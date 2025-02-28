https://sarabic.ae/20250228/مشادة-كلامية-غير-مسبوقة-بين-ترامب-وزيلينسكي-أمام-وسائل-الإعلام-في-البيت-الأبيض---عاجل-1098272256.html

مشادة كلامية غير مسبوقة بين ترامب وزيلينسكي أمام وسائل الإعلام في البيت الأبيض

مشادة كلامية غير مسبوقة بين ترامب وزيلينسكي أمام وسائل الإعلام في البيت الأبيض

سبوتنيك عربي

شهد المؤتمر الصحفي الذي جمع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزيلينسكي، اليوم الجمعة، مشادة غير مسبوقة. 28.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-28T17:51+0000

2025-02-28T17:51+0000

2025-02-28T18:22+0000

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واتهم ترمب زيلينسكي بأنه "يخاطر بنشوب الحرب العالمية الثالثة". كما أشار ترامب لزيلينسكي بأنه "وضع نفسه في مأزق وأنه لا يملك أي أوراق مساومة".وهدد الرئيس الأمريكي زيلينسكي "إما يإبرام اتفاق أو ابتعاد أمريكا". وشدد الرئيس الأمريكي لزيلينسكي بأنه "ليس في وضعية جيدة تؤهله الإملاء على أمريكا ما تفعله". وقال: "بلدك في ورطة كبيرة، أعلم أنك لن تفوز، أنت لست في وضع يسمح لك بإملاء أي شيء علينا". من ناحيته، قال نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، لزيلينسكي، إنه "من غير المحترم أن تتحدث بهذه الطريقة أمام وسائل الإعلام عن الإدارة الأمريكية التي تساندكم". وكان زيلينسكي وصل إلى البيت الأبيض، اليوم الجمعة، لتوقيع اتفاقية الاستخراج المشترك للمعادن والموارد المعدنية مع الولايات المتحدة كتعويض عن الأموال التي استثمرتها الولايات المتحدة في المساعدات العسكرية لأوكرانيا.وقال ترامب إن صفقة المعادن النادرة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا "عادلة للغاية"، وسيتم توقيعها اليوم الجمعة.وأضاف: "لدينا اتفاقية عادلة للغاية مع أوكرانيا وهذا التزام كبير من الولايات المتحدة، ونتطلع لاستخراج المعادن من أوكرانيا، ما يعني أننا سنكون في الداخل".وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 24 فبراير/ شباط الجاري، أن تسوية الصراع في أوكرانيا قد تتم خلال الأسابيع المقبلة.وقال ترامب للصحفيين: "أعتقد أنه يمكن إنجاز ذلك خلال بضعة أسابيع". وأضاف، أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن المعادن الأرضية النادرة، "يقترب من المرحلة النهائية"، قائلا: "وأخيرا، وبفضل هذه الصفقة، سنبدأ في استعادة الأموال التي استثمرناها".

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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن