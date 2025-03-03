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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250303/الدفاع-الجوي-الروسي-يتصدى-لسبع-طائرات-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-1098330636.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 7 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يدمر 7 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 7 طائرات مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية. 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T04:37+0000
2025-03-03T04:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت 7 طائرات مسيرة أوكرانية".وكشف البيان عن أماكن توزع المسيرات المحيدة، "3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، وطائرتان مسيرتان فوق أراضي مقاطعة روستوف، وطائرتان أخريان فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.القوات الروسية تحيد 240 عسكريا أوكرانيا وتدمر عددا من الآليات العسكرية في مقاطعة كورسك
https://sarabic.ae/20250302/القوات-الروسية-تستهدف-البنية-التحتية-للمطارات-العسكرية-التي-تدعم-القطاع-الصناعي-العسكري-الأوكراني---1098306526.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الدفاع الجوي الروسي يدمر 7 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل

04:37 GMT 03.03.2025 (تم التحديث: 04:44 GMT 03.03.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجندي من مجموعة قوات "المركز" أثناء الخدمة القتالية لطاقم "بوك-إم2" في اتجاه محور كراسنوآرميسكويه في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من مجموعة قوات المركز أثناء الخدمة القتالية لطاقم بوك-إم2 في اتجاه محور كراسنوآرميسكويه في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 7 طائرات مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية.
وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت 7 طائرات مسيرة أوكرانية".
وكشف البيان عن أماكن توزع المسيرات المحيدة، "3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، وطائرتان مسيرتان فوق أراضي مقاطعة روستوف، وطائرتان أخريان فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران 2023.
القاذفة الروسية سو - 24 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية التي تدعم القطاع الصناعي العسكري الأوكراني
أمس, 09:18 GMT
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
القوات الروسية تحيد 240 عسكريا أوكرانيا وتدمر عددا من الآليات العسكرية في مقاطعة كورسك
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