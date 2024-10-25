https://sarabic.ae/20241025/القوات-الروسية-تنفذ-42-ضربة-مشتركة-استهدفت-مؤسسات-عسكرية-استراتيجية-أوكرانية-1094152710.html
القوات الروسية تنفذ 42 ضربة مشتركة استهدفت مؤسسات عسكرية استراتيجية أوكرانية
القوات الروسية تنفذ 42 ضربة مشتركة استهدفت مؤسسات عسكرية استراتيجية أوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه على مدار أسبوع، نفذت القوات الروسية 42 ضربة مشتركة بأسلحة عالية الدقة وطائرات دون طيار هجومية، منشآت النفط والغاز والطاقة... 25.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-25T10:22+0000
2024-10-25T10:22+0000
2024-10-25T10:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع: "في الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر، نفذت القوات المسلحة الروسية 42 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات دون طيار، ونتيجة لذلك تضررت منشآت النفط والغاز والطاقة التي تدعم تشغيل شركات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، واستهدفت والبنية التحتية للمطارات العسكرية وورش الإنتاج ومواقع التخزين للطائرات دون طيار الهجومية".وأشارت الدفاع إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على جميع محاور العملية العسكرية الخاصة بلغت لهذا الأسبوع 15630.وأضاف البيان: "أسقطت طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية طائرة من طراز "ميغ- 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، وخلال الأسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثلاث قنابل موجهة من طراز "هامر"، و39 صاروخًا من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع، و521 طائرة دون طيار".وأوضح الدفاع أن "55 جندياً أوكرانياً استسلموا من بينهم 39 جندياً في مقاطعة كورسك".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241024/القوات-الروسية-تهاجم-14-لواء-أوكرانيا-في-مقاطعة-كورسك----1094115585.html
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روسيا
القوات الروسية تنفذ 42 ضربة مشتركة استهدفت مؤسسات عسكرية استراتيجية أوكرانية
10:22 GMT 25.10.2024 (تم التحديث: 10:37 GMT 25.10.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه على مدار أسبوع، نفذت القوات الروسية 42 ضربة مشتركة بأسلحة عالية الدقة وطائرات دون طيار هجومية، منشآت النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع: "في الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر، نفذت القوات المسلحة الروسية 42 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات دون طيار، ونتيجة لذلك تضررت منشآت النفط والغاز والطاقة التي تدعم تشغيل شركات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، واستهدفت والبنية التحتية للمطارات العسكرية وورش الإنتاج ومواقع التخزين للطائرات دون طيار الهجومية".
وأشارت إلى أنه "تم ضرب مستودعات الذخيرة ومستودعات الوقود وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب".
وأشارت الدفاع إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على جميع محاور العملية العسكرية الخاصة بلغت لهذا الأسبوع 15630.
وبحسب بيان الدفاع، فإن القوات الروسية حررت 4 بلدات (نوفوسادوفوي وزوريانوي وسيريبريانكا ونيكولايفكا) في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضاف البيان: "أسقطت طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية طائرة من طراز "ميغ- 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، وخلال الأسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثلاث قنابل موجهة من طراز "هامر"، و39 صاروخًا من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع، و521 طائرة دون طيار".
وأوضح الدفاع أن "55 جندياً أوكرانياً استسلموا من بينهم 39 جندياً في مقاطعة كورسك".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.