https://sarabic.ae/20250303/أسوأ-بيان-ترامب-يعلق-على-كلام-زيلينسكي-حول-نهاية-الصراع-في-أوكرانيا-1098358121.html

"أسوأ بيان"... ترامب يعلق على كلام زيلينسكي حول نهاية الصراع في أوكرانيا

"أسوأ بيان"... ترامب يعلق على كلام زيلينسكي حول نهاية الصراع في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، تصريحات فلاديمير زيلينسكي بأن نهاية الصراع في أوكرانيا لا تزال بعيدة، بأنه "التصريح الأسوأ" الذي لن تتسامح معه... 03.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-03T17:21+0000

2025-03-03T17:21+0000

2025-03-03T17:21+0000

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وجاء ذلك في منشور لترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "هذا أسوأ تصريح يمكن أن يدلي به زيلينسكي، وأمريكا لن تتسامح معه لفترة طويلة! هذا ما كنت أقوله، هذا الرجل لا يريد أن يكون هناك سلام طالما أنه يحظى بدعم أمريكا، وصرحت أوروبا في اجتماع مع زيلينسكي بشكل مباشر أنها لا تستطيع القيام بهذه المهمة من دون الولايات المتحدة".وأشار ترامب إلى مقال نقل عن زيلينسكي قوله إن اتفاق السلام مع روسيا "لا يزال بعيدًا جدًا"، بينما يتوقع أن تستمر الولايات المتحدة في تقديم المساعدات إلى كييف على الرغم من تدهور علاقاتها مع إدارة ترامب.واتهم ترامب، زيلينسكي بأنه "يخاطر بنشوب الحرب العالمية الثالثة".كما أشار ترامب، لزيلينسكي بأنه "وضع نفسه في مأزق وأنه لا يملك أي أوراق مساومة".وأخبر ترامب، زيلينسكي بأن "تصريحاته تفتقر بشدة إلى الاحترام"، وأكد أنه "ليس مصطفا مع أحد على حساب أحد، وكل ما يهمه هو أمريكا".حزب فرنسي كبير يطالب بالسلام في أوكرانيا عبر استقالة زيلينسكيموسكو: سلوك زيلينسكي الفظ يؤكد أنه يشكل تهديدا بالغ الخطورة على المجتمع الدولي

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