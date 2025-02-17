https://sarabic.ae/20250217/مصدر-استهداف-مطار-في-مقاطعة-كييف-وتحييد-ضباط-رفيعي-المستوى-1097863697.html
مصدر: استهداف مطار في مقاطعة كييف وتحييد ضباط رفيعي المستوى
مصدر: استهداف مطار في مقاطعة كييف وتحييد ضباط رفيعي المستوى
سبوتنيك عربي
أفاد سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، اليوم الاثنين، بأن الضربة التي استهدفت مطارًا في مقاطعة كييف أدت إلى تحييد ضباط رفيعي المستوى، يرجّح... 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T11:23+0000
2025-02-17T11:23+0000
2025-02-17T11:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "أفادت مجموعات العمل السري بأنه بعد الضربة، توجهت نحو 12 سيارة إسعاف إلى المطار، وسمعوا أيضًا مروحيتين تحلقان باتجاه كييف، ما يشير إلى إصابة مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى، يُرجح أنهم ضباط أجانب".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة فيغولوفكا في مقاطعة خاركوف.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250217/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-سفيردليكوفو-في-مقاطعة-كورسك-الروسية-1097860593.html
https://sarabic.ae/20250217/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فيغولوفكا-في-مقاطعة-خاركوف--عاجل-1097855254.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
مصدر: استهداف مطار في مقاطعة كييف وتحييد ضباط رفيعي المستوى
أفاد سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، اليوم الاثنين، بأن الضربة التي استهدفت مطارًا في مقاطعة كييف أدت إلى تحييد ضباط رفيعي المستوى، يرجّح أنهم أجانب.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك
": "أفادت مجموعات العمل السري بأنه بعد الضربة، توجهت نحو 12 سيارة إسعاف إلى المطار، وسمعوا أيضًا مروحيتين تحلقان باتجاه كييف، ما يشير إلى إصابة مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى، يُرجح أنهم ضباط أجانب".
وأشار إلى أن ضربة روسية استهدفت مصنعا في أوديسا، حيث يتم تجميع الطائرات المسيرة الموردة للقوات الأوكرانية من رومانيا.
وقال ليبيديف: "في ليلة 17 فبراير (شباط)، تم توجيه سلسلة من الضربات على منشآت عسكرية في ميناء إسماعيل، كما وصلت الضربات إلى منطقة دونايسودوريمونت، حيث يوجد أحد المصانع الذي يحتوي على أحد المستوداعات الضخمة، حيث كانت تستخدم إحدى ورشه لتجميع طائرات مسيرة وصلت من رومانيا".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة فيغولوفكا في مقاطعة خاركوف.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني،على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.