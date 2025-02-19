https://sarabic.ae/20250219/الأركان-العامة-الروسية-نظام-كييف-لن-يقدر-على-تغيير-الوضع-بشكل-كبير-في-ساحة-المعركة-1097975439.html

الأركان العامة الروسية: نظام كييف لن يقدر على تغيير الوضع بشكل كبير في ساحة المعركة

الأركان العامة الروسية: نظام كييف لن يقدر على تغيير الوضع بشكل كبير في ساحة المعركة

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الإدارة العملياتية العامة لهيئة الأركان العامة الروسية سيرغي رودسكوي بأن نظام كييف لن يكون قادرًا على تغيير الوضع بشكل كبير في ساحة المعركة، مشيرًا... 19.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-19T22:48+0000

2025-02-19T22:48+0000

2025-02-19T22:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار روسيا اليوم

روسيا

سلاح روسيا

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103188/70/1031887062_0:142:2732:1679_1920x0_80_0_0_dbd70de67a4f5ef8f3a88e5ec0cbdd12.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال رودسكوي في تصريحات لصحيفة "النجم الأحمر": "العام الماضي شكل نقطة تحول في تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة. لن يكون نظام كييف قادرًا على تغيير الوضع بشكل كبير في ساحة المعركة".وأضاف: "فقد العدو إلى حد كبير القدرة على إنتاج الأسلحة والمعدات والذخيرة اللازمة. كقاعدة عامة، التعبئة تنفذ بالقوة ولا تجعل من الممكن تعويض الخسائر الكبيرة في ساحة المعركة، ناهيك عن ضمان تشكيل احتياطيات استراتيجية جديدة"، لافتًا إلى أن الجيش الأوكراني خسر خلال عام 2024 أكثر من 590 ألف جندي بين قتيل وجريح، مما يرفع إجمالي خسائر كييف خلال الصراع إلى أكثر من مليون جندي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.

https://sarabic.ae/20250214/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-وتحسن-تموضعها-التكتيكي-على-محاور-العملية-العسكرية-الخاصة--1097773639.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا