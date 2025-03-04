https://sarabic.ae/20250304/بعد-توبيخ-زيلينسكي-فيه-علنا-نائب-ترامب-يحدد-شروط-استقبال-زيلينسكي-بالمكتب-البيضاوي-1098366311.html

بعد توبيخ زيلينسكي فيه علنا... نائب ترامب يحدد شروط استقبال زيلينسكي بالمكتب البيضاوي

بعد توبيخ زيلينسكي فيه علنا... نائب ترامب يحدد شروط استقبال زيلينسكي بالمكتب البيضاوي

سبوتنيك عربي

أعلن نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، لوسائل إعلام أمريكية، أن فلاديمير زيلينسكي لن يتمكن من العودة إلى المكتب البيضاوي، طالما أنه يرفض مناقشة تفاصيل اتفاق... 04.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-04T04:28+0000

2025-03-04T04:28+0000

2025-03-04T05:14+0000

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وقال دي فانس: "لا يمكنك العودة إلى المكتب البيضاوي، أو أي مكان آخر، مع رفض مناقشة تفاصيل اتفاق السلام".وأشار فانس إلى أن زيلينسكي "أظهر ترددا واضحا في المشاركة في عملية السلام، من خلال مشاجرته مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب".واعترف نائب الرئيس بأن اتفاق السلام بشأن أوكرانيا "لن يسعد أحداً"، وسيتعين على كل من الطرفين، بحسب نائب الرئيس الأمريكي، التنازل عن "شيء ما".وفي معرض حديثه عن الضمانات الأمنية لكييف، قال فانس إن الخيار الأفضل هو "منح الأمريكيين منظورًا اقتصاديًا بشأن مستقبل أوكرانيا".وقال فانس في إن الضمان الأمني، وكذلك الضمان الاقتصادي لأوكرانيا، يتعلق بإعادة بناء البلاد وضمان مصالح أمريكا على المدى الطويل.إدارة ترامب تدرس إنهاء تبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريب لأوكرانيا

https://sarabic.ae/20250303/أسوأ-بيان-ترامب-يعلق-على-كلام-زيلينسكي-حول-نهاية-الصراع-في-أوكرانيا-1098358121.html

https://sarabic.ae/20250304/ترامب-يوجه-بتعليق-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-بعد-الخلاف-مع-زيلينسكي-1098366178.html

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