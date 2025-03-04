https://sarabic.ae/20250304/إعلام-الجيش-الأوكراني-سيشعر-بتأثير-وقف-المساعدات-الأمريكية-قريبا-جدا-1098370054.html

إعلام: الجيش الأوكراني سيشعر بتأثير وقف المساعدات الأمريكية قريبا جدا

إعلام: الجيش الأوكراني سيشعر بتأثير وقف المساعدات الأمريكية قريبا جدا

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام، نقلاً عن مسؤول أمريكي، أن عواقب تعليق المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، ستشعر بها القوات المسلحة الأوكرانية، ربما في غضون أيام أو أسابيع... 04.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-04T08:53+0000

2025-03-04T08:53+0000

2025-03-04T08:53+0000

رصد عسكري

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1b/1068328976_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fbb73220a9eec57523605b5111acd392.jpg

وأضاف المسؤول، اليوم الثلاثاء: "سيستغرق الأمر بعض الوقت، ربما عدة أيام أو أسابيع، حتى تصبح عواقب تعليق الولايات المتحدة للمساعدات العسكرية، محسوسة بين أفراد الجيش الأوكراني".وأفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس دونالد ترامب وجه بتعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد الخلاف مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي في البيت الأبيض.وقال مسؤول أمريكي في وزارة الدفاع للوكالة، إن "الولايات المتحدة علقت جميع المساعدات العسكرية الحالية لأوكرانيا حتى يقرر ترامب أن قادة البلاد يظهرون التزامًا حسن النية بالسلام"، مشيرًا إلى أن "جميع المعدات العسكرية الأمريكية غير الموجودة حاليًا في أوكرانيا سيتم إيقافها مؤقتًا، بما في ذلك الأسلحة التي تنقل على متن الطائرات والسفن أو منتظرة الآن في مناطق العبور في بولندا".قوات حرس الحدود الأوكراني ترفض تنفيذ الأوامر والقتال في مقاطعة كورسك... فيديو

https://sarabic.ae/20250304/بعد-توبيخ-زيلينسكي-فيه-علنا-نائب-ترامب-يحدد-شروط-استقبال-زيلينسكي-بالمكتب-البيضاوي-1098366311.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية