https://sarabic.ae/20250301/روبيو-ترامب-سيسعى-إلى-تحقيق-السلام-في-أوكرانيا-حتى-لو-كانت-فرص-تحقيق-ذلك-1-بالمئة-فقط-1098277703.html

روبيو: ترامب سيسعى إلى تحقيق السلام في أوكرانيا حتى لو كانت فرص تحقيق ذلك 1 بالمئة فقط

روبيو: ترامب سيسعى إلى تحقيق السلام في أوكرانيا حتى لو كانت فرص تحقيق ذلك 1 بالمئة فقط

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم السبت، أن الرئيس دونالد ترامب سيسعى للتوصل إلى اتفاق سلام لحل النزاع في أوكرانيا حتى لو كانت فرص تحقيق ذلك 1... 01.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-01T03:06+0000

2025-03-01T03:06+0000

2025-03-01T03:07+0000

ترامب

روبيو

روسيا

أخبار أوكرانيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1096990164_0:153:3062:1875_1920x0_80_0_0_a719366407ed96c06db05a40180a45ef.jpg

واشنطن - سبوتنيك. وقال روبيو في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" بعد فشل المحادثات مع فلوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض: "إذا كانت هناك فرصة للسلام، حتى لو كانت هذه الفرصة 1% فقط، فلا بد من اغتنامها. وهذا ما يحاول الرئيس ترامب القيام به".وفي السياق، أشار روبيو خلال المقابلة إلى أن زيلينسكي لا يريد السلام في أوكرانيا على الرغم من تصريحاته التي تتحدث عكس ذلك.كما طالب وزير الخارجية الأمريكي زيلينسكي بالاعتذار عن المشادة الكلامية مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض.هذا ووقعت مشادة كلامية حادة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض الجمعة بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة مع روسيا.واتهم الرئيس الأمريكي كييف بـ"المقامرة بحرب عالمية ثالثة"، فيما قال نائبه جي دي فانس إنه "من غير اللائق أن تأتي (يا زيلينسكي) إلى المكتب البيضاوي لتحاول مقاضاتنا أمام وسائل الإعلام الأمريكية".كما وبّخ ترامب زيلينسكي أثناء جلوسهما في المكتب البيضاوي، وطلب منه أن يكون أكثر "امتنانا"، قائلا: "أنت لست في وضع يسمح لك بأن تملي علينا ما يجب أن نشعر به".

https://sarabic.ae/20250301/زيلينسكي-سيكون-من-الصعب-على-أوكرانيا-مواصلة-القتال-دون-دعم-واشنطن-1098277559.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, روبيو, روسيا, أخبار أوكرانيا