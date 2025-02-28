https://sarabic.ae/20250228/ترامب-نأسف-لتدخل-الولايات-المتحدة-في-صراع-أوكرانيا-ونشعر-جراءه-بالمسؤولية-1098272058.html
ترامب: نأسف لتدخل الولايات المتحدة في صراع أوكرانيا ونشعر جراءه بالمسؤولية
ترامب: نأسف لتدخل الولايات المتحدة في صراع أوكرانيا ونشعر جراءه بالمسؤولية
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه يأسف لتورط الولايات المتحدة في الصراع في أوكرانيا. 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T17:47+0000
2025-02-28T17:47+0000
2025-02-28T17:53+0000
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وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه يشعر شخصيا بالمسؤولية عن ذلك، وذلك خلال لقائه مع فلاديمير زيلينسكي.وأشار ترامب إلى أنه " لن ترغب الولايات المتحدة في إرسال الكثير من الأسلحة إلى أوكرانيا؛ فواشنطن تريد إنهاء الصراع حتى تتمكن من الانتقال إلى أشياء أخرى".وقال ترامب: نريد وقف الصراع في أوكرانيا "لإنقاذ الأرواح" و"توفير الكثير من الأموال".ووفقا لترامب، "أبلغت زيلينسكي أنه يتصرف "بطريقة غير محترمة" تجاه الولايات المتحدة".وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 24 فبراير/ شباط، أن تسوية الصراع في أوكرانيا قد تتم خلال الأسابيع المقبلة.وأضاف أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن المعادن الأرضية النادرة، "يقترب من المرحلة النهائية"، قائلا: "وأخيرا، وبفضل هذه الصفقة، سنبدأ في استعادة الأموال التي استثمرناها".
https://sarabic.ae/20250228/ماكرون-يعلق-على-رفض-أوروبا-نشر-قوات-في-أوكراني-1098270101.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: نأسف لتدخل الولايات المتحدة في صراع أوكرانيا ونشعر جراءه بالمسؤولية
17:47 GMT 28.02.2025 (تم التحديث: 17:53 GMT 28.02.2025)
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه يأسف لتورط الولايات المتحدة في الصراع في أوكرانيا.
وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه يشعر شخصيا بالمسؤولية عن ذلك، وذلك خلال لقائه مع فلاديمير زيلينسكي.
وأشار ترامب إلى أنه " لن ترغب الولايات المتحدة في إرسال الكثير من الأسلحة إلى أوكرانيا؛ فواشنطن تريد إنهاء الصراع حتى تتمكن من الانتقال إلى أشياء أخرى".
وأكد ترامب، على أن "الاتصالات مع بوتين ممتازة والمفاوضون بدؤوا مناقشة معايير الاتفاق المستقبلي بشأن أوكرانيا"
وقال ترامب: نريد وقف الصراع في أوكرانيا "لإنقاذ الأرواح" و"توفير الكثير من الأموال".
وأضاف ترامب: أوكرانيا "لديها مشاكل كبيرة" و"لن تنتصر" في الصراع مع روسيا.
ووفقا لترامب، "أبلغت زيلينسكي أنه يتصرف "بطريقة غير محترمة" تجاه الولايات المتحدة".
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 24 فبراير/ شباط، أن تسوية الصراع في أوكرانيا قد تتم خلال الأسابيع المقبلة.
وقال ترامب للصحفيين: "أعتقد أنه يمكن إنجاز ذلك خلال بضعة أسابيع".
وأضاف أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن المعادن الأرضية النادرة، "يقترب من المرحلة النهائية"، قائلا: "وأخيرا، وبفضل هذه الصفقة، سنبدأ في استعادة الأموال التي استثمرناها".