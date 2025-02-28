https://sarabic.ae/20250228/ترامب-يطلب-من-زيلينسكي-الموافقة-على-وقف-إطلاق-النار-1098272555.html

ترامب يطلب من زيلينسكي الموافقة على وقف إطلاق النار

ترامب يطلب من زيلينسكي الموافقة على وقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، من فلاديمير زيلينسكي قبول وقف إطلاق النار. 28.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-28T17:58+0000

2025-02-28T17:58+0000

2025-02-28T18:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف ترامب خلال لقائه مع زيلينسكي، "إنك (زيلينسكي) تلعب بحياة ملايين الأشخاص وتخاطر باندلاع حرب عالمية ثالثة... ما تفعله غير محترم للغاية تجاه هذه البلاد".وقال ترامب إنه توصل إلى نتيجة مفادها أن زيلينسكي غير مستعد للسلام.وأضاف ترامب، أن "زيلينسكي "يمكنه العودة" إلى البيت الأبيض عندما يكون مستعدا للتوصل إلى السلام مع روسيا".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه يأسف لتورط الولايات المتحدة في الصراع في أوكرانيا.وأشار ترامب إلى أن "الولايات المتحدة لن ترغب في إرسال الكثير من الأسلحة إلى أوكرانيا؛ فواشنطن تريد إنهاء الصراع حتى تتمكن من الانتقال إلى أشياء أخرى".

https://sarabic.ae/20250228/ترامب-نأسف-لتدخل-الولايات-المتحدة-في-صراع-أوكرانيا-ونشعر-جراءه-بالمسؤولية-1098272058.html

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