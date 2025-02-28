https://sarabic.ae/20250228/ترامب-يطلب-من-زيلينسكي-الموافقة-على-وقف-إطلاق-النار-1098272555.html
ترامب يطلب من زيلينسكي الموافقة على وقف إطلاق النار
ترامب يطلب من زيلينسكي الموافقة على وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، من فلاديمير زيلينسكي قبول وقف إطلاق النار. 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T17:58+0000
2025-02-28T17:58+0000
2025-02-28T18:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ترامب خلال لقائه مع زيلينسكي، "إنك (زيلينسكي) تلعب بحياة ملايين الأشخاص وتخاطر باندلاع حرب عالمية ثالثة... ما تفعله غير محترم للغاية تجاه هذه البلاد".وقال ترامب إنه توصل إلى نتيجة مفادها أن زيلينسكي غير مستعد للسلام.وأضاف ترامب، أن "زيلينسكي "يمكنه العودة" إلى البيت الأبيض عندما يكون مستعدا للتوصل إلى السلام مع روسيا".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه يأسف لتورط الولايات المتحدة في الصراع في أوكرانيا.وأشار ترامب إلى أن "الولايات المتحدة لن ترغب في إرسال الكثير من الأسلحة إلى أوكرانيا؛ فواشنطن تريد إنهاء الصراع حتى تتمكن من الانتقال إلى أشياء أخرى".
https://sarabic.ae/20250228/ترامب-نأسف-لتدخل-الولايات-المتحدة-في-صراع-أوكرانيا-ونشعر-جراءه-بالمسؤولية-1098272058.html
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روسيا
ترامب يطلب من زيلينسكي الموافقة على وقف إطلاق النار
17:58 GMT 28.02.2025 (تم التحديث: 18:39 GMT 28.02.2025)
طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، من فلاديمير زيلينسكي قبول وقف إطلاق النار.
وأضاف ترامب خلال لقائه مع زيلينسكي، "إنك (زيلينسكي) تلعب بحياة ملايين الأشخاص وتخاطر باندلاع حرب عالمية ثالثة... ما تفعله غير محترم للغاية تجاه هذه البلاد".
وأكد ترامب لزيلينسكي، أنه "سيتعين على كييف "تقديم تنازلات" بشأن تسوية سلمية مع روسيا".
وقال ترامب إنه توصل إلى نتيجة مفادها أن زيلينسكي غير مستعد للسلام.
وأضاف ترامب، أن "زيلينسكي "يمكنه العودة" إلى البيت الأبيض عندما يكون مستعدا للتوصل إلى السلام مع روسيا".
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه يأسف لتورط الولايات المتحدة في الصراع في أوكرانيا.
وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه يشعر شخصيا بالمسؤولية عن ذلك، وذلك خلال لقائه مع فلاديمير زيلينسكي.
وأشار ترامب إلى أن "الولايات المتحدة لن ترغب في إرسال الكثير من الأسلحة إلى أوكرانيا؛ فواشنطن تريد إنهاء الصراع حتى تتمكن من الانتقال إلى أشياء أخرى".