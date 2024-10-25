https://sarabic.ae/20241025/فاب-3000-تدمر-مركزا-عسكريا-أوكرانيا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-فيديو---1094153310.html
"فاب-3000" تدمر مركزا عسكريا أوكرانيا في جمهورية دونيتسك الشعبية... فيديو
"فاب-3000" تدمر مركزا عسكريا أوكرانيا في جمهورية دونيتسك الشعبية... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن سلاح الجو استهدف بقنبلة "فاب-3000" نقطة انتشار مؤقتة للواء مشاة آلي تابع للقوات الأوكرانية، في كوراخوفا بجمهورية... 25.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-25T10:46+0000
2024-10-25T10:46+0000
2024-10-25T10:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وجاء في بيان الوزارة: "نتيجة لأنشطة الاستطلاع التي تقوم بها القوات المسلحة الروسية في منطقة بلدة رازليف غربي مدينة كوراخوفا بجمهورية دونيتسك الشعبية، تم اكتشاف نقطة انتشار مؤقتة للواء المشاة الآلي المنفصل رقم 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241025/القوات-الروسية-تنفذ-42-ضربة-مشتركة-استهدفت-مؤسسات-عسكرية-استراتيجية-أوكرانية-1094152710.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
"فاب-3000" تدمر مركزا عسكريا أوكرانيا في جمهورية دونيتسك الشعبية... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن سلاح الجو استهدف بقنبلة "فاب-3000" نقطة انتشار مؤقتة للواء مشاة آلي تابع للقوات الأوكرانية، في كوراخوفا بجمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان الوزارة: "نتيجة لأنشطة الاستطلاع التي تقوم بها القوات المسلحة الروسية في منطقة بلدة رازليف غربي مدينة كوراخوفا بجمهورية دونيتسك الشعبية، تم اكتشاف نقطة انتشار مؤقتة للواء المشاة الآلي المنفصل رقم 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضافت الوزارة: "نتيجة لضربة جوية استنادًا إلى الإحداثيات الاستخباراتية المعطاة، دمرت القوات المسلحة الروسية نقطة الانتشار المؤقتة بما فيها من أفراد ومدفع ذاتي الدفع ومخزن للذخيرة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.