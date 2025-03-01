https://sarabic.ae/20250301/الدفاع-الروسية-تدمير-7-مراكز-قيادة-و26-آلية-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-خلال-24-ساعة-1098290313.html
الدفاع الروسية: تدمير 7 مراكز قيادة و26 آلية أوكرانية في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة
الدفاع الروسية: تدمير 7 مراكز قيادة و26 آلية أوكرانية في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، خسائر بشرية بلغت أكثر من 220... 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T11:26+0000
2025-03-01T11:26+0000
2025-03-01T11:26+0000
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "خلال الـ24 الساعة الماضية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 220 عسكريا وناقلة جند مدرعة و11 مركبة قتالية مدرعة و13 سيارة و7 قطع مدفعية، بالإضافة إلى 7 مراكز قيادة للطائرات المسيرة ومستودع ذخيرة".وأوضحت الوزارة أن "مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 64295 عسكرياً، و382 دبابة و291 مركبة مشاة قتالية، وذلك منذ مطلع أغسطس/ آب 2024، حينما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية شن هجوم بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك".وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه "نتيجة لعمليات هجومية نشطة، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، من تحرير بلدتي سكودنويه وبورلاتسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم استهداف تشكيلات لواء ميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي ولواء للحرس الوطني في مناطق زيليوني غاي وبودوبنوي وإيسكرا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ويانفارسكوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250301/الخارجية-الأمريكية-يجب-على-زيلينسكي-الاعتذار-عن-إضاعة-وقتنا-1098279809.html
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روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية: تدمير 7 مراكز قيادة و26 آلية أوكرانية في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، خسائر بشرية بلغت أكثر من 220 عسكريا، إضافة إلى تدمير معدات عسكرية، خلال الـ24 الساعة الماضية.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "خلال الـ24 الساعة الماضية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 220 عسكريا وناقلة جند مدرعة و11 مركبة قتالية مدرعة و13 سيارة و7 قطع مدفعية، بالإضافة إلى 7 مراكز قيادة للطائرات المسيرة ومستودع ذخيرة".
وأوضحت الوزارة أن "مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 64295 عسكرياً، و382 دبابة و291 مركبة مشاة قتالية، وذلك منذ مطلع أغسطس/ آب 2024، حينما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية شن هجوم بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدتي سكودنويه وبورلاتسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه "نتيجة لعمليات هجومية نشطة، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، من تحرير بلدتي سكودنويه وبورلاتسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم استهداف تشكيلات لواء ميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي ولواء للحرس الوطني في مناطق زيليوني غاي وبودوبنوي وإيسكرا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ويانفارسكوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.