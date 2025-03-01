https://sarabic.ae/20250301/مدفيديف-يعلق-على-الخلاف-الحاد-بين-ترامب-وزيلينسكي-في-المكتب-البيضاوي-1098277389.html
مدفيديف يعلق على الخلاف الحاد بين ترامب وزيلينسكي في المكتب البيضاوي
مدفيديف يعلق على الخلاف الحاد بين ترامب وزيلينسكي في المكتب البيضاوي
سبوتنيك عربي
كتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف في صفحته على "تلغرام" تعليقا حادا على المشادة الحادة التي حدثت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلوديمير... 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T00:21+0000
2025-03-01T00:21+0000
2025-03-01T00:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
زيلينسكي
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وكتب مدفيديف: "... لأول مرة، يقول ترامب لزيلينسكي في وجهه إن نظام كييف يغامر باستثارة حرب عالمية ثالثة"، مضيفا أن "الخنزير الجاحد تلقى صفعة قوية من صاحب حظيرة الخنازير".وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن ما حدث مفيد ولكنه غير كاف، مشددا على أنه "يجب وقف المساعدات العسكرية للآلة النازية".يذكر أن مشادة حادة وقعت تحت سقف المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض بين زيلينسكي ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، كما قاطع رئيس نظام كييف أكثر من مرة رئيس الولايات المتحدة وهو يتحدث وجادله مرارا.وكان زيلينسكي قد وصل إلى البيت الأبيض لتوقيع اتفاقية المعادن، التي وافق عليها عدد من وزرائه في وقت سابق من هذا الأسبوع، ولإجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي تتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا.وفي وقت سابق أيضا، أفادت الأنباء بأن زيلينسكي غادر البيت الأبيض "مطرودا" ومن دون التوقيع على الاتفاقية، كما تم إلغاء المؤتمر الصحفي المشترك الذي كان مقررا لترامب وزيلينسكي بعد الانتهاء من المباحثات.
https://sarabic.ae/20250228/ترامب-مستعد-لاستئناف-المحادثات-مع-زيلينسكي-بشرط-وقف-انتقاد-بوتين-1098277168.html
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روسيا, زيلينسكي, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, زيلينسكي, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
مدفيديف يعلق على الخلاف الحاد بين ترامب وزيلينسكي في المكتب البيضاوي
كتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف في صفحته على "تلغرام" تعليقا حادا على المشادة الحادة التي حدثت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب مدفيديف: "... لأول مرة، يقول ترامب لزيلينسكي في وجهه إن نظام كييف يغامر باستثارة حرب عالمية ثالثة"، مضيفا أن "الخنزير الجاحد تلقى صفعة قوية من صاحب حظيرة الخنازير".
وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن ما حدث مفيد ولكنه غير كاف، مشددا على أنه "يجب وقف المساعدات العسكرية للآلة النازية".
يذكر أن مشادة حادة وقعت تحت سقف المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض بين زيلينسكي ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، كما قاطع رئيس نظام كييف أكثر من مرة رئيس الولايات المتحدة وهو يتحدث وجادله مرارا.
وكان زيلينسكي قد وصل إلى البيت الأبيض لتوقيع اتفاقية المعادن، التي وافق عليها عدد من وزرائه في وقت سابق من هذا الأسبوع، ولإجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي تتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا.
وفي وقت سابق أيضا، أفادت الأنباء بأن زيلينسكي غادر البيت الأبيض "مطرودا" ومن دون التوقيع على الاتفاقية، كما تم إلغاء المؤتمر الصحفي المشترك الذي كان مقررا لترامب وزيلينسكي بعد الانتهاء من المباحثات.