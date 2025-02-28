https://sarabic.ae/20250228/إعلام-زيلينسكي-يغادر-البيت-الأبيض-مبكرا-بعد-خلاف-مع-ترامب-1098273454.html

إعلام: ترامب يطلب من زيلينسكي "المغادرة" بعد خلاف علني في البيت الأبيض

إعلام: ترامب يطلب من زيلينسكي "المغادرة" بعد خلاف علني في البيت الأبيض

سبوتنيك عربي

أفادت مصادر إعلامية، الرئيس الامريكي دونالد ترامب، طلب من فلاديمير زيلينسكي، المغادرة بعد خلاف علني في البيت الأبيض 28.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-28T18:37+0000

2025-02-28T18:37+0000

2025-02-28T18:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضافت المصار الإعلامية، أن "البيت الأبيض أكد أن المؤتمر الصحفي ألغي ولن يتم التوقيع على الصفقة".وتوجه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، لفلاديمير زيلينسكي، بأنه لا يملك حق الإملاء على الولايات المتحدة كيف ينبغي عليها أن تشعر بشأن الصراع في أوكرانيا، لأن واشنطن تحاول حله.وطالب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، فلاديمير زيلينسكي بالموافقة على وقف إطلاق النار، حين يأتي الحديث حول ذلك.وقال ترامب، خلال لقائه مع زيلينسكي في البيت الأبيض: " أنتم تقولون بأني لا أريد وقف إطلاق النار، أنا أريد المضي قدماً.... اسمعوا، إذا كنتم تستطيعون التوصل إلى وقف إطلاق النار الآن ، تكونون بذلك قد وافقتم على توقف تطاير الرصاصات".وقال ترامب، رداً على سؤال حول التنازلات المحتملة من قبل أوكرانيا في المفاوضات مع روسيا: دائماً تكون هناك حاجة لتقديم تنازلات .. من دون تقديم تنازلات لا يمكن إبرام أي صفقة، لذلك، بالطبع، سيتعين عليه تقديم بعض التنازلات".

https://sarabic.ae/20250228/ترامب-يطلب-من-زيلينسكي-الموافقة-على-وقف-إطلاق-النار-1098272555.html

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