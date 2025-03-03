https://sarabic.ae/20250303/حزب-فرنسي-كبير-يطالب-بالسلام-في-أوكرانيا-عبر-استقالة-زيلينسكي-1098346668.html
حزب فرنسي كبير يطالب بالسلام في أوكرانيا عبر استقالة زيلينسكي
حزب فرنسي كبير يطالب بالسلام في أوكرانيا عبر استقالة زيلينسكي
سبوتنيك عربي
أفاد زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين فلوريان فيليبو، اليوم الاثنين، بأن الطريق إلى السلام في أوكرانيا يمر عبر استقالة فلاديمير زيلينسكي. 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T13:09+0000
2025-03-03T13:09+0000
2025-03-03T13:09+0000
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وكتب فيليبو في صفحته على موقع "إكس": "الطريق إلى السلام يكمن في رحيل زيلينسكي".وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، بأن بعض مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغطون من أجل استقالة زيلينسكي كجزء من أي اتفاق محتمل بشأن الصراع في أوكرانيا.وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن نظام كييف لا يريد السلام، وفي هذا الوضع من الواضح أن جهود واشنطن واستعداد موسكو وحدهما لن يكونا كافيين.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، أن فلاديمير زيلينسكي، أوصل نفسه إلى طريق مسدود بمنع نفسه من المفاوضات مع روسيا.ترامب: مستعد لاستئناف المحادثات مع زيلينسكي بشرط وقف انتقاد بوتينموسكو: سلوك زيلينسكي الفظ يؤكد أنه يشكل تهديدا بالغ الخطورة على المجتمع الدولي
https://sarabic.ae/20250303/الكرملين-زيلينسكي-لا-يريد-السلام-1098338945.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
حزب فرنسي كبير يطالب بالسلام في أوكرانيا عبر استقالة زيلينسكي
أفاد زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين فلوريان فيليبو، اليوم الاثنين، بأن الطريق إلى السلام في أوكرانيا يمر عبر استقالة فلاديمير زيلينسكي.
وكتب فيليبو في صفحته على موقع "إكس": "الطريق إلى السلام يكمن في رحيل زيلينسكي".
وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، بأن بعض مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغطون من أجل استقالة زيلينسكي كجزء من أي اتفاق محتمل بشأن الصراع في أوكرانيا.
وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن نظام كييف لا يريد السلام، وفي هذا الوضع من الواضح أن جهود واشنطن واستعداد موسكو وحدهما لن يكونا كافيين.
وأعلن الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، أن فلاديمير زيلينسكي، أوصل نفسه إلى طريق مسدود بمنع نفسه من المفاوضات مع روسيا.