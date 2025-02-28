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إعلام: ترامب يطلب من زيلينسكي "المغادرة" بعد خلاف علني في البيت الأبيض
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250228/ترامب-نأسف-لتدخل-الولايات-المتحدة-في-صراع-أوكرانيا-ونشعر-جراءه-بالمسؤولية-1098272058.html
ترامب: نأسف لتدخل الولايات المتحدة في صراع أوكرانيا ونشعر جراءه بالمسؤولية
ترامب: نأسف لتدخل الولايات المتحدة في صراع أوكرانيا ونشعر جراءه بالمسؤولية
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه يأسف لتورط الولايات المتحدة في الصراع في أوكرانيا. 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T17:47+0000
2025-02-28T17:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه يشعر شخصيا بالمسؤولية عن ذلك، وذلك خلال لقائه مع فلاديمير زيلينسكي.وأشار ترامب إلى أنه " لن ترغب الولايات المتحدة في إرسال الكثير من الأسلحة إلى أوكرانيا؛ فواشنطن تريد إنهاء الصراع حتى تتمكن من الانتقال إلى أشياء أخرى".وقال ترامب: نريد وقف الصراع في أوكرانيا "لإنقاذ الأرواح" و"توفير الكثير من الأموال".ووفقا لترامب، "أبلغت زيلينسكي أنه يتصرف "بطريقة غير محترمة" تجاه الولايات المتحدة".وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 24 فبراير/ شباط، أن تسوية الصراع في أوكرانيا قد تتم خلال الأسابيع المقبلة.وأضاف أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن المعادن الأرضية النادرة، "يقترب من المرحلة النهائية"، قائلا: "وأخيرا، وبفضل هذه الصفقة، سنبدأ في استعادة الأموال التي استثمرناها".
https://sarabic.ae/20250228/ماكرون-يعلق-على-رفض-أوروبا-نشر-قوات-في-أوكراني-1098270101.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: نأسف لتدخل الولايات المتحدة في صراع أوكرانيا ونشعر جراءه بالمسؤولية

17:47 GMT 28.02.2025 (تم التحديث: 17:53 GMT 28.02.2025)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه يأسف لتورط الولايات المتحدة في الصراع في أوكرانيا.
وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه يشعر شخصيا بالمسؤولية عن ذلك، وذلك خلال لقائه مع فلاديمير زيلينسكي.
وأشار ترامب إلى أنه " لن ترغب الولايات المتحدة في إرسال الكثير من الأسلحة إلى أوكرانيا؛ فواشنطن تريد إنهاء الصراع حتى تتمكن من الانتقال إلى أشياء أخرى".

وأكد ترامب، على أن "الاتصالات مع بوتين ممتازة والمفاوضون بدؤوا مناقشة معايير الاتفاق المستقبلي بشأن أوكرانيا"

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ماكرون يعلق على رفض أوروبا نشر قوات في أوكراني
16:31 GMT
وقال ترامب: نريد وقف الصراع في أوكرانيا "لإنقاذ الأرواح" و"توفير الكثير من الأموال".
وأضاف ترامب: أوكرانيا "لديها مشاكل كبيرة" و"لن تنتصر" في الصراع مع روسيا.
ووفقا لترامب، "أبلغت زيلينسكي أنه يتصرف "بطريقة غير محترمة" تجاه الولايات المتحدة".
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 24 فبراير/ شباط، أن تسوية الصراع في أوكرانيا قد تتم خلال الأسابيع المقبلة.
وقال ترامب للصحفيين: "أعتقد أنه يمكن إنجاز ذلك خلال بضعة أسابيع".
وأضاف أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن المعادن الأرضية النادرة، "يقترب من المرحلة النهائية"، قائلا: "وأخيرا، وبفضل هذه الصفقة، سنبدأ في استعادة الأموال التي استثمرناها".
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