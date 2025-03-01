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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250301/زيلينسكي-سيكون-من-الصعب-على-أوكرانيا-مواصلة-القتال-دون-دعم-واشنطن-1098277559.html
زيلينسكي: سيكون من الصعب على أوكرانيا مواصلة القتال دون دعم واشنطن
زيلينسكي: سيكون من الصعب على أوكرانيا مواصلة القتال دون دعم واشنطن
سبوتنيك عربي
بعد فشل المفاوضات في البيت الأبيض، اعترف فلوديمير زيلينسكي بأنه سيكون من الصعب على أوكرانيا مواصلة القتال ضد روسيا دون الدعم الأمريكي، لكنه يعتقد أن أوروبا... 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T02:42+0000
2025-03-01T02:43+0000
زيلينسكي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية عندما سئل عما إذا كانت أوكرانيا قادرة على الفوز بدون مساعدة أمريكية: "سيكون الأمر صعبا بالنسبة لنا. ولهذا السبب أنا هنا".وأضاف زيلينسكي أنه يعتقد أن أوروبا مستعدة لمواصلة التمويل والمساعدات العسكرية لكييف.هذا ووقعت مشادة كلامية حادة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض الجمعة بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة مع روسيا.واتهم الرئيس الأمريكي كييف بـ"المقامرة بحرب عالمية ثالثة"، فيما قال نائبه جي دي فانس إنه "من غير اللائق أن تأتي (يا زيلينسكي) إلى المكتب البيضاوي لتحاول مقاضاتنا أمام وسائل الإعلام الأمريكية".كما وبّخ ترامب زيلينسكي أثناء جلوسهما في المكتب البيضاوي، وطلب منه أن يكون أكثر "امتنانا"، قائلا: "أنت لست في وضع يسمح لك بأن تملي علينا ما يجب أن نشعر به".
https://sarabic.ae/20250228/ترامب-على-زيلينسكي-إنهاء-النزاع-أو-مواصلة-القتال-دون-دعم-أمريكي-1098276986.html
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زيلينسكي, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
زيلينسكي, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

زيلينسكي: سيكون من الصعب على أوكرانيا مواصلة القتال دون دعم واشنطن

02:42 GMT 01.03.2025 (تم التحديث: 02:43 GMT 01.03.2025)
© AP Photo / Czarek Sokolowskiفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
تابعنا عبر
بعد فشل المفاوضات في البيت الأبيض، اعترف فلوديمير زيلينسكي بأنه سيكون من الصعب على أوكرانيا مواصلة القتال ضد روسيا دون الدعم الأمريكي، لكنه يعتقد أن أوروبا مستعدة لمواصلة تمويل كييف.
واشنطن - سبوتنيك. وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية عندما سئل عما إذا كانت أوكرانيا قادرة على الفوز بدون مساعدة أمريكية: "سيكون الأمر صعبا بالنسبة لنا. ولهذا السبب أنا هنا".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: على زيلينسكي إنهاء النزاع أو مواصلة القتال دون دعم أمريكي
أمس, 22:40 GMT
وأضاف زيلينسكي أنه يعتقد أن أوروبا مستعدة لمواصلة التمويل والمساعدات العسكرية لكييف.
هذا ووقعت مشادة كلامية حادة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض الجمعة بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة مع روسيا.
واتهم الرئيس الأمريكي كييف بـ"المقامرة بحرب عالمية ثالثة"، فيما قال نائبه جي دي فانس إنه "من غير اللائق أن تأتي (يا زيلينسكي) إلى المكتب البيضاوي لتحاول مقاضاتنا أمام وسائل الإعلام الأمريكية".
كما وبّخ ترامب زيلينسكي أثناء جلوسهما في المكتب البيضاوي، وطلب منه أن يكون أكثر "امتنانا"، قائلا: "أنت لست في وضع يسمح لك بأن تملي علينا ما يجب أن نشعر به".
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