https://sarabic.ae/20250303/الكرملين-زيلينسكي-لا-يريد-السلام-1098338945.html
الكرملين: زيلينسكي لا يريد السلام
الكرملين: زيلينسكي لا يريد السلام
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن نظام كييف لا يريد السلام، وفي هذا الوضع من الواضح أن جهود واشنطن واستعداد موسكو وحدهما لن... 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T10:14+0000
2025-03-03T10:14+0000
2025-03-03T10:14+0000
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سبوتنيك - موسكو. وقال بيسكوف للصحفيين: "نظام كييف وزيلينسكي لا يريدان السلام، بل يريدان استمرار الحرب، بالطبع في مثل هذا الوضع، لن تكون جهود واشنطن واستعداد موسكو كافية، هناك عنصر مهم للغاية مفقود".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، أن فلاديمير زيلينسكي، أوصل نفسه إلى طريق مسدود بمنع نفسه من المفاوضات مع روسيا.وأكد بوتين أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لديه حرية التصرف فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، وأوروبا نفسها رفضت التفاوض مع روسيا، وإذا أرادوا العودة فعليهم أن يفعلوا ذلك، كما أنه من الضروري في أوكرانيا، أن يأتي إلى السلطة أشخاص يحظون بثقة الشعب".موسكو: سلوك زيلينسكي الفظ يؤكد أنه يشكل تهديدا بالغ الخطورة على المجتمع الدولي
https://sarabic.ae/20250228/ترامب-مستعد-لاستئناف-المحادثات-مع-زيلينسكي-بشرط-وقف-انتقاد-بوتين-1098277168.html
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الكرملين, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
الكرملين, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
الكرملين: زيلينسكي لا يريد السلام
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن نظام كييف لا يريد السلام، وفي هذا الوضع من الواضح أن جهود واشنطن واستعداد موسكو وحدهما لن يكونا كافيين.
سبوتنيك - موسكو. وقال بيسكوف للصحفيين: "نظام كييف وزيلينسكي لا يريدان السلام، بل يريدان استمرار الحرب، بالطبع في مثل هذا الوضع، لن تكون جهود واشنطن واستعداد موسكو كافية، هناك عنصر مهم للغاية مفقود".
وأشار بيسكوف، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد مرات عدة أن نظام كييف يرفض الدخول في مسار التسوية عبر المفاوضات.
وأعلن الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، أن فلاديمير زيلينسكي، أوصل نفسه إلى طريق مسدود بمنع نفسه من المفاوضات مع روسيا.
وقال الرئيس بوتين خلال مقابلة تلفزيونية: "المشكلة هي أنه (زيلينسكي) يتجنب هذه المفاوضات (حول تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا). لماذا؟ لأنه إذا بدأت هذه المفاوضات، عاجلا أم آجلا، وعلى الأرجح بسرعة كبيرة، فإنها ستؤدي إلى الحاجة إلى رفع الأحكام العرفية".
وأكد بوتين أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لديه حرية التصرف فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، وأوروبا نفسها رفضت التفاوض مع روسيا، وإذا أرادوا العودة فعليهم أن يفعلوا ذلك، كما أنه من الضروري في أوكرانيا، أن يأتي إلى السلطة أشخاص يحظون بثقة الشعب".