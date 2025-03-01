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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250301/روبيو-ترامب-سيسعى-إلى-تحقيق-السلام-في-أوكرانيا-حتى-لو-كانت-فرص-تحقيق-ذلك-1-بالمئة-فقط-1098277703.html
روبيو: ترامب سيسعى إلى تحقيق السلام في أوكرانيا حتى لو كانت فرص تحقيق ذلك 1 بالمئة فقط
روبيو: ترامب سيسعى إلى تحقيق السلام في أوكرانيا حتى لو كانت فرص تحقيق ذلك 1 بالمئة فقط
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم السبت، أن الرئيس دونالد ترامب سيسعى للتوصل إلى اتفاق سلام لحل النزاع في أوكرانيا حتى لو كانت فرص تحقيق ذلك 1... 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T03:06+0000
2025-03-01T03:07+0000
ترامب
روبيو
روسيا
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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واشنطن - سبوتنيك. وقال روبيو في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" بعد فشل المحادثات مع فلوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض: "إذا كانت هناك فرصة للسلام، حتى لو كانت هذه الفرصة 1% فقط، فلا بد من اغتنامها. وهذا ما يحاول الرئيس ترامب القيام به".وفي السياق، أشار روبيو خلال المقابلة إلى أن زيلينسكي لا يريد السلام في أوكرانيا على الرغم من تصريحاته التي تتحدث عكس ذلك.كما طالب وزير الخارجية الأمريكي زيلينسكي بالاعتذار عن المشادة الكلامية مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض.هذا ووقعت مشادة كلامية حادة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض الجمعة بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة مع روسيا.واتهم الرئيس الأمريكي كييف بـ"المقامرة بحرب عالمية ثالثة"، فيما قال نائبه جي دي فانس إنه "من غير اللائق أن تأتي (يا زيلينسكي) إلى المكتب البيضاوي لتحاول مقاضاتنا أمام وسائل الإعلام الأمريكية".كما وبّخ ترامب زيلينسكي أثناء جلوسهما في المكتب البيضاوي، وطلب منه أن يكون أكثر "امتنانا"، قائلا: "أنت لست في وضع يسمح لك بأن تملي علينا ما يجب أن نشعر به".
https://sarabic.ae/20250301/زيلينسكي-سيكون-من-الصعب-على-أوكرانيا-مواصلة-القتال-دون-دعم-واشنطن-1098277559.html
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ترامب, روبيو, روسيا, أخبار أوكرانيا
ترامب, روبيو, روسيا, أخبار أوكرانيا

روبيو: ترامب سيسعى إلى تحقيق السلام في أوكرانيا حتى لو كانت فرص تحقيق ذلك 1 بالمئة فقط

03:06 GMT 01.03.2025 (تم التحديث: 03:07 GMT 01.03.2025)
© AP Photo / Alex Brandonمجلس الشيوخ الأمريكي يقر بالإجماع تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر بالإجماع تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم السبت، أن الرئيس دونالد ترامب سيسعى للتوصل إلى اتفاق سلام لحل النزاع في أوكرانيا حتى لو كانت فرص تحقيق ذلك 1 بالمئة فقط.
واشنطن - سبوتنيك. وقال روبيو في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" بعد فشل المحادثات مع فلوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض: "إذا كانت هناك فرصة للسلام، حتى لو كانت هذه الفرصة 1% فقط، فلا بد من اغتنامها. وهذا ما يحاول الرئيس ترامب القيام به".
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي: سيكون من الصعب على أوكرانيا مواصلة القتال دون دعم واشنطن
02:42 GMT
وفي السياق، أشار روبيو خلال المقابلة إلى أن زيلينسكي لا يريد السلام في أوكرانيا على الرغم من تصريحاته التي تتحدث عكس ذلك.
كما طالب وزير الخارجية الأمريكي زيلينسكي بالاعتذار عن المشادة الكلامية مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض.
هذا ووقعت مشادة كلامية حادة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض الجمعة بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة مع روسيا.
واتهم الرئيس الأمريكي كييف بـ"المقامرة بحرب عالمية ثالثة"، فيما قال نائبه جي دي فانس إنه "من غير اللائق أن تأتي (يا زيلينسكي) إلى المكتب البيضاوي لتحاول مقاضاتنا أمام وسائل الإعلام الأمريكية".
كما وبّخ ترامب زيلينسكي أثناء جلوسهما في المكتب البيضاوي، وطلب منه أن يكون أكثر "امتنانا"، قائلا: "أنت لست في وضع يسمح لك بأن تملي علينا ما يجب أن نشعر به".
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