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بوتين: مقاتلو اللواء 810 في مقاطعة كورسك عبروا الحدود الروسية ودخلوا الأراضي الأوكرانية
بوتين: مقاتلو اللواء 810 في مقاطعة كورسك عبروا الحدود الروسية ودخلوا الأراضي الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن مقاتلين من اللواء 810 عبروا الحدود الروسية ودخلوا الأراضي الأوكرانية. 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T14:56+0000
2025-02-19T14:56+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
الجيش الروسي
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وأشار بوتين إلى أن اللواء 810 ينفذ عمليات عسكرية في مقاطعة كورسك، وأن القوات الروسية تتقدم على طول خط المواجهة بأكمله.وقال بوتين للصحفيين: "أحدث المعلومات التي وصلتني قبل ساعة حرفيا هي أن مقاتلين من اللواء 810 عبروا الليلة الماضية الحدود بين روسيا الاتحادية، وأوكرانيا ودخلوا أراضي العدو. وتتقدم قواتنا على طول خط التماس القتالي بأكمله".وذكر بيان وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية دمرت، خلال الـ24 الساعة الماضية، 85 آلية عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك.وفي وقت مبكر من صباح يوم 6 أغسطس/ آب من العام الماضي، غزا المسلحون الأوكرانيون مقاطعة كورسك الروسية، للاستيلاء على الأراضي الروسية. ولقد تم إيقاف تقدمهم، ويقوم الجيش الروسي بطرد العدو من المنطقة بشكل منهجي.وبحسب أحدث بيانات وزارة الدفاع الروسية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية، خلال فترة العمليات العسكرية في هذه المنطقة، أكثر من 61530 عسكريا و370 دبابة.الجيش الروسي يكبد قوات نظام كييف خسائر فادحة على محور كورسكمصدر: الجيش الروسي يضرب تجمعا للقوات الأوكرانية في مقاطعة كييف
https://sarabic.ae/20250219/القوات-الروسية-تحقق-تقدما-كبيرا-في-مقاطعة-كورسك-وتسيطر-على-طريق-حاسم-فيديو-1097941643.html
https://sarabic.ae/20250219/القوات-الأوكرانية-تخسر-85-آلية-عسكرية-في-مقاطعة-كورسك-خلال-24-ساعة-1097952009.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, الجيش الروسي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, الجيش الروسي

بوتين: مقاتلو اللواء 810 في مقاطعة كورسك عبروا الحدود الروسية ودخلوا الأراضي الأوكرانية

14:56 GMT 19.02.2025
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي.
 تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
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تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن مقاتلين من اللواء 810 عبروا الحدود الروسية ودخلوا الأراضي الأوكرانية.
وأشار بوتين إلى أن اللواء 810 ينفذ عمليات عسكرية في مقاطعة كورسك، وأن القوات الروسية تتقدم على طول خط المواجهة بأكمله.
وقال بوتين للصحفيين: "أحدث المعلومات التي وصلتني قبل ساعة حرفيا هي أن مقاتلين من اللواء 810 عبروا الليلة الماضية الحدود بين روسيا الاتحادية، وأوكرانيا ودخلوا أراضي العدو. وتتقدم قواتنا على طول خط التماس القتالي بأكمله".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية سيطرت على طريق سودجا - ريلسك، أثناء تحرير مدينة سفيردليكوفو في مقاطعة كورسك الروسية.
تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحقق تقدما كبيرا في مقاطعة كورسك وتسيطر على طريق حاسم... فيديو
07:39 GMT
وذكر بيان وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية دمرت، خلال الـ24 الساعة الماضية، 85 آلية عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك.
بيان عملي خلال معرض جيش 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تخسر 85 آلية عسكرية في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة
11:21 GMT
وفي وقت مبكر من صباح يوم 6 أغسطس/ آب من العام الماضي، غزا المسلحون الأوكرانيون مقاطعة كورسك الروسية، للاستيلاء على الأراضي الروسية. ولقد تم إيقاف تقدمهم، ويقوم الجيش الروسي بطرد العدو من المنطقة بشكل منهجي.
وبحسب أحدث بيانات وزارة الدفاع الروسية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية، خلال فترة العمليات العسكرية في هذه المنطقة، أكثر من 61530 عسكريا و370 دبابة.
الجيش الروسي يكبد قوات نظام كييف خسائر فادحة على محور كورسك
مصدر: الجيش الروسي يضرب تجمعا للقوات الأوكرانية في مقاطعة كييف
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