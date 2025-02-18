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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250218/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-عددا-من-الطائرات-المسيرة-الأوكرانية-خلال-الليل-1097895068.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط عددا من الطائرات المسيرة الأوكرانية خلال الليل
الدفاعات الجوية الروسية تسقط عددا من الطائرات المسيرة الأوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، طائرات مسيرة أوكرانية عدة، فوق الأراضي الروسية. 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T04:28+0000
2025-02-18T04:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250217/مصدر-استهداف-مطار-في-مقاطعة-كييف-وتحييد-ضباط-رفيعي-المستوى-1097863697.html
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روسيا

الدفاعات الجوية الروسية تسقط عددا من الطائرات المسيرة الأوكرانية خلال الليل

04:28 GMT 18.02.2025
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenkoقوات الدفاع الجوي الروسي
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenko
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، طائرات مسيرة أوكرانية عدة، فوق الأراضي الروسية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 5 طائرات مسيرة أوكرانية، إذ تم إسقاط 4 مسيرات فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

أسلحة روسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر: استهداف مطار في مقاطعة كييف وتحييد ضباط رفيعي المستوى
أمس, 11:23 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو/ حزيران 2023.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.

بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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