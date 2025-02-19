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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250219/القوات-الأوكرانية-تخسر-85-آلية-عسكرية-في-مقاطعة-كورسك-خلال-24-ساعة-1097952009.html
القوات الأوكرانية تخسر 85 آلية عسكرية في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة
القوات الأوكرانية تخسر 85 آلية عسكرية في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية دمرت، خلال الـ24 الساعة الماضية، 85 آلية عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك. 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T11:21+0000
2025-02-19T11:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية، في مناطق غوغوليفكا، وغونشاروفكا، وغويفو، وزاوليشينكا، وكازاتشيا لوكنيا، وكولماكوف، وليبيديفكا، ولوكنيا، وملايا لوكنيا، وماخنوفكا، ونيكولسكي، وروبانشينا، وسودجا، كما تم صد هجومين مضادين للقوات الأوكرانية".وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال الـ24 الساعة الماضية، أكثر من 510 جنود، ودبابة، ومركبة قتال مشاة، و4 ناقلات جند مدرعة، و 22 مركبة قتالية مدرعة، و57 مركبة، ومدفعين ذاتيي الحركة، و4 قطع مدفعية، و4 قذائف هاون، ومحطتين للحرب الإلكترونية، بالإضافة إلى 3 نقاط تحكم للطائرات المسيرة، ومستودع ذخيرة، كما تم استسلام جندي من القوات المسلحة الأوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250219/وزارة-الدفاع-الروسية-منظومات-الدفاع-الجوي-تسقط-مقاتلة-أوكرانية-من-طراز-ميغ-29-1097945259.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تخسر 85 آلية عسكرية في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة

11:21 GMT 19.02.2025
© Sputnik . Aleksandr Vilf / الانتقال إلى بنك الصوربيان عملي خلال معرض "جيش 2015"
بيان عملي خلال معرض جيش 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
© Sputnik . Aleksandr Vilf
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية دمرت، خلال الـ24 الساعة الماضية، 85 آلية عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية، في مناطق غوغوليفكا، وغونشاروفكا، وغويفو، وزاوليشينكا، وكازاتشيا لوكنيا، وكولماكوف، وليبيديفكا، ولوكنيا، وملايا لوكنيا، وماخنوفكا، ونيكولسكي، وروبانشينا، وسودجا، كما تم صد هجومين مضادين للقوات الأوكرانية".

وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة سومي".

وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال الـ24 الساعة الماضية، أكثر من 510 جنود، ودبابة، ومركبة قتال مشاة، و4 ناقلات جند مدرعة، و 22 مركبة قتالية مدرعة، و57 مركبة، ومدفعين ذاتيي الحركة، و4 قطع مدفعية، و4 قذائف هاون، ومحطتين للحرب الإلكترونية، بالإضافة إلى 3 نقاط تحكم للطائرات المسيرة، ومستودع ذخيرة، كما تم استسلام جندي من القوات المسلحة الأوكرانية".
منظومة إس-400 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29"
09:29 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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