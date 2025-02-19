https://sarabic.ae/20250219/الأركان-العامة-الروسية-نظام-كييف-لن-يقدر-على-تغيير-الوضع-بشكل-كبير-في-ساحة-المعركة-1097975439.html
الأركان العامة الروسية: نظام كييف لن يقدر على تغيير الوضع بشكل كبير في ساحة المعركة
الأركان العامة الروسية: نظام كييف لن يقدر على تغيير الوضع بشكل كبير في ساحة المعركة
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الإدارة العملياتية العامة لهيئة الأركان العامة الروسية سيرغي رودسكوي بأن نظام كييف لن يكون قادرًا على تغيير الوضع بشكل كبير في ساحة المعركة، مشيرًا... 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T22:48+0000
2025-02-19T22:48+0000
2025-02-19T22:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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روسيا
سلاح روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال رودسكوي في تصريحات لصحيفة "النجم الأحمر": "العام الماضي شكل نقطة تحول في تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة. لن يكون نظام كييف قادرًا على تغيير الوضع بشكل كبير في ساحة المعركة".وأضاف: "فقد العدو إلى حد كبير القدرة على إنتاج الأسلحة والمعدات والذخيرة اللازمة. كقاعدة عامة، التعبئة تنفذ بالقوة ولا تجعل من الممكن تعويض الخسائر الكبيرة في ساحة المعركة، ناهيك عن ضمان تشكيل احتياطيات استراتيجية جديدة"، لافتًا إلى أن الجيش الأوكراني خسر خلال عام 2024 أكثر من 590 ألف جندي بين قتيل وجريح، مما يرفع إجمالي خسائر كييف خلال الصراع إلى أكثر من مليون جندي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250214/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-وتحسن-تموضعها-التكتيكي-على-محاور-العملية-العسكرية-الخاصة--1097773639.html
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أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
الأركان العامة الروسية: نظام كييف لن يقدر على تغيير الوضع بشكل كبير في ساحة المعركة
صرح رئيس الإدارة العملياتية العامة لهيئة الأركان العامة الروسية سيرغي رودسكوي بأن نظام كييف لن يكون قادرًا على تغيير الوضع بشكل كبير في ساحة المعركة، مشيرًا إلى أن عام 2024 كان حاسمًا في تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة الروسية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال رودسكوي في تصريحات لصحيفة "النجم الأحمر": "العام الماضي شكل نقطة تحول في تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة. لن يكون نظام كييف قادرًا على تغيير الوضع بشكل كبير في ساحة المعركة".
وأضاف: "فقد العدو إلى حد كبير القدرة على إنتاج الأسلحة والمعدات والذخيرة اللازمة. كقاعدة عامة، التعبئة تنفذ بالقوة ولا تجعل من الممكن تعويض الخسائر الكبيرة في ساحة المعركة، ناهيك عن ضمان تشكيل احتياطيات استراتيجية جديدة"، لافتًا إلى أن الجيش الأوكراني خسر خلال عام 2024 أكثر من 590 ألف جندي بين قتيل وجريح، مما يرفع إجمالي خسائر كييف خلال الصراع إلى أكثر من مليون جندي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.