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https://sarabic.ae/20250220/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-4-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-شبه-جزيرة-القرم-ومقاطعة-بريانسك-1097976895.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم ومقاطعة بريانسك
الدفاع الجوي الروسي يدمر 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم ومقاطعة بريانسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت ثلاث طائرات مسيرة فوق شبه جزيرة القرم، وواحدة فوق مقاطعة بريانسك. 20.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-20T04:23+0000
2025-02-20T04:53+0000
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في البيان، اليوم الخميس: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت أربع طائرات أوكرانية دون طيار، منها ثلاث فوق أراضي جمهورية القرم، وأخرى فوق أراضي مقاطعة بريانسك".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحقق تقدما كبيرا في مقاطعة كورسك وتسيطر على طريق حاسم... فيديو
https://sarabic.ae/20250219/وزارة-الدفاع-الروسية-منظومات-الدفاع-الجوي-تسقط-مقاتلة-أوكرانية-من-طراز-ميغ-29-1097945259.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الجوي الروسي يدمر 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم ومقاطعة بريانسك

04:23 GMT 20.02.2025 (تم التحديث: 04:53 GMT 20.02.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجندي من مجموعة قوات "المركز" أثناء الخدمة القتالية لطاقم "بوك-إم2" في اتجاه محور كراسنوآرميسكويه في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من مجموعة قوات المركز أثناء الخدمة القتالية لطاقم بوك-إم2 في اتجاه محور كراسنوآرميسكويه في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت ثلاث طائرات مسيرة فوق شبه جزيرة القرم، وواحدة فوق مقاطعة بريانسك.
وجاء في البيان، اليوم الخميس: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت أربع طائرات أوكرانية دون طيار، منها ثلاث فوق أراضي جمهورية القرم، وأخرى فوق أراضي مقاطعة بريانسك".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
منظومة إس-400 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29"
أمس, 09:29 GMT

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تحقق تقدما كبيرا في مقاطعة كورسك وتسيطر على طريق حاسم... فيديو
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