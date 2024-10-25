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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241025/فاب-3000-تدمر-مركزا-عسكريا-أوكرانيا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-فيديو---1094153310.html
"فاب-3000" تدمر مركزا عسكريا أوكرانيا في جمهورية دونيتسك الشعبية... فيديو
"فاب-3000" تدمر مركزا عسكريا أوكرانيا في جمهورية دونيتسك الشعبية... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن سلاح الجو استهدف بقنبلة "فاب-3000" نقطة انتشار مؤقتة للواء مشاة آلي تابع للقوات الأوكرانية، في كوراخوفا بجمهورية... 25.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-25T10:46+0000
2024-10-25T10:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وجاء في بيان الوزارة: "نتيجة لأنشطة الاستطلاع التي تقوم بها القوات المسلحة الروسية في منطقة بلدة رازليف غربي مدينة كوراخوفا بجمهورية دونيتسك الشعبية، تم اكتشاف نقطة انتشار مؤقتة للواء المشاة الآلي المنفصل رقم 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241025/القوات-الروسية-تنفذ-42-ضربة-مشتركة-استهدفت-مؤسسات-عسكرية-استراتيجية-أوكرانية-1094152710.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

"فاب-3000" تدمر مركزا عسكريا أوكرانيا في جمهورية دونيتسك الشعبية... فيديو

10:46 GMT 25.10.2024
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationتدمير نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في دونيتسك
تدمير نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن سلاح الجو استهدف بقنبلة "فاب-3000" نقطة انتشار مؤقتة للواء مشاة آلي تابع للقوات الأوكرانية، في كوراخوفا بجمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان الوزارة: "نتيجة لأنشطة الاستطلاع التي تقوم بها القوات المسلحة الروسية في منطقة بلدة رازليف غربي مدينة كوراخوفا بجمهورية دونيتسك الشعبية، تم اكتشاف نقطة انتشار مؤقتة للواء المشاة الآلي المنفصل رقم 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأضافت الوزارة: "نتيجة لضربة جوية استنادًا إلى الإحداثيات الاستخباراتية المعطاة، دمرت القوات المسلحة الروسية نقطة الانتشار المؤقتة بما فيها من أفراد ومدفع ذاتي الدفع ومخزن للذخيرة".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
أفراد من الأرض يلتقون بطائرة هليكوبتر من طراز كا-52 تابعة للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تنفذ 42 ضربة مشتركة استهدفت مؤسسات عسكرية استراتيجية أوكرانية
10:22 GMT
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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