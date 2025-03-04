بعد توبيخ زيلينسكي فيه علنا... نائب ترامب يحدد شروط استقبال زيلينسكي بالمكتب البيضاوي

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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:26 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
14:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بعيد "ماسلينتسا" لتوديع الشتاء واستقبال الصوم الكبير
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير يوضح أسباب مقترح ماكرون وستارمر للحل في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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19 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
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البرنامج المسائي
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10 د
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ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
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بعد توبيخ زيلينسكي فيه علنا... نائب ترامب يحدد شروط استقبال زيلينسكي بالمكتب البيضاوي
بعد توبيخ زيلينسكي فيه علنا... نائب ترامب يحدد شروط استقبال زيلينسكي بالمكتب البيضاوي
سبوتنيك عربي
أعلن نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، لوسائل إعلام أمريكية، أن فلاديمير زيلينسكي لن يتمكن من العودة إلى المكتب البيضاوي، طالما أنه يرفض مناقشة تفاصيل اتفاق... 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T04:28+0000
2025-03-04T05:14+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقال دي فانس: "لا يمكنك العودة إلى المكتب البيضاوي، أو أي مكان آخر، مع رفض مناقشة تفاصيل اتفاق السلام".وأشار فانس إلى أن زيلينسكي "أظهر ترددا واضحا في المشاركة في عملية السلام، من خلال مشاجرته مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب".واعترف نائب الرئيس بأن اتفاق السلام بشأن أوكرانيا "لن يسعد أحداً"، وسيتعين على كل من الطرفين، بحسب نائب الرئيس الأمريكي، التنازل عن "شيء ما".وفي معرض حديثه عن الضمانات الأمنية لكييف، قال فانس إن الخيار الأفضل هو "منح الأمريكيين منظورًا اقتصاديًا بشأن مستقبل أوكرانيا".وقال فانس في إن الضمان الأمني، وكذلك الضمان الاقتصادي لأوكرانيا، يتعلق بإعادة بناء البلاد وضمان مصالح أمريكا على المدى الطويل.إدارة ترامب تدرس إنهاء تبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريب لأوكرانيا
https://sarabic.ae/20250303/أسوأ-بيان-ترامب-يعلق-على-كلام-زيلينسكي-حول-نهاية-الصراع-في-أوكرانيا-1098358121.html
https://sarabic.ae/20250304/ترامب-يوجه-بتعليق-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-بعد-الخلاف-مع-زيلينسكي-1098366178.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم

بعد توبيخ زيلينسكي فيه علنا... نائب ترامب يحدد شروط استقبال زيلينسكي بالمكتب البيضاوي

04:28 GMT 04.03.2025 (تم التحديث: 05:14 GMT 04.03.2025)
© AP Photo / Mystyslav Chernovالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
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أعلن نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، لوسائل إعلام أمريكية، أن فلاديمير زيلينسكي لن يتمكن من العودة إلى المكتب البيضاوي، طالما أنه يرفض مناقشة تفاصيل اتفاق السلام بشأن أوكرانيا.
وقال دي فانس: "لا يمكنك العودة إلى المكتب البيضاوي، أو أي مكان آخر، مع رفض مناقشة تفاصيل اتفاق السلام".
وأشار فانس إلى أن زيلينسكي "أظهر ترددا واضحا في المشاركة في عملية السلام، من خلال مشاجرته مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب".
وأشار في الوقت نفسه إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "حاول خلال النصف الساعة الأولى من اللقاء أن يكون لطيفا وودودا، رغم “اللسعات” الموجهة إليه، والأكاذيب من رأس نظام كييف".
Президент Дональд Трамп встречает Владимира Зеленского на пороге Белого дома - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
"أسوأ بيان"... ترامب يعلق على كلام زيلينسكي حول نهاية الصراع في أوكرانيا
أمس, 17:21 GMT
واعترف نائب الرئيس بأن اتفاق السلام بشأن أوكرانيا "لن يسعد أحداً"، وسيتعين على كل من الطرفين، بحسب نائب الرئيس الأمريكي، التنازل عن "شيء ما".
وأضاف أنه ليس قلقا بشأن التصريحات العامة للأوروبيين بشأن دعم كييف، ولكن يجب عليهم أن ينقلوا سرا إلى زيلينسكي، الحاجة إلى إنهاء الصراع.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب يوجه بتعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد الخلاف مع زيلينسكي
02:02 GMT
وفي معرض حديثه عن الضمانات الأمنية لكييف، قال فانس إن الخيار الأفضل هو "منح الأمريكيين منظورًا اقتصاديًا بشأن مستقبل أوكرانيا".
ووصف دي فانس ذلك بأنه ضمان للأمن، وأفضل بكثير من 20 ألف جندي من دولة عشوائية لم تقاتل منذ 30 أو 40 عامًا.
وقال فانس في إن الضمان الأمني، وكذلك الضمان الاقتصادي لأوكرانيا، يتعلق بإعادة بناء البلاد وضمان مصالح أمريكا على المدى الطويل.
إدارة ترامب تدرس إنهاء تبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريب لأوكرانيا
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