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https://sarabic.ae/20250304/إعلام-الجيش-الأوكراني-سيشعر-بتأثير-وقف-المساعدات-الأمريكية-قريبا-جدا-1098370054.html
إعلام: الجيش الأوكراني سيشعر بتأثير وقف المساعدات الأمريكية قريبا جدا
إعلام: الجيش الأوكراني سيشعر بتأثير وقف المساعدات الأمريكية قريبا جدا
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام، نقلاً عن مسؤول أمريكي، أن عواقب تعليق المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، ستشعر بها القوات المسلحة الأوكرانية، ربما في غضون أيام أو أسابيع... 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T08:53+0000
2025-03-04T08:53+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف المسؤول، اليوم الثلاثاء: "سيستغرق الأمر بعض الوقت، ربما عدة أيام أو أسابيع، حتى تصبح عواقب تعليق الولايات المتحدة للمساعدات العسكرية، محسوسة بين أفراد الجيش الأوكراني".وأفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس دونالد ترامب وجه بتعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد الخلاف مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي في البيت الأبيض.وقال مسؤول أمريكي في وزارة الدفاع للوكالة، إن "الولايات المتحدة علقت جميع المساعدات العسكرية الحالية لأوكرانيا حتى يقرر ترامب أن قادة البلاد يظهرون التزامًا حسن النية بالسلام"، مشيرًا إلى أن "جميع المعدات العسكرية الأمريكية غير الموجودة حاليًا في أوكرانيا سيتم إيقافها مؤقتًا، بما في ذلك الأسلحة التي تنقل على متن الطائرات والسفن أو منتظرة الآن في مناطق العبور في بولندا".قوات حرس الحدود الأوكراني ترفض تنفيذ الأوامر والقتال في مقاطعة كورسك... فيديو
https://sarabic.ae/20250304/بعد-توبيخ-زيلينسكي-فيه-علنا-نائب-ترامب-يحدد-شروط-استقبال-زيلينسكي-بالمكتب-البيضاوي-1098366311.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: الجيش الأوكراني سيشعر بتأثير وقف المساعدات الأمريكية قريبا جدا

08:53 GMT 04.03.2025
© AP Photo / Roman Koksarovراجمات الصواريخ الأمريكية "هيمارس"
راجمات الصواريخ الأمريكية هيمارس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Roman Koksarov
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ذكرت وسائل إعلام، نقلاً عن مسؤول أمريكي، أن عواقب تعليق المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، ستشعر بها القوات المسلحة الأوكرانية، ربما في غضون أيام أو أسابيع قليلة.
وأضاف المسؤول، اليوم الثلاثاء: "سيستغرق الأمر بعض الوقت، ربما عدة أيام أو أسابيع، حتى تصبح عواقب تعليق الولايات المتحدة للمساعدات العسكرية، محسوسة بين أفراد الجيش الأوكراني".
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس دونالد ترامب وجه بتعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد الخلاف مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي في البيت الأبيض.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
بعد توبيخ زيلينسكي فيه علنا... نائب ترامب يحدد شروط استقبال زيلينسكي بالمكتب البيضاوي
04:28 GMT
وقالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية: "أمر الرئيس (الأمريكي) دونالد ترامب بوقف جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا، مما زاد من الضغوط على فلاديمير زيلينسكي بعد أيام فقط من تفجر الخلاف بينهما في المكتب البيضاوي".
وقال مسؤول أمريكي في وزارة الدفاع للوكالة، إن "الولايات المتحدة علقت جميع المساعدات العسكرية الحالية لأوكرانيا حتى يقرر ترامب أن قادة البلاد يظهرون التزامًا حسن النية بالسلام"، مشيرًا إلى أن "جميع المعدات العسكرية الأمريكية غير الموجودة حاليًا في أوكرانيا سيتم إيقافها مؤقتًا، بما في ذلك الأسلحة التي تنقل على متن الطائرات والسفن أو منتظرة الآن في مناطق العبور في بولندا".
قوات حرس الحدود الأوكراني ترفض تنفيذ الأوامر والقتال في مقاطعة كورسك... فيديو
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