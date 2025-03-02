https://sarabic.ae/20250302/القوات-الروسية-تحيد-240-عسكريا-أوكرانيا-وتدمر-عددا-من-الآليات-العسكرية-في-مقاطعة-كورسك-1098309401.html

القوات الروسية تحيد 240 عسكريا أوكرانيا وتدمر عددا من الآليات العسكرية في مقاطعة كورسك

القوات الروسية تحيد 240 عسكريا أوكرانيا وتدمر عددا من الآليات العسكرية في مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية كبّدت القوات المسلحة الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، خسائر بلغت أكثر من 240... 02.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-02T11:11+0000

2025-03-02T11:11+0000

2025-03-02T11:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "خلال الـ24 الساعة الماضية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 240 عسكريا، وناقلتي جند مدرعتين و15 مركبة قتالية مدرعة و17 سيارة، ومدفعين ذاتيي الحركة من طراز "بالادين" أمريكيي الصنع ومدفع ميدان ومدفع هاون، و4 نقاط تحكم بالطائرات المسيرة ومستودع للذخيرة، بالإضافة إلى استسلام 6 عسكريين أوكرانيين".وأضاف البيان أنه "خلال العمليات الهجومية، ألحقت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، خسائر بتشكيلات من فرقة مشاة ميكانيكية، و5 فرق مشاة ميكانيكية ولواءين هجوميين محمولين جواً ولواءين للدفاع الإقليمي وفوجين هجوميين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غوغوليفكا وغونشاروفكا وغويفو وكوريلوفكا وليبيديفكا ومالايا لوكنيا وماخنوفكا وميلوفوي وروبانشينا وسودجا وتشيركاسكوي بوريتشنوي".وتابع البيان: "في المجمل، خلال القتال في اتجاه كورسك، خسر العدو أكثر من 64535 جنديًا، و382 دبابة و291 مركبة قتال للمشاة، و251 ناقلة جند مدرعة و2110 مركبات قتالية مدرعة و2281 مركبة و505 مدافع و52 قاذفة صواريخ متعددة الإطلاق، بما في ذلك 13 قاذفة صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "هيمارس"، و7 قاذفات صواريخ متعددة الإطلاق أمريكية الصنع، و25 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، ومدفع مضاد للطائرات ذاتي الحركة و10 مركبات نقل وتحميل و118 محطة حرب إلكترونية و15 رادارًا مضادًا للبطاريات، و9 رادارات للدفاع الجوي و51 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، بما في ذلك 19 مركبة هندسية لإزالة العوائق، ووحدة واحدة لإزالة الألغام من طراز "يو آر-77"، ومركبة استطلاع هندسية، بالإضافة إلى 14 مركبة مدرعة للإصلاح.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الجوي الروسي يعترض ويدمر 9 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مقاطعات عدةمصدر: الجيش الروسي يضرب تجمعا للقوات الأوكرانية في مقاطعة كييف

https://sarabic.ae/20250302/القوات-الروسية-تستهدف-البنية-التحتية-للمطارات-العسكرية-التي-تدعم-القطاع-الصناعي-العسكري-الأوكراني---1098306526.html

https://sarabic.ae/20250301/الدفاع-الروسية-تدمير-7-مراكز-قيادة-و26-آلية-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-خلال-24-ساعة-1098290313.html

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا