن العدو قاوم في بداية الهجوم، لكن بعد توقفهم عن تلقي الطعام والماء والذخيرة، بدأ ذلك يشكل ضغطاً معنوياً عليهم.
وأردف طومسون: "حسنًا، أضاف الصقيع عاملا إضافيا، حيث أصبح (جنزد نظام كييف) متجمدين وخائفين، وبدأوا في الزحف للخروج من أقبية معاقلهم، وبدأنا في تدميرهم، وهرب البعض، ولم يكن لدى البعض الآخر وقتا للهروب".