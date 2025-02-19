https://sarabic.ae/20250219/القوات-الأوكرانية-تخسر-85-آلية-عسكرية-في-مقاطعة-كورسك-خلال-24-ساعة-1097952009.html

القوات الأوكرانية تخسر 85 آلية عسكرية في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة

القوات الأوكرانية تخسر 85 آلية عسكرية في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية دمرت، خلال الـ24 الساعة الماضية، 85 آلية عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك. 19.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-19T11:21+0000

2025-02-19T11:21+0000

2025-02-19T11:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية، في مناطق غوغوليفكا، وغونشاروفكا، وغويفو، وزاوليشينكا، وكازاتشيا لوكنيا، وكولماكوف، وليبيديفكا، ولوكنيا، وملايا لوكنيا، وماخنوفكا، ونيكولسكي، وروبانشينا، وسودجا، كما تم صد هجومين مضادين للقوات الأوكرانية".وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال الـ24 الساعة الماضية، أكثر من 510 جنود، ودبابة، ومركبة قتال مشاة، و4 ناقلات جند مدرعة، و 22 مركبة قتالية مدرعة، و57 مركبة، ومدفعين ذاتيي الحركة، و4 قطع مدفعية، و4 قذائف هاون، ومحطتين للحرب الإلكترونية، بالإضافة إلى 3 نقاط تحكم للطائرات المسيرة، ومستودع ذخيرة، كما تم استسلام جندي من القوات المسلحة الأوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20250219/وزارة-الدفاع-الروسية-منظومات-الدفاع-الجوي-تسقط-مقاتلة-أوكرانية-من-طراز-ميغ-29-1097945259.html

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