https://sarabic.ae/20250219/بوتين-مقاتلو-اللواء-810-في-مقاطعة-كورسك-عبروا-الحدود-الروسية-ودخلوا-الأراضي-الأوكرانية-1097963746.html
بوتين: مقاتلو اللواء 810 في مقاطعة كورسك عبروا الحدود الروسية ودخلوا الأراضي الأوكرانية
بوتين: مقاتلو اللواء 810 في مقاطعة كورسك عبروا الحدود الروسية ودخلوا الأراضي الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن مقاتلين من اللواء 810 عبروا الحدود الروسية ودخلوا الأراضي الأوكرانية. 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T14:56+0000
2025-02-19T14:56+0000
2025-02-19T14:56+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
الجيش الروسي
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وأشار بوتين إلى أن اللواء 810 ينفذ عمليات عسكرية في مقاطعة كورسك، وأن القوات الروسية تتقدم على طول خط المواجهة بأكمله.وقال بوتين للصحفيين: "أحدث المعلومات التي وصلتني قبل ساعة حرفيا هي أن مقاتلين من اللواء 810 عبروا الليلة الماضية الحدود بين روسيا الاتحادية، وأوكرانيا ودخلوا أراضي العدو. وتتقدم قواتنا على طول خط التماس القتالي بأكمله".وذكر بيان وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية دمرت، خلال الـ24 الساعة الماضية، 85 آلية عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك.وفي وقت مبكر من صباح يوم 6 أغسطس/ آب من العام الماضي، غزا المسلحون الأوكرانيون مقاطعة كورسك الروسية، للاستيلاء على الأراضي الروسية. ولقد تم إيقاف تقدمهم، ويقوم الجيش الروسي بطرد العدو من المنطقة بشكل منهجي.وبحسب أحدث بيانات وزارة الدفاع الروسية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية، خلال فترة العمليات العسكرية في هذه المنطقة، أكثر من 61530 عسكريا و370 دبابة.الجيش الروسي يكبد قوات نظام كييف خسائر فادحة على محور كورسكمصدر: الجيش الروسي يضرب تجمعا للقوات الأوكرانية في مقاطعة كييف
https://sarabic.ae/20250219/القوات-الروسية-تحقق-تقدما-كبيرا-في-مقاطعة-كورسك-وتسيطر-على-طريق-حاسم-فيديو-1097941643.html
https://sarabic.ae/20250219/القوات-الأوكرانية-تخسر-85-آلية-عسكرية-في-مقاطعة-كورسك-خلال-24-ساعة-1097952009.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, الجيش الروسي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, الجيش الروسي
بوتين: مقاتلو اللواء 810 في مقاطعة كورسك عبروا الحدود الروسية ودخلوا الأراضي الأوكرانية
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن مقاتلين من اللواء 810 عبروا الحدود الروسية ودخلوا الأراضي الأوكرانية.
وأشار بوتين إلى أن اللواء 810 ينفذ عمليات عسكرية في مقاطعة كورسك، وأن القوات الروسية تتقدم على طول خط المواجهة بأكمله.
وقال بوتين للصحفيين: "أحدث المعلومات التي وصلتني قبل ساعة حرفيا هي أن مقاتلين من اللواء 810 عبروا الليلة الماضية الحدود بين روسيا الاتحادية، وأوكرانيا ودخلوا أراضي العدو. وتتقدم قواتنا على طول خط التماس القتالي بأكمله".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية سيطرت على طريق سودجا - ريلسك، أثناء تحرير مدينة سفيردليكوفو في مقاطعة كورسك الروسية.
وذكر بيان وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية دمرت، خلال الـ24 الساعة الماضية، 85 آلية عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك.
وفي وقت مبكر من صباح يوم 6 أغسطس/ آب من العام الماضي، غزا المسلحون الأوكرانيون مقاطعة كورسك الروسية،
للاستيلاء على الأراضي الروسية. ولقد تم إيقاف تقدمهم، ويقوم الجيش الروسي بطرد العدو من المنطقة بشكل منهجي.
وبحسب أحدث بيانات وزارة الدفاع الروسية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية،
خلال فترة العمليات العسكرية في هذه المنطقة، أكثر من 61530 عسكريا و370 دبابة.