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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250217/مصدر-استهداف-مطار-في-مقاطعة-كييف-وتحييد-ضباط-رفيعي-المستوى-1097863697.html
مصدر: استهداف مطار في مقاطعة كييف وتحييد ضباط رفيعي المستوى
مصدر: استهداف مطار في مقاطعة كييف وتحييد ضباط رفيعي المستوى
سبوتنيك عربي
أفاد سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، اليوم الاثنين، بأن الضربة التي استهدفت مطارًا في مقاطعة كييف أدت إلى تحييد ضباط رفيعي المستوى، يرجّح... 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T11:23+0000
2025-02-17T11:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "أفادت مجموعات العمل السري بأنه بعد الضربة، توجهت نحو 12 سيارة إسعاف إلى المطار، وسمعوا أيضًا مروحيتين تحلقان باتجاه كييف، ما يشير إلى إصابة مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى، يُرجح أنهم ضباط أجانب".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة فيغولوفكا في مقاطعة خاركوف.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250217/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-سفيردليكوفو-في-مقاطعة-كورسك-الروسية-1097860593.html
https://sarabic.ae/20250217/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فيغولوفكا-في-مقاطعة-خاركوف--عاجل-1097855254.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

مصدر: استهداف مطار في مقاطعة كييف وتحييد ضباط رفيعي المستوى

11:23 GMT 17.02.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورأسلحة روسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أسلحة روسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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تابعنا عبر
أفاد سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، اليوم الاثنين، بأن الضربة التي استهدفت مطارًا في مقاطعة كييف أدت إلى تحييد ضباط رفيعي المستوى، يرجّح أنهم أجانب.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "أفادت مجموعات العمل السري بأنه بعد الضربة، توجهت نحو 12 سيارة إسعاف إلى المطار، وسمعوا أيضًا مروحيتين تحلقان باتجاه كييف، ما يشير إلى إصابة مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى، يُرجح أنهم ضباط أجانب".

وأشار إلى أن ضربة روسية استهدفت مصنعا في أوديسا، حيث يتم تجميع الطائرات المسيرة الموردة للقوات الأوكرانية من رومانيا.

طواقم قوات المدفعية 2إس3 أكاتسيا من مجموعة قوات بريسا، التابعة للقوات الخاصة أخمات، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة سفيردليكوفو في مقاطعة كورسك الروسية
10:13 GMT

وقال ليبيديف: "في ليلة 17 فبراير (شباط)، تم توجيه سلسلة من الضربات على منشآت عسكرية في ميناء إسماعيل، كما وصلت الضربات إلى منطقة دونايسودوريمونت، حيث يوجد أحد المصانع الذي يحتوي على أحد المستوداعات الضخمة، حيث كانت تستخدم إحدى ورشه لتجميع طائرات مسيرة وصلت من رومانيا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة فيغولوفكا في مقاطعة خاركوف.
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة فيغولوفكا في مقاطعة خاركوف
09:08 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني،على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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