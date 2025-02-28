https://sarabic.ae/20250228/زيلينسكي-يغادر-البيت-الأبيض-وإلغاء-المؤتمر-الصحفي-المشترك-بعد-المشادة-مع-ترامب---عاجل-1098273702.html

زيلينسكي يغادر البيت الأبيض وإلغاء المؤتمر الصحفي المشترك بعد المشادة مع ترامب - عاجل

زيلينسكي يغادر البيت الأبيض وإلغاء المؤتمر الصحفي المشترك بعد المشادة مع ترامب - عاجل

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلامية أن زيلينسكي غادر البيت الأبيض قبل الموعد المخطط له، اليوم الجمعة، بعد نشوب خلاف بينه وبين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب. 28.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-28T18:47+0000

2025-02-28T18:47+0000

2025-02-28T19:01+0000

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وأضافت وسائل إعلام غربية، أن المؤتمر الصحفي الذي أعقب المحادثات بين ترامب وزيلينسكي تم إلغاؤه.وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، إن اجتماعه مع زيلينسكي "أظهر أن الأخير أساء تفسير جهود أمريكا من أجل أوكرانيا، ولم يكن مستعدا للسلام".وتابع ترامب: "لقد عقدنا مع زيلينسكي اجتماعا ذا مغزى كبير في البيت الأبيض اليوم، لقد تعلمنا الكثير مما لا يمكن فهمه أبدا دون محادثة تحت مثل هذا الضغط".وواصل: "لقد توصلت إلى أن زيلينسكي غير مستعد للسلام إذا شاركت أمريكا، لأنه يشعر أن مشاركتنا تمنحه ميزة كبيرة في المفاوضات، وأنا لا أريد ميزة بل أريد السلام". واتهم ترامب زيلينسكي في منشوره بأنه "أهان أمريكا في مكتبها البيضاوي العزيز"، متابعا أنه "في إمكانه العودة عندما يكون مستعدا للسلام".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرح اليوم الجمعة، بأنه من أجل التوصل إلى تسوية لحل الصراع، سيتعين على كييف تقديم بعض التنازلات.وقال ترامب، خلال لقائه مع زيلينسكي في البيت الأبيض، ردا على سؤال حول التنازلات المحتملة من قبل أوكرانيا في المفاوضات مع روسيا: "دائما تكون هناك حاجة لتقديم تنازلات.. من دون تقديم تنازلات لا يمكن إبرام أي صفقة، لذلك، بالطبع، سيتعين عليه تقديم بعض التنازلات".كما أعلن ترامب في حضور زيلينسكي، أن أوكرانيا تعاني من نقص بعديد قواتها.ووجه ترمب حديثه لزيلينسكي، خلال لقائهما في البيت الأبيض، تعليقا على رفضه فكرة وقف إطلاق النار: "إنكم تستنفذون جنودكم... ومع ذلك تخبروننا بأنكم لا تريدون وقف إطلاق النار".كما أعرب الرئيس الأمريكي عن استيائه من موقف كييف، وأكد أن زيلينسكي لا يظهر الامتنان للولايات المتحدة على دعمها.وقال ترامب موجها كلامه للرئيس الأوكراني: " أنتم لا تظهرون الامتنان على الإطلاق، وهذا غير جيد على الإطلاقن ولكي أكون صريحا بأن هذا ليس جيدا جدا"، مشيراً إلى أنه من واجب زيلينسكي الاعتراف بفضل واشنطن. وأضاف "فلتنطقوا ببعض الكلمات المعبرة عن شكركم لأمريكا، والرئيس الذي يحاول إنقاذ بلدكم".وكان زيلينسكي حضر إلى البيت الأبيض، اليوم الجمعة، لتوقيع اتفاقية المعادن النادرة مع أمريكا، إلا أن مصادر إعلامية ذكرت أنه تم إلغاء التوقيع على الاتفاقية، بعد المشادة بينه وبين ترامب.

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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن