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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250219/الأركان-العامة-الروسية-نظام-كييف-لن-يقدر-على-تغيير-الوضع-بشكل-كبير-في-ساحة-المعركة-1097975439.html
الأركان العامة الروسية: نظام كييف لن يقدر على تغيير الوضع بشكل كبير في ساحة المعركة
الأركان العامة الروسية: نظام كييف لن يقدر على تغيير الوضع بشكل كبير في ساحة المعركة
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الإدارة العملياتية العامة لهيئة الأركان العامة الروسية سيرغي رودسكوي بأن نظام كييف لن يكون قادرًا على تغيير الوضع بشكل كبير في ساحة المعركة، مشيرًا... 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T22:48+0000
2025-02-19T22:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار روسيا اليوم
روسيا
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال رودسكوي في تصريحات لصحيفة "النجم الأحمر": "العام الماضي شكل نقطة تحول في تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة. لن يكون نظام كييف قادرًا على تغيير الوضع بشكل كبير في ساحة المعركة".وأضاف: "فقد العدو إلى حد كبير القدرة على إنتاج الأسلحة والمعدات والذخيرة اللازمة. كقاعدة عامة، التعبئة تنفذ بالقوة ولا تجعل من الممكن تعويض الخسائر الكبيرة في ساحة المعركة، ناهيك عن ضمان تشكيل احتياطيات استراتيجية جديدة"، لافتًا إلى أن الجيش الأوكراني خسر خلال عام 2024 أكثر من 590 ألف جندي بين قتيل وجريح، مما يرفع إجمالي خسائر كييف خلال الصراع إلى أكثر من مليون جندي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250214/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-وتحسن-تموضعها-التكتيكي-على-محاور-العملية-العسكرية-الخاصة--1097773639.html
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أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا

الأركان العامة الروسية: نظام كييف لن يقدر على تغيير الوضع بشكل كبير في ساحة المعركة

22:48 GMT 19.02.2025
© Vadim Savitskii / الانتقال إلى بنك الصوررئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة سيرغي رودسكوي
رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة سيرغي رودسكوي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
© Vadim Savitskii
/
الانتقال إلى بنك الصور
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صرح رئيس الإدارة العملياتية العامة لهيئة الأركان العامة الروسية سيرغي رودسكوي بأن نظام كييف لن يكون قادرًا على تغيير الوضع بشكل كبير في ساحة المعركة، مشيرًا إلى أن عام 2024 كان حاسمًا في تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة الروسية.
موسكو - سبوتنيك. وقال رودسكوي في تصريحات لصحيفة "النجم الأحمر": "العام الماضي شكل نقطة تحول في تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة. لن يكون نظام كييف قادرًا على تغيير الوضع بشكل كبير في ساحة المعركة".
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدتين وتحسن تموضعها التكتيكي على محاور العملية العسكرية الخاصة
14 فبراير, 10:33 GMT
وأضاف: "فقد العدو إلى حد كبير القدرة على إنتاج الأسلحة والمعدات والذخيرة اللازمة. كقاعدة عامة، التعبئة تنفذ بالقوة ولا تجعل من الممكن تعويض الخسائر الكبيرة في ساحة المعركة، ناهيك عن ضمان تشكيل احتياطيات استراتيجية جديدة"، لافتًا إلى أن الجيش الأوكراني خسر خلال عام 2024 أكثر من 590 ألف جندي بين قتيل وجريح، مما يرفع إجمالي خسائر كييف خلال الصراع إلى أكثر من مليون جندي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
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