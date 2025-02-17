https://sarabic.ae/20250217/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فيغولوفكا-في-مقاطعة-خاركوف--عاجل-1097855254.html

القوات الروسية تحرر بلدة فيغولوفكا في مقاطعة خاركوف

القوات الروسية تحرر بلدة فيغولوفكا في مقاطعة خاركوف

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة فيغولوفكا في مقاطعة خاركوف. 17.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-17T09:08+0000

2025-02-17T09:08+0000

2025-02-17T09:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، عملياتها الهجومية، وحررت بلدة فيغولوفكا في مقاطعة خاركوف. واستهدفت القوات الروسية القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت قوات كييف أكثر من 190 عسكريا، و3 ناقلات جند مدرعة وعدد من المدافع الميدانية، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة".وتابع البيان: "قامت قوات مجموعة "المركز" الروسية، بتحسين مواقعها على الخطوط الأمامية، وسيطرت على ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 585عسكريا ودبابتين، وعدد من المدافع، و3 مركبات قتالية مدرعة وناقلة جند مدرعة".وأضاف البيان: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين المركبات الجوية المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 152منطقة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20250217/مصدر-الجيش-الروسي-يضرب-تجمعا-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كييف-1097854035.html

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