https://sarabic.ae/20250228/ترامب-نأسف-لتدخل-الولايات-المتحدة-في-صراع-أوكرانيا-ونشعر-جراءه-بالمسؤولية-1098272058.html

ترامب: نأسف لتدخل الولايات المتحدة في صراع أوكرانيا ونشعر جراءه بالمسؤولية

ترامب: نأسف لتدخل الولايات المتحدة في صراع أوكرانيا ونشعر جراءه بالمسؤولية

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه يأسف لتورط الولايات المتحدة في الصراع في أوكرانيا. 28.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-28T17:47+0000

2025-02-28T17:47+0000

2025-02-28T17:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه يشعر شخصيا بالمسؤولية عن ذلك، وذلك خلال لقائه مع فلاديمير زيلينسكي.وأشار ترامب إلى أنه " لن ترغب الولايات المتحدة في إرسال الكثير من الأسلحة إلى أوكرانيا؛ فواشنطن تريد إنهاء الصراع حتى تتمكن من الانتقال إلى أشياء أخرى".وقال ترامب: نريد وقف الصراع في أوكرانيا "لإنقاذ الأرواح" و"توفير الكثير من الأموال".ووفقا لترامب، "أبلغت زيلينسكي أنه يتصرف "بطريقة غير محترمة" تجاه الولايات المتحدة".وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 24 فبراير/ شباط، أن تسوية الصراع في أوكرانيا قد تتم خلال الأسابيع المقبلة.وأضاف أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن المعادن الأرضية النادرة، "يقترب من المرحلة النهائية"، قائلا: "وأخيرا، وبفضل هذه الصفقة، سنبدأ في استعادة الأموال التي استثمرناها".

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