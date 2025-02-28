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أمساليوم
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250228/ترامب-على-زيلينسكي-إنهاء-النزاع-أو-مواصلة-القتال-دون-دعم-أمريكي-1098276986.html
ترامب: على زيلينسكي إنهاء النزاع أو مواصلة القتال دون دعم أمريكي
ترامب: على زيلينسكي إنهاء النزاع أو مواصلة القتال دون دعم أمريكي
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجب أن يوافق على إنهاء النزاع مع روسيا أو يواصل القتال، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون... 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T22:40+0000
2025-02-28T23:24+0000
ترامب
زيلينسكي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال ترامب للصحفيين قبل مغادرته إلى فلوريدا: "إما أن ننهيه أو ندعه يقاتل حتى النهاية. وإذا قرر القتال، فلن يكون الأمر جيدًا، لأنه بدوننا، لن يتمكن من الانتصار".وفي وقت سابق، طلب الرئيس الأمريكي من فلاديمير زيلينسكي قبول وقف إطلاق النار. وقال ترامب خلال لقائه مع زيلينسكي، "إنك (زيلينسكي) تلعب بحياة ملايين الأشخاص وتخاطر باندلاع حرب عالمية ثالثة... ما تفعله غير محترم للغاية تجاه هذه البلاد".وأكد ترامب لزيلينسكي، أنه "سيتعين على كييف "تقديم تنازلات" بشأن تسوية سلمية مع روسيا"، مضيفا إنه توصل إلى نتيجة مفادها أن زيلينسكي غير مستعد للسلام.وأضاف ترامب، أن "زيلينسكي "يمكنه العودة" إلى البيت الأبيض عندما يكون مستعدا للتوصل إلى السلام مع روسيا".واتهم ترامب زيلينسكي في منشوره بأنه "أهان أمريكا في مكتبها البيضاوي العزيز"، متابعا أنه "بإمكانه العودة عندما يكون مستعدا للسلام".كما أعرب الرئيس الأمريكي عن استيائه من موقف كييف، وأكد أن زيلينسكي لا يظهر الامتنان للولايات المتحدة على دعمها.وقال ترامب موجها كلامه للرئيس الأوكراني: "أنتم لا تظهرون الامتنان على الإطلاق، وهذا غير جيد على الإطلاقن ولكي أكون صريحا بأن هذا ليس جيدا جدا"، مشيراً إلى أنه من واجب زيلينسكي الاعتراف بفضل واشنطن.وأضاف "فلتنطقوا ببعض الكلمات المعبرة عن شكركم لأمريكا، والرئيس الذي يحاول إنقاذ بلدكم".وكان زيلينسكي حضر إلى البيت الأبيض، اليوم الجمعة، لتوقيع اتفاقية المعادن النادرة مع أمريكا، إلا أن مصادر إعلامية ذكرت أنه تم إلغاء التوقيع على الاتفاقية، بعد المشادة بينه وبين ترامب.
https://sarabic.ae/20250228/زيلينسكي-يغادر-البيت-الأبيض-وإلغاء-المؤتمر-الصحفي-المشترك-بعد-المشادة-مع-ترامب---عاجل-1098273702.html
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ترامب, زيلينسكي, روسيا, أخبار روسيا اليوم
ترامب, زيلينسكي, روسيا, أخبار روسيا اليوم

ترامب: على زيلينسكي إنهاء النزاع أو مواصلة القتال دون دعم أمريكي

22:40 GMT 28.02.2025 (تم التحديث: 23:24 GMT 28.02.2025)
© AP Photo / Mystyslav Chernovالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
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صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجب أن يوافق على إنهاء النزاع مع روسيا أو يواصل القتال، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون مستحيلًا دون دعم الولايات المتحدة.
وقال ترامب للصحفيين قبل مغادرته إلى فلوريدا: "إما أن ننهيه أو ندعه يقاتل حتى النهاية. وإذا قرر القتال، فلن يكون الأمر جيدًا، لأنه بدوننا، لن يتمكن من الانتصار".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
زيلينسكي يغادر البيت الأبيض وإلغاء المؤتمر الصحفي المشترك بعد المشادة مع ترامب
18:47 GMT
وفي وقت سابق، طلب الرئيس الأمريكي من فلاديمير زيلينسكي قبول وقف إطلاق النار. وقال ترامب خلال لقائه مع زيلينسكي، "إنك (زيلينسكي) تلعب بحياة ملايين الأشخاص وتخاطر باندلاع حرب عالمية ثالثة... ما تفعله غير محترم للغاية تجاه هذه البلاد".
وأكد ترامب لزيلينسكي، أنه "سيتعين على كييف "تقديم تنازلات" بشأن تسوية سلمية مع روسيا"، مضيفا إنه توصل إلى نتيجة مفادها أن زيلينسكي غير مستعد للسلام.
وأضاف ترامب، أن "زيلينسكي "يمكنه العودة" إلى البيت الأبيض عندما يكون مستعدا للتوصل إلى السلام مع روسيا".
واتهم ترامب زيلينسكي في منشوره بأنه "أهان أمريكا في مكتبها البيضاوي العزيز"، متابعا أنه "بإمكانه العودة عندما يكون مستعدا للسلام".
كما أعرب الرئيس الأمريكي عن استيائه من موقف كييف، وأكد أن زيلينسكي لا يظهر الامتنان للولايات المتحدة على دعمها.
وقال ترامب موجها كلامه للرئيس الأوكراني: "أنتم لا تظهرون الامتنان على الإطلاق، وهذا غير جيد على الإطلاقن ولكي أكون صريحا بأن هذا ليس جيدا جدا"، مشيراً إلى أنه من واجب زيلينسكي الاعتراف بفضل واشنطن.
وأضاف "فلتنطقوا ببعض الكلمات المعبرة عن شكركم لأمريكا، والرئيس الذي يحاول إنقاذ بلدكم".
وكان زيلينسكي حضر إلى البيت الأبيض، اليوم الجمعة، لتوقيع اتفاقية المعادن النادرة مع أمريكا، إلا أن مصادر إعلامية ذكرت أنه تم إلغاء التوقيع على الاتفاقية، بعد المشادة بينه وبين ترامب.
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