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الكرملين: فرنسا اتخذت موقفا مؤيدا لاستمرار الحرب في أوكرانيا بأي وسيلة
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250302/صواريخ-إسكندر-الروسية-تدمر-معسكر-تدريب-عسكري-أوكراني-في-دنيبروبتروفسك-فيديو----1098301481.html
صواريخ "إسكندر" الروسية تدمر معسكر تدريب عسكري أوكراني في دنيبروبتروفسك... فيديو
صواريخ "إسكندر" الروسية تدمر معسكر تدريب عسكري أوكراني في دنيبروبتروفسك... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية استهدفت بصواريخ "إسكندر" معسكر تدريب عسكري أوكراني في مقاطعة دنيبروبتروفسك. 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T06:38+0000
2025-03-02T06:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق لحظة تنفيذ القوات الروسية هجوما بصواريخ "إسكندر" الروسية، استهدفت ميدان تدريب للقوات المسلحة الأوكرانية في نوفوموسكوفسكي بمقاطعة دنيبروبتروفسك.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الجوي الروسي يعترض ويدمر 9 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مقاطعات عدةمصدر: الجيش الروسي يضرب تجمعا للقوات الأوكرانية في مقاطعة كييف
https://sarabic.ae/20250301/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-سكودنويه-وبورلاتسكويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1098285782.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

صواريخ "إسكندر" الروسية تدمر معسكر تدريب عسكري أوكراني في دنيبروبتروفسك... فيديو

06:38 GMT 02.03.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة صواريخ "إسكندر" التكتيكية العملياتية
منظومة صواريخ إسكندر التكتيكية العملياتية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية استهدفت بصواريخ "إسكندر" معسكر تدريب عسكري أوكراني في مقاطعة دنيبروبتروفسك.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق لحظة تنفيذ القوات الروسية هجوما بصواريخ "إسكندر" الروسية، استهدفت ميدان تدريب للقوات المسلحة الأوكرانية في نوفوموسكوفسكي بمقاطعة دنيبروبتروفسك.

وبحسب بيان لوزراة الدفاع الروسية، أسفرت الضربة عن تحييد 150 جنديًا أوكرانيًا، بينهم 30 مدربًا أجنبيًا.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
طائرات ياك-130 التابعة لقوات الطيران الجوي البيلاروسي خلال المناورات العسكرية زاباد-2017 (الغرب-2017) المشتركة مع روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدتي سكودنويه وبورلاتسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
أمس, 09:26 GMT
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الدفاع الجوي الروسي يعترض ويدمر 9 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مقاطعات عدة
مصدر: الجيش الروسي يضرب تجمعا للقوات الأوكرانية في مقاطعة كييف
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