https://sarabic.ae/20250303/أسوأ-بيان-ترامب-يعلق-على-كلام-زيلينسكي-حول-نهاية-الصراع-في-أوكرانيا-1098358121.html
"أسوأ بيان"... ترامب يعلق على كلام زيلينسكي حول نهاية الصراع في أوكرانيا
"أسوأ بيان"... ترامب يعلق على كلام زيلينسكي حول نهاية الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، تصريحات فلاديمير زيلينسكي بأن نهاية الصراع في أوكرانيا لا تزال بعيدة، بأنه "التصريح الأسوأ" الذي لن تتسامح معه... 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T17:21+0000
2025-03-03T17:21+0000
2025-03-03T17:21+0000
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وجاء ذلك في منشور لترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "هذا أسوأ تصريح يمكن أن يدلي به زيلينسكي، وأمريكا لن تتسامح معه لفترة طويلة! هذا ما كنت أقوله، هذا الرجل لا يريد أن يكون هناك سلام طالما أنه يحظى بدعم أمريكا، وصرحت أوروبا في اجتماع مع زيلينسكي بشكل مباشر أنها لا تستطيع القيام بهذه المهمة من دون الولايات المتحدة".وأشار ترامب إلى مقال نقل عن زيلينسكي قوله إن اتفاق السلام مع روسيا "لا يزال بعيدًا جدًا"، بينما يتوقع أن تستمر الولايات المتحدة في تقديم المساعدات إلى كييف على الرغم من تدهور علاقاتها مع إدارة ترامب.واتهم ترامب، زيلينسكي بأنه "يخاطر بنشوب الحرب العالمية الثالثة".كما أشار ترامب، لزيلينسكي بأنه "وضع نفسه في مأزق وأنه لا يملك أي أوراق مساومة".وأخبر ترامب، زيلينسكي بأن "تصريحاته تفتقر بشدة إلى الاحترام"، وأكد أنه "ليس مصطفا مع أحد على حساب أحد، وكل ما يهمه هو أمريكا".حزب فرنسي كبير يطالب بالسلام في أوكرانيا عبر استقالة زيلينسكيموسكو: سلوك زيلينسكي الفظ يؤكد أنه يشكل تهديدا بالغ الخطورة على المجتمع الدولي
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا
"أسوأ بيان"... ترامب يعلق على كلام زيلينسكي حول نهاية الصراع في أوكرانيا
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، تصريحات فلاديمير زيلينسكي بأن نهاية الصراع في أوكرانيا لا تزال بعيدة، بأنه "التصريح الأسوأ" الذي لن تتسامح معه الولايات المتحدة بعد الآن.
وجاء ذلك في منشور لترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "هذا أسوأ تصريح يمكن أن يدلي به زيلينسكي، وأمريكا لن تتسامح معه لفترة طويلة! هذا ما كنت أقوله، هذا الرجل لا يريد أن يكون هناك سلام طالما أنه يحظى بدعم أمريكا، وصرحت أوروبا في اجتماع مع زيلينسكي بشكل مباشر أنها لا تستطيع القيام بهذه المهمة من دون الولايات المتحدة".
وتابع: "ليس هذا هو أفضل تصريح يمكن الإدلاء به فيما يتعلق بإظهار القوة ضد روسيا. ما الذي يفكرون فيه؟".
وأشار ترامب إلى مقال نقل عن زيلينسكي قوله إن اتفاق السلام مع روسيا "لا يزال بعيدًا جدًا"، بينما يتوقع أن تستمر الولايات المتحدة في تقديم المساعدات إلى كييف على الرغم من تدهور علاقاتها مع إدارة ترامب.
وشهد اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزيلينسكي، يوم الجمعة الماضية في البيت الأبيض، مشادة غير مسبوقة.
واتهم ترامب، زيلينسكي بأنه "يخاطر بنشوب الحرب العالمية الثالثة".
كما أشار ترامب، لزيلينسكي بأنه "وضع نفسه في مأزق وأنه لا يملك أي أوراق مساومة".
وهدد الرئيس الأمريكي، زيلينسكي "إما بإبرام اتفاق أو ابتعاد أمريكا".
وأخبر ترامب، زيلينسكي بأن "تصريحاته تفتقر بشدة إلى الاحترام"، وأكد أنه "ليس مصطفا مع أحد على حساب أحد، وكل ما يهمه هو أمريكا".