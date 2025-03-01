https://sarabic.ae/20250301/زيلينسكي-سيكون-من-الصعب-على-أوكرانيا-مواصلة-القتال-دون-دعم-واشنطن-1098277559.html
زيلينسكي: سيكون من الصعب على أوكرانيا مواصلة القتال دون دعم واشنطن
زيلينسكي: سيكون من الصعب على أوكرانيا مواصلة القتال دون دعم واشنطن
سبوتنيك عربي
بعد فشل المفاوضات في البيت الأبيض، اعترف فلوديمير زيلينسكي بأنه سيكون من الصعب على أوكرانيا مواصلة القتال ضد روسيا دون الدعم الأمريكي، لكنه يعتقد أن أوروبا... 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T02:42+0000
2025-03-01T02:42+0000
2025-03-01T02:43+0000
زيلينسكي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية عندما سئل عما إذا كانت أوكرانيا قادرة على الفوز بدون مساعدة أمريكية: "سيكون الأمر صعبا بالنسبة لنا. ولهذا السبب أنا هنا".وأضاف زيلينسكي أنه يعتقد أن أوروبا مستعدة لمواصلة التمويل والمساعدات العسكرية لكييف.هذا ووقعت مشادة كلامية حادة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض الجمعة بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة مع روسيا.واتهم الرئيس الأمريكي كييف بـ"المقامرة بحرب عالمية ثالثة"، فيما قال نائبه جي دي فانس إنه "من غير اللائق أن تأتي (يا زيلينسكي) إلى المكتب البيضاوي لتحاول مقاضاتنا أمام وسائل الإعلام الأمريكية".كما وبّخ ترامب زيلينسكي أثناء جلوسهما في المكتب البيضاوي، وطلب منه أن يكون أكثر "امتنانا"، قائلا: "أنت لست في وضع يسمح لك بأن تملي علينا ما يجب أن نشعر به".
https://sarabic.ae/20250228/ترامب-على-زيلينسكي-إنهاء-النزاع-أو-مواصلة-القتال-دون-دعم-أمريكي-1098276986.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
زيلينسكي, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
زيلينسكي, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
زيلينسكي: سيكون من الصعب على أوكرانيا مواصلة القتال دون دعم واشنطن
02:42 GMT 01.03.2025 (تم التحديث: 02:43 GMT 01.03.2025)
بعد فشل المفاوضات في البيت الأبيض، اعترف فلوديمير زيلينسكي بأنه سيكون من الصعب على أوكرانيا مواصلة القتال ضد روسيا دون الدعم الأمريكي، لكنه يعتقد أن أوروبا مستعدة لمواصلة تمويل كييف.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية عندما سئل عما إذا كانت أوكرانيا قادرة على الفوز بدون مساعدة أمريكية: "سيكون الأمر صعبا بالنسبة لنا. ولهذا السبب أنا هنا".
وأضاف زيلينسكي أنه يعتقد أن أوروبا مستعدة لمواصلة التمويل والمساعدات العسكرية لكييف.
هذا ووقعت مشادة كلامية حادة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلوديمير زيلينسكي
في البيت الأبيض الجمعة بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة مع روسيا.
واتهم الرئيس الأمريكي كييف بـ"المقامرة بحرب عالمية ثالثة"، فيما قال نائبه جي دي فانس إنه "من غير اللائق أن تأتي (يا زيلينسكي) إلى المكتب البيضاوي لتحاول مقاضاتنا أمام وسائل الإعلام الأمريكية".
كما وبّخ ترامب زيلينسكي أثناء جلوسهما في المكتب البيضاوي، وطلب منه أن يكون أكثر "امتنانا"، قائلا: "أنت لست في وضع يسمح لك بأن تملي علينا ما يجب أن نشعر به".