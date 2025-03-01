https://sarabic.ae/20250301/الخارجية-الأمريكية-يجب-على-زيلينسكي-الاعتذار-عن-إضاعة-وقتنا-1098279809.html

الخارجية الأمريكية: يجب على زيلينسكي الاعتذار عن إضاعة وقتنا

الخارجية الأمريكية: يجب على زيلينسكي الاعتذار عن إضاعة وقتنا

سبوتنيك عربي

طالب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم السبت، فلاديمير زيلينسكي بالاعتذار عن مشادته الكلامية مع الرئيس دونالد ترامب، في البيت الأبيض. 01.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-01T06:53+0000

2025-03-01T06:53+0000

2025-03-01T06:53+0000

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وقال روبيو، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، إنه يجب على فلاديمير زيلينسكي، أن "يعتذر عن إضاعة وقتنا في اجتماع انتهى بهذه الطريقة"، متسائلًا عن سبب قدوم زلينسكي للبيت الأبيض و"تصرفه بعدائية".وأضاف روبيو: "لم تكن هناك حاجة لقدوم زيلينسكي للبيت الأبيض وأن يكون عدوانيًا"، مشيرًا إلى أن هناك انطباعا بأن زيلينسكي ربما لا يريد السلام رغم قوله عكس ذلك.وردًا على قول زيلينسكي بأنه شكر الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر من مرة، قال روبيو: "الصحافة تعرف أنه ناكر للجميل وأحد الصحافيين نقل نكرانه للجميل حين كان بايدن رئيسا".وشدد روبيو على أن "الرئيس ترامب، هو الشخص الوحيد على هذه الأرض الذي يستطيع إنهاء هذه الأزمة وما من شخص آخر يستطيع ذلك... ترامب يريد إنهاء الحرب وليس وقف إطلاق النار".ووقعت مشادة كلامية حادة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض يوم أمس الجمعة، بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة مع روسيا.كما وبّخ ترامب زيلينسكي، أثناء جلوسهما في المكتب البيضاوي، وطلب منه أن يكون أكثر "امتنانًا"، قائلا: "أنت لست في وضع يسمح لك بأن تملي علينا ما يجب أن نشعر به".وكان زيلينسكي، قد وصل إلى البيت الأبيض لتوقيع اتفاقية المعادن التي وافق عليها عدد من وزرائه، في وقت سابق من هذا الأسبوع، ولإجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي تتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا.ولاحقا، أفادت الأنباء، بأن زيلينسكي غادر البيت الأبيض "مطرودا" ومن دون التوقيع على الاتفاقية، وتم إلغاء المؤتمر الصحافي المشترك الذي كان مقررا لترامب وزيلينسكي، بعد الانتهاء من المباحثات.روبيو: ترامب سيسعى إلى تحقيق السلام في أوكرانيا ولو كانت فرص تحقيق ذلك 1 بالمئة فقطالبيت الأبيض يصدر بيانا حول محادثات ترامب وزيلينسكي الأخيرة

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