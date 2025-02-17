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الجيش الروسي يحرر بلدة سفيردليكوفو في مقاطعة كورسك الروسية
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250217/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فيغولوفكا-في-مقاطعة-خاركوف--عاجل-1097855254.html
القوات الروسية تحرر بلدة فيغولوفكا في مقاطعة خاركوف
القوات الروسية تحرر بلدة فيغولوفكا في مقاطعة خاركوف
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة فيغولوفكا في مقاطعة خاركوف. 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T09:08+0000
2025-02-17T09:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، عملياتها الهجومية، وحررت بلدة فيغولوفكا في مقاطعة خاركوف. واستهدفت القوات الروسية القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت قوات كييف أكثر من 190 عسكريا، و3 ناقلات جند مدرعة وعدد من المدافع الميدانية، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة".وتابع البيان: "قامت قوات مجموعة "المركز" الروسية، بتحسين مواقعها على الخطوط الأمامية، وسيطرت على ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 585عسكريا ودبابتين، وعدد من المدافع، و3 مركبات قتالية مدرعة وناقلة جند مدرعة".وأضاف البيان: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين المركبات الجوية المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 152منطقة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250217/مصدر-الجيش-الروسي-يضرب-تجمعا-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كييف-1097854035.html
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روسيا

القوات الروسية تحرر بلدة فيغولوفكا في مقاطعة خاركوف

09:08 GMT 17.02.2025 (تم التحديث: 09:44 GMT 17.02.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة فيغولوفكا في مقاطعة خاركوف.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، عملياتها الهجومية، وحررت بلدة فيغولوفكا في مقاطعة خاركوف. واستهدفت القوات الروسية القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت قوات كييف أكثر من 190 عسكريا، و3 ناقلات جند مدرعة وعدد من المدافع الميدانية، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة".

وأردف البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 180عسكريا، ومركبة قتالية مدرعة، وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودعين للذخيرة".

وتابع البيان: "قامت قوات مجموعة "المركز" الروسية، بتحسين مواقعها على الخطوط الأمامية، وسيطرت على ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 585عسكريا ودبابتين، وعدد من المدافع، و3 مركبات قتالية مدرعة وناقلة جند مدرعة".

وأشار البيان إلى أن "وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها إلى أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 160 عسكريا، و3 دبابات ومركبة قتالية مدرعة وعدد من المدافع".

وأضاف البيان: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين المركبات الجوية المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 152منطقة".

وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 5 صواريخ من طراز "هامر" و 3 صورايخ من من طراز "هيمارس" وصاروخا من طراز "نبتون" و177 طائرة مسيرة أوكرانية".

مقاتلات سو - 30 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر: الجيش الروسي يضرب تجمعا للقوات الأوكرانية في مقاطعة كييف
08:20 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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