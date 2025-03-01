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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250301/مدفيديف-يعلق-على-الخلاف-الحاد-بين-ترامب-وزيلينسكي-في-المكتب-البيضاوي-1098277389.html
مدفيديف يعلق على الخلاف الحاد بين ترامب وزيلينسكي في المكتب البيضاوي
مدفيديف يعلق على الخلاف الحاد بين ترامب وزيلينسكي في المكتب البيضاوي
سبوتنيك عربي
كتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف في صفحته على "تلغرام" تعليقا حادا على المشادة الحادة التي حدثت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلوديمير... 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T00:21+0000
2025-03-01T00:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
زيلينسكي
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وكتب مدفيديف: "... لأول مرة، يقول ترامب لزيلينسكي في وجهه إن نظام كييف يغامر باستثارة حرب عالمية ثالثة"، مضيفا أن "الخنزير الجاحد تلقى صفعة قوية من صاحب حظيرة الخنازير".وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن ما حدث مفيد ولكنه غير كاف، مشددا على أنه "يجب وقف المساعدات العسكرية للآلة النازية".يذكر أن مشادة حادة وقعت تحت سقف المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض بين زيلينسكي ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، كما قاطع رئيس نظام كييف أكثر من مرة رئيس الولايات المتحدة وهو يتحدث وجادله مرارا.وكان زيلينسكي قد وصل إلى البيت الأبيض لتوقيع اتفاقية المعادن، التي وافق عليها عدد من وزرائه في وقت سابق من هذا الأسبوع، ولإجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي تتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا.وفي وقت سابق أيضا، أفادت الأنباء بأن زيلينسكي غادر البيت الأبيض "مطرودا" ومن دون التوقيع على الاتفاقية، كما تم إلغاء المؤتمر الصحفي المشترك الذي كان مقررا لترامب وزيلينسكي بعد الانتهاء من المباحثات.
https://sarabic.ae/20250228/ترامب-مستعد-لاستئناف-المحادثات-مع-زيلينسكي-بشرط-وقف-انتقاد-بوتين-1098277168.html
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روسيا, زيلينسكي, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, زيلينسكي, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية

مدفيديف يعلق على الخلاف الحاد بين ترامب وزيلينسكي في المكتب البيضاوي

00:21 GMT 01.03.2025
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، 24 مارس 2022
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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كتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف في صفحته على "تلغرام" تعليقا حادا على المشادة الحادة التي حدثت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض.
موسكو - سبوتنيك. وكتب مدفيديف: "... لأول مرة، يقول ترامب لزيلينسكي في وجهه إن نظام كييف يغامر باستثارة حرب عالمية ثالثة"، مضيفا أن "الخنزير الجاحد تلقى صفعة قوية من صاحب حظيرة الخنازير".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: مستعد لاستئناف المحادثات مع زيلينسكي بشرط وقف انتقاد بوتين
أمس, 23:24 GMT
وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن ما حدث مفيد ولكنه غير كاف، مشددا على أنه "يجب وقف المساعدات العسكرية للآلة النازية".
يذكر أن مشادة حادة وقعت تحت سقف المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض بين زيلينسكي ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، كما قاطع رئيس نظام كييف أكثر من مرة رئيس الولايات المتحدة وهو يتحدث وجادله مرارا.
وكان زيلينسكي قد وصل إلى البيت الأبيض لتوقيع اتفاقية المعادن، التي وافق عليها عدد من وزرائه في وقت سابق من هذا الأسبوع، ولإجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي تتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا.
وفي وقت سابق أيضا، أفادت الأنباء بأن زيلينسكي غادر البيت الأبيض "مطرودا" ومن دون التوقيع على الاتفاقية، كما تم إلغاء المؤتمر الصحفي المشترك الذي كان مقررا لترامب وزيلينسكي بعد الانتهاء من المباحثات.
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