https://sarabic.ae/20250302/صواريخ-إسكندر-الروسية-تدمر-معسكر-تدريب-عسكري-أوكراني-في-دنيبروبتروفسك-فيديو----1098301481.html
صواريخ "إسكندر" الروسية تدمر معسكر تدريب عسكري أوكراني في دنيبروبتروفسك... فيديو
صواريخ "إسكندر" الروسية تدمر معسكر تدريب عسكري أوكراني في دنيبروبتروفسك... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية استهدفت بصواريخ "إسكندر" معسكر تدريب عسكري أوكراني في مقاطعة دنيبروبتروفسك. 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T06:38+0000
2025-03-02T06:38+0000
2025-03-02T06:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق لحظة تنفيذ القوات الروسية هجوما بصواريخ "إسكندر" الروسية، استهدفت ميدان تدريب للقوات المسلحة الأوكرانية في نوفوموسكوفسكي بمقاطعة دنيبروبتروفسك.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الجوي الروسي يعترض ويدمر 9 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مقاطعات عدةمصدر: الجيش الروسي يضرب تجمعا للقوات الأوكرانية في مقاطعة كييف
https://sarabic.ae/20250301/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-سكودنويه-وبورلاتسكويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1098285782.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
صواريخ "إسكندر" الروسية تدمر معسكر تدريب عسكري أوكراني في دنيبروبتروفسك... فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية استهدفت بصواريخ "إسكندر" معسكر تدريب عسكري أوكراني في مقاطعة دنيبروبتروفسك.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق لحظة تنفيذ القوات الروسية هجوما بصواريخ "إسكندر" الروسية، استهدفت ميدان تدريب للقوات المسلحة الأوكرانية في نوفوموسكوفسكي بمقاطعة دنيبروبتروفسك.
وبحسب بيان لوزراة الدفاع الروسية، أسفرت الضربة عن تحييد 150 جنديًا أوكرانيًا، بينهم 30 مدربًا أجنبيًا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.